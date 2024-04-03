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جراحة ناجحة للعموري.. الأهلي ينتظر تطورات غرامة وصل

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
جراحة ناجحة للعموري
خضع لاعب فريق اتحاد عمان، عمرو العموري، إلى عملية جراحية ناجحة لمعالجة كسور في عظمة "العضد" بين مفصلي الكوع والكتف، وذلك على هامش إصابته في المباراة الفاصلة على لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، والتي جمعت فريقه بنظيره الأرثوذكسي، الذي حافظ على لقبه وحسم السلسلة (3-2).
ويحتاج العموري، الذي أجرى العملية الجراحية نهاية الأسبوع الماضي، إلى فترة استراحة لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يبدأ بعدها عملية التأهيل والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، تمهيدا لعودته إلى الملاعب. ويعد العموري من المواهب الصاعدة في دوري الفئات العمرية، ويشغل مركز لاعب الارتكاز مع فريقه اتحاد عمان.
الأرثوذكسي يعيد تشكيل فريقه "السيدات"
 أجرى فريق النادي الأرثوذكسي لكرة السلة "تراي آوت" لتجربة العديد من اللاعبات الشابات من فرق فئاته العمرية والأندية المنافسة، بهدف الوقوف على مدى قدرتهن على تشكيل "نواة" فريق السيدات، الذي يعتزم "نسور عبدون" إعادة تشكيله مجددا، للمشاركة في المنافسات المقبلة.
وتواصل اللاعبات تدريباتهن تحت قيادة المدرب يوسف الفقس بشكل مؤقت، لحين توزيع المناصب الإدارية وتعيين رئيس لجنة لنشاط كرة السلة، للوقوف على تطلعات المرحلة المقبلة.
وانتخب ميشيل الصايغ رئيسا جديدا للنادي الأرثوذكسي، في المجلس الجديد الذي ضم إلى جانبه، أعضاء الهيئة الإدارية؛ شفيق بطشون وجاك قهوجي ود. لما الشعبان وريما كيال ود. رجائي نفاع ولورا فرح وم. أمين عميره وليث حداد وم. رائد قعوار وم. غريب نينو.
وكان الأرثوذكسي، عمد إلى حل فريق السيدات بعد خسارته لقب الموسم 2022 أمام الفحيص (0-2)، تحت قيادة مدربه السابق اللبناني هاري سافايا.
نهائيات " SD13" تنطلق اليوم
يشهد الملعب الخاص بأكاديمية سام دغلس "SD13" عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، مواجهة قوية تجمع بين فريقي "شاومي" و "ريفليكت"، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع "الميدالية البرونزية"، للنسخة الثانية من منافسات بطولة كرة السلة للسيدات.
وتقام يوم غد المباراة النهائية على لقب البطولة في المكان والتوقيت ذاته، والتي تجمع بين فريقي "زين" و "كوفي بين"، علما بأن اللقاءين سيتم بثهما عبر المنصة الرقمية للأكاديمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بتعليق الزميلين محمد ملص ونهاد ماضي.
طه معلقا على نهائيات كأس قطر
من المقرر أن يكون الأكاديمي والمعلق الرياضي الأردني، سامر طه، قد تولى مهمة الوصف الصوتي على مباراة فريقي قطر والعربي، والتي أقيمت في وقت متأخر من أمس، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس قطر بكرة السلة، عبر تواجده في "كابينة التعليق" الخاصة بقنوات الكأس القطرية الرياضية.
ويحظى طه بخبرات كبيرة في التعليق الرياضي على الكثير من الألعاب الفردية والجماعية، والتي كان آخرها التعليق على عدد من مباريات بطولة كأس قطر الدولية بكرة السلة، والتي احتضنتها "الدوحة" في شباط (فبراير) الماضي، ضمن إطار حملتها للترويج لكأس العالم، الذي تستضيفه العام 2027.
