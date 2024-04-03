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الإعلام الرياضي يكشف عن مستحقي جوائزه السنوية

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- أقام اتحاد الإعلام الرياضي حفلا أعلن خلاله عن جوائزه السنوية المخصصة للشخصيات والأندية التي قدمت دعما كبيرا للرياضة عامة وكرة القدم خاصة خلال الـ(25) عاما الماضية.
وأقيم الاحتفال في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب برعاية المهندس وجيه عزايزه وزير الدولة، وبدعم من المحامي الدكتور رفعت الطويل وبحضور جمع كبير من كبار الشخصيات الرسمية والرياضية وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة.
وألقى الزميل أمجد المجالي رئيس الاتحاد، كلمة في بداية الحفل رحب فيها بالحضور، وأكد خلالها على حرص اتحاد الإعلام الرياضي على مواكبة الأحداث الرياضية من خلال أسرته الكبيرة التي تتابع عن قرب، ومشيدا بالدور الكبير للزملاء في الوسائل الصحفية كافة.
وأشار المجالي، إلى أن إطلاق مشروع حفل الجوائز السنوية جاء ضمن خطة الاتحاد بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وأن الأيام المقبلة ستشهد احتفالات أخرى لتكريم المزيد من الذين قدموا وخدموا رياضة الوطن.
من جانبه، شكر الدكتور رفعت الطويل الحضور على اهتمامهم وحضورهم لحفل إعلان الجوائز السنوية، مشيدا بهذه الخطوة الكبيرة في الساحة الرياضية ومؤكدا استمرار دعمه لإنجاز ملتقى عمان للإعلام الرياضي المتوقع خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي.
وشهد الحفل الإعلان عن تكريم المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموته تقديراً لإنجازاته مع النشامى مؤخراً بالحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا، وتكريم نجم المنتخب الوطني اللاعب الدولي موسى التعمري كأفضل محترف خارج الأردن وهو الذي يخوض تجربة احترافية ناجحة مع فريق مونبلييه الفرنسي.
وشملت جوائز "الإعلام الرياضي"، التي حملت أسماء المؤسسات الإعلامية الرسمية الأردنية، تكريم كل من: المرحوم الشيخ سلطان ماجد العدوان كأفضل شخصية رياضية قدمت لكرة القدم، المرحوم الأستاذ نظمي السعيد تقديراً للخدمات الكبيرة في مجال الإعلام، المرحوم محمد عوض كأفضل مدرب وطني، نادي شباب الأردن كأفضل الأندية في الاهتمام باللاعب المحلي، أحمد الوريكات كأفضل عضو هيئة إدارية، زياد شلباية كأفضل مدير نشاط كروي، عمر بشتاوي كأفضل من خدم قطاع التحكيم، الدكتورة نهاد البطيخي أول من أطلقت وساهمت في نشر الكرة النسوية، المحامي عوني الزعبي الذي ساهم بشكل كبير في فوز فريق نادي الرمثا بلقب الدوري بعد (40 عاما)، فادي زريقات تقديراً لجهوده الكبيرة في منصب الأمين العام للاتحاد الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، عامر أبو عبيد تقديراً لجهوده في تطبيق الاحتراف مع نادي الحسين، محمود عزايزه صاحب مبادرة ساهمت في إنهاء صعوبات كانت تواجه ناديه، كما تم تكريم المرحوم المصور الرياضي جهاد النجار تقديراً لما قدمه في الساحة الرياضية.
وشهد الحفل كذلك، تكريم اتحاد الإعلام الرياضي للأستاذ محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الرئيس الأسبق، لاتحاد الإعلام الرياضي تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها في خدمة الرياضة والإعلام الرياضي على امتداد سلسلة من العقود.
وتناوب على تسليم الجوائز كوكبة من الزملاء الإعلاميين ممثلي الوسائل الإعلامية التي حملت الجوائز أسماءهم، وفي ختام الحفل، قدم الدكتور رفعت الطويل هدية تقديرية لراعي الحفل وقام رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بتقديم هدية الاتحاد للدكتور الطويل تقديرا لدعمه الكبير.

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