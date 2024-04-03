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استقالة رئيسة البرلمان في جنوب أفريقيا المتهمة بالفساد

4/3/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقالت رئيسة البرلمان في جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيسا نكاكولا التي تطولها اتهامات بالفساد، حسبما أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الذي يتولى السلطة) أمس، قبل شهرين من الانتخابات التشريعية الحاسمة.
وقال الحزب: «يستطيع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن يؤكد أن خطاب استقالة الرفيقة نوسيفيوي مابيسا نكاكولا قد تم تسلمه رسميا». وأضاف ان الحزب أعرب عن تقديره لالتزامها «بالحفاظ على صورته» عبر اتخاذ قرار بالتنحي قبل أن يطلب منها ذلك.
واتهمت نوسيفيوي مابيسا نكاكولا (67 عاما)، التي ترأس البرلمان منذ العام 2021 وهي عضو في اللجنة التنفيذية الوطنية النافذة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ نهاية الفصل العنصري، بتلقي مبالغ نقدية كبيرة من مقاول عسكري عندما كانت وزيرة للدفاع (2014-2021).
ورفضت المحكمة استئنافا طارئا من رئيسة البرلمان، مما يمهد الطريق لاحتمال توقيفها.
وبعد تفتيش منزلها قبل أسبوعين، قدمت مابيسا نكاكولا استئنافا لمحاولة تجنب توقيفها الذي وصفته بأنه «غير قانوني» في ضوء الأدلة «الضعيفة» التي تم جمعها ضدها.

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