نهائي بطولة "ميلاد القائد" اليوم
يبحث فريقا شباب بشرى والجليل عن التتويج بلقب بطولة ميلاد القائد لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة العاشرة من مساء اليوم في صالة الحسن الرياضية بمدينة إربد، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
ويرعى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، المباراة النهائية للبطولة، التي تقام بتنظيم من نادي شباب بشرى وبالتعاون مع اتحاد السلة.
وبلغ شباب بشرى الدور النهائي من بطولة "ميلاد القائد"، بفوزه على فريقي جامعة العلوم والتكنولوجيا (67-63) وجامعة الشرق الأوسط (92-42)، فيما فاز فريق الجليل على فريق جامعة الشرق الأوسط بنتيجة (81-41)، وذلك بعد انسحاب فريقي كفر راكب وجامعة جدارا من البطولة.
غرامة "وصل" قائمة على الأهلي
علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن العقوبة المالية المفروضة على فريق النادي الأهلي بكرة السلة والبالغة قيمتها 100 ألف دولار عقب انسحابه من دوري سوبر غرب آسيا "وصل" خلال الموسم الحالي وبعد إجراء مراسم سحب القرعة، ما تزال قائمة على "الليث الأبيض"، والذي يجهل أي تفاصيل عنها حتى اللحظة، وفقا لما أكده رئيس النادي عوني نغوي في معرض رده على استفسارات "الغد".
ولم تثمر محاولات اتحاد السلة لاستثمار علاقته الإيجابية مع مسؤولي "فيبا"، بإلغاء العقوبة المفروضة على الأهلي، ما سيدفع الأهلي مجددا للبحث عن مخرج من الأزمة التي وضع نفسه فيها، مع استمرار معاناته من صعوبات مالية كبيرة.
وتواجد الأهلي في النسخة الثانية من البطولة القارية، بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية لمنطقة الغرب إلى جانب فرق الوحدة السوري والرياضي بيروت اللبناني وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، قبل أن يحل الشرطة العراقي بديلا له مع انسحابه.
مواجهة في "سلة الناشئين"
تتواصل اليوم فعاليات إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي المقاولين وبيت ايدس عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وتقام مباراتان يوم غد، حيث يستقبل الأرثوذكسي نظيره كفريوبا عند الساعة 9:30 مساء في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون غرب العاصمة عمان، فيما يلتقي فريقا الإنجليزية ونجوم الإنجليزية عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة.
"جدارا" تنظم دورة تحكيمية
 أعلن مركز جامعة جدارا للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع بالتعاون مع اتحاد كرة السلة، عن عقد دورة تحكيم كرة سلة للطلاب والطالبات، وذلك في الفترة من 14 إلى 17 نيسان (أبريل) الحالي.
ويحاضر المدرب المعتمد من اتحاد كرة السلة، ناصر أبو راشد، للطلاب والطالبات المشاركين بالدورة التحكيمية للحكام المستجدين، والتي تمتد لـ16 ساعة تدريب نظري وعملي، وذلك مقابل دفع اشتراك رمزي يبلغ 10 دنانير لكل مشارك، حيث تأتي هذه الدورة في إطار المساعي المشتركة لزيادة قاعدة الحكام.
تأجيل المباراة الاستعراضية
 أعلنت سلسلة مباريات The Ring War، تأجيل فعاليات الجولة الثانية من السلسلة الاستعراضية، التي كان مقررا لها أن تقام اليوم، لأسباب لوجستية.
وستقام المباراة بين فريقي Philippine Heroes وTRW Nashama في وقت يحدد لاحقا خلال الشهر الحالي.
وجاء في اقتباس من البيان الصادر عن إدارة السلسلة: "تشكر إدارة سلسلة مباريات The Ring War الجمهور الكريم على ثقتهم، ونؤكد أن التأجيل اللوجستي جاء حرصا على أن تظهر الفعالية بأبهى صورة ممكنة وضمان رضا الحضور الكريم، نراكم في الملعب قريبا".

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