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عارف يكشف عن موعد عودته لتشكيلة فريق السلط

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - أكد قائد فريق السلط مقداد عارف، أنه على وشك أن الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة مع فريقه في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد نهاية فترة التوقف المقبلة الشهر الحالي، مبينا أنه عاد إلى التدريبات الجماعية وبدأ العودة تدريجيا للملاعب بعد العملية جراحية التي أجراها في الساق، وتخللها وضع البلاتين، لمعالجة الكسر الذي تعرض له خلال مباراة فريقه أمام فريق الرمثا في منافسات مرحلة الذهاب دوري المحترفين.
وأضاف مقداد في حديث لـ"الغد"، أنه متشوق للعودة للملاعب بعزيمة وإصرار بعد فترة غياب امتدت لأشهر، مضيفا أنه حافظ على الروح الإيجابية طوال فترة تأهيله، كما عمل بجدية مع الجهاز الطبي للنادي لضمان العودة مرة أخرى للملاعب.
وأردف:" إن غيابي عن المستطل الأخضر يترك غصة في قلبي، ويجعلني أعد الأيام من أجل تخطي الصعوبات نحو عودة سريعة لمشاركة رفاقي في منافسات البطولات، لكن قرب الإدارة واللاعبين مني، جعل الموضوع أقل صعوبة، وزاد من إصراري على بذل أقصى الطاقات لتجاوز الإصابة والمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة".
وتابع عارف الذي يعد واحدا من أبناء النادي: "أتمنى العودة للتشكيل الأساسي لتقديم الأفضل، خصوصا أن "الرهيب" يعيش حاليا فترة فنية مميزة من خلال الاستقرار الفني، وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد لترك بصمة إيجابية خلال الموسم الحالي، تعيد ذكريات الإبداعات الماضية لفريق السلط في منافسات دوري المحترفين وكأس الأردن والمشاركة الرائعة في كأس الاتحاد الآسيوي والتأهل التاريخي للدور الثاني من البطولة القارية".
ويرى عارف، أن الانتصارين المهمين لفريق السلط في الجولتين الماضيتين على حساب شباب الأردن وسحاب، أثبتا أن الفريق يسير بالطريق السليم والصحيح نحو المراكز المتقدمة على سلم الترتيب، بفