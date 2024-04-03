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بعد 10 أيام.. روبينيو يغادر الانفرادي

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادر النجم البرازيلي السابق روبينيو الحبس الانفرادي بعد 10 أيام يوم الأربعاء إذ يقضي مدة حكمه في السجن بتهمة اغتصاب فتاة في 2013، كما سمح له باستقبال زيارات أصدقائه.

وأنهى روبينيو فترة حبس الانفرادي بعد 10 أيام يوم الأربعاء، بحسب "غلوبو" البرازيلية وبات مسموحا له استقبال الزوار من أفراد عائلته.

ويعيش روبينيو في زنزانة مساحتها 8 أمتار مربعة، كما أضافت الصحيفة أن السجن يتسع لـ 348 سجينا بينما يسكنه حاليا 283 شخصا فقط.

ويقضي روبينيو فترته في سجن ببلدية تريميمبي منذ 21 مارس الماضي بتهمة اغتصاب امرأة في 2013 بميلان الإيطالية إذ لا يزال يأمل فريق الدفاع الاستئناف على الحكم الصادر بحبس لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق 9 أعوام.

ودين روبينيو في ثلاث قضايا بالمحكمة الإيطالية بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة في عام 2013 وصدر القرار النهائي من القسم الجنائي الثالث لمحكمة النقض العليا في روما الإيطالية في يناير 2022، حينها عاد روبينيو إلى البرازيل ولكن في نهاية العام نفسه أرسلت وزارة العدل الإيطالية طلبًا لتسليم روبينيو وهو ما رفضته البرازيل بعد ذلك اتصل الإيطاليون بالمحكمة العليا البرازيلية للموافقة على سريان الحكم في البرازيل.

وكانت الجريمة وقعت الجريمة في يناير 2013 في ملهى سيو كافيه الليلي في ميلان، وبحسب التحقيق، شارك روبينيو وخمسة برازيليين آخرين في الفعل، وقد حُكم على البرازيلي الآخر، ريكاردو فالكو، بنفس السنوات التسع في السجن.

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