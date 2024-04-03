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الطاولة يؤكد إقامة جميع بطولاته

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أكد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة إقامة بطولاته المحلية كافة للعام الحالي، والتي أعلن عنها في وقت سابق، مع التشديد على تثبيت مواعيد البطولات كافة، والتي يعتبرها الاتحاد الأساس في تطوير اللعبة، إضافة إلى انتقاء عناصر المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة.
وتبرز بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، واحدة من أهم النشاطات، والتي تشهد مشاركة 10 أندية، ويتواجد فيها لاعبو المنتخب الوطني كافة، الذين يتنافسون بكل روح رياضية سعيا إلى تحقيق النتائج، حيث يحمل فريق الأرثوذكسي لقب الدوري الذي ظفر به من خلال لاعبيه، زيد أبو يمن وحسن الحوراني وأيمن مكناي، فيما جاء فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، وحل فريق الوحدات بالمركز الثالث، تلاه فريق مؤتة بالمركز الرابع.
وعلى صعيد بطولة السيدات، فقد تمكن "حمادة"، الذي ضم اللاعبات: بتول خضر وزينة صدقة ويارا الديميسي من الفوز بالمركز الأول، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث فريق مدينة الحسين للشباب، ثم فريق أبو نصير بالمركز الرابع.
وحسب المواعيد التي حددها الاتحاد تقام بطولة أندية الدرجة الأولى وبطولة دوري أندية السيدات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
بطولة الفئات العمرية اليوم
وتبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بطولة الأندية للفئات العمرية، حيث سحبت أول من أمس في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب قرعة البطولة، وتشهد بطولة فئة تحت 11 عاما (الذكور)، مشاركة فرق مدينة الحسين للشباب وحمادة وأبو نصير والوحدات، وتشارك في بطولة فئة تحت 13 (الذكور)، فرق مدينة الحسين للشباب وأبو نصير وحمادة ومؤتة والوحدات، وتشارك في بطولة فئة تحت 15 عاما الذكور فرق، الأرثوذكسي والوحدات وأبو نصير (المجموعة الأولى)، وحمادة ومؤتة ومدينة الحسين للشباب (المجموعة الثانية)، وتشارك في بطولة فئة تحت 17 عاما (الذكور) فرق، الأرثوذكسي وحمادة ومدينة الحسين للشباب والوحدات)، بينما تشارك في بطولة فئة تحت 15 عاما (الإناث) فرق، مدينة الحسين للشباب وحمادة وأبو نصير).
وبعد هذه البطولة تقام بطولة مراكز الواعدين خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهي البطولة التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد لما تمثله من قاعدة رئيسية لاكتشاف اللاعبين أصحاب المواهب، ثم يقيم الاتحاد بطولة أندية الدرجة الثانية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وبالشهر ذاته، تقام بطولة الرواد، والتي تشهد عادة مشاركة نخبة من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة خلال مسيرتهم في الملاعب.

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