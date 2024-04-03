استقالة رئيسة البرلمان في جنوب أفريقيا المتهمة بالفساد

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقالت رئيسة البرلمان في جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا التي تطولها اتهامات بالفساد، حسبما أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الذي يتولى السلطة) أمس، قبل شهرين من الانتخابات التشريعية الحاسمة.
وقال الحزب: «يستطيع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن يؤكد أن خطاب استقالة الرفيقة نوسيفيوي مابيسا نكاكولا قد تم تسلمه رسميا». وأضاف ان الحزب أعرب عن تقديره لالتزامها «بالحفاظ على صورته» عبر اتخاذ قرار بالتنحي قبل أن يطلب منها ذلك.
واتهمت نوسيفيوي مابيسا نكاكولا (67 عاما)، التي ترأس البرلمان منذ العام 2021 وهي عضو في اللجنة التنفيذية الوطنية النافذة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ نهاية الفصل العنصري، بتلقي مبالغ نقدية كبيرة من مقاول عسكري عندما كانت وزيرة للدفاع (2014-2021).
ورفضت المحكمة استئنافا طارئا من رئيسة البرلمان، مما يمهد الطريق لاحتمال توقيفها.
وبعد تفتيش منزلها قبل أسبوعين، قدمت مابيسا نكاكولا استئنافا لمحاولة تجنب توقيفها الذي وصفته بأنه «غير قانوني» في ضوء الأدلة «الضعيفة» التي تم جمعها ضدها.
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