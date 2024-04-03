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مشايخ شمل نجران: ولي العهد عزز مكانة المملكة عالميا

4/3/2024 11:30:27 PM
(MENAFN- Al Watan) نقلة نوعية
رفع شيخ شمل قبائل المكارمة الشيخ علي بن حاسن المكرمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد، وقال شيخ شمل قبائل المكارمة إن الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد تعد مناسبة غالية على قلوبنا جميعًا وفي تلك العشر الأواخر المباركة من شهر رمضان المبارك في عام 1438، تمّ اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد، ليشهد هذا التاريخ من وقته وحتى اليوم سبع سنوات على النقلة النوعية التي تبوأتها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف: إنّ ذكرى بيعة سمو ولي العهد السابعة تهب علينا برياحها لتؤكد على تطلعات سموه نحو التغيير والتقدم، والأخذ بزمام الريادة والتميز مع الحفاظ على كيان المملكة الديني وتوظيف مرتكزاتها الدينية لتكون بحقٍّ قبلة المسلمين كعبةً وعملًا.
وتأتي البيعة السابعة وفي طيّاتها ما أنجزته تلك العقلية البناءة لسموه التي غيرت وجه الحاضر واستفادت من موروث الماضي واستشرفت أفق المستقبل الواعد، ومع إطلاق رؤية المملكة ركزت على بناء العقل السعودي تعليمًا وعملًا، بما تضمنته من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مؤكدة على ما يتمتع به من إمكانيات القيادة والإدارة.. حفظ الله مليكنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
دعم وتوجيهات سديدة
رفع شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ مانع بن سالم آل منيف، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السابعة، وقال الشيخ مانع بن سالم آل منيف بهذه المناسبة: نحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى بيعة الأعوام السبع والتي أثبتت أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد له رؤية تطويرية وحنكة عصرية أسهمت في قيام عدد من الإصلاحات التي اختصرت الزمن وحققت عددًا من الإنجازات خلال مدة وجيزة ووضعت المملكة العربية السعودية بين دول العالم المتقدم وفي قلب السياسة الدولية، بتوفيق المولى عز وجل أولًا ثم بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي حظي بها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للمسير نحو المستقبل المشرق الذي رسمته رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى التطوير والتغيير والشفافية في جميع المجالات، وهي رؤية حكيمة تقوم على التنوع في مصادر الدخل، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوع مداخيله، وتعزيز كيانه لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية، والتحولات السياسية، وتفعيل دور المواطن وإعطاء دور للمرأة السعودية، مع مكافحة الفساد ومحاربة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطي.. حفظ الله مليكنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
تقدم ورقي وتطور
قدم الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، وقال الشيخ محمد بن علي أبوساق: تمر بنا الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد وبلادنا ولله الحمد أصبحت بهمّة الأمير محمد بن سلمان، وطموحه مضرب المثل في التقدّم والرقي والتطوّر في كل المجالات فبلادنا تعيش بفضل الله في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، إذ لا يكاد يمر شهر دون تدشين مشروع عملاق يضيف خطوة نجاح للوطن، ويحقق رفاهية للمواطن، كل ذلك كان نتاجا لرؤية محكمة وضعها سمو ولي العهد، وأفعال تسبق الأقوال. وبدعم وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين.. حفظ الله مليكنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
مسيرة وطن
قال شيخ شمل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب: إن ذكرى البيعة السابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي سبعة أعوام حافلة بالخير والعطاء والنماء فهي مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن.. فالمملكة تسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة ترسم الملامح المستقبلية المشرقة، التي ستتحقق بإذن الله وفق إستراتيجيات متوازنة رسمت خطوطها رؤية 2030 الخلاقة لمستقبل مشرق، كانت وما زالت رؤية المملكة هي عماد التحولات السعودية في سنوات ماضية وأخرى مقبلة، إذ جعلت من ملفات عدة على مستويات سياسية واجتماعية وأخرى تنموية واقتصادية نقاط ارتكاز للإنسان والمكان والزمان في مشروع متكامل، آخذ في التصاعد، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي تحتفل المملكة وشعبها اليوم بذكرى بيعته وليًا للعهد، لترسم فرحة شعب، وتسطر تاريخًا جديدًا لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة، وتؤكد ما يحظى به ولي العهد من محبة الشعب، مسيرة التنمية، تتوالى في المملكة برسم خارطة التحول الاقتصادي التي يقودها سمو ولي العهد، مما أسهم في احتفاظ المملكة بمكانتها المتقدمة بين مصاف الدول، ومنافستها للدول الكبرى في الكثير من الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية.
قيادة رشيدة
رفع شيخ شمل قبائل آل فطيح يام الشيخ مبارك بن ذيب المهان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لولي العهد، فهي ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا نجدد فيها البيعة والولاء والحب والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال: نحن ولله الحمد ننعم تحت ظلّ قيادة رشيدة حكيمة عازمة على جعل المملكة ذات مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، وتسعى لتعزيز مسيرة الرقي والنماء والعطاء لجميع أفراد الشعب الوفي. داعين المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

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