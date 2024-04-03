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المنتخب الأولمبي يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراتينوديتين للمنتخب الوطني الأولمبي، في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت23 عاما التي ستقام في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمةالقطرية الدوحة مساء السبت على أن يلتقينظيره الصيني الأحد المقبل، قبل أن يواجه فيتنام الأربعاء 10 الشهر الحالي.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأسآسيا، بلقاء أستراليا الاثنين 15 الحالي، يليه مواجهة قطر يوم 18 الشهر الحالي ،على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثةالأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حينينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.

ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكراتالتدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الأولمبي إلى تحقيق أعلى مستوياتالتحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر هذاالمعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية

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