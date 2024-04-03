المنتخب الأولمبي يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراتينوديتين للمنتخب الوطني الأولمبي، في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت23 عاما التي ستقام في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمةالقطرية الدوحة مساء السبت على أن يلتقينظيره الصيني الأحد المقبل، قبل أن يواجه فيتنام الأربعاء 10 الشهر الحالي.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأسآسيا، بلقاء أستراليا الاثنين 15 الحالي، يليه مواجهة قطر يوم 18 الشهر الحالي ،على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثةالأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حينينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكراتالتدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الأولمبي إلى تحقيق أعلى مستوياتالتحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر هذاالمعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية
MENAFN03042024000072011014ID1108056970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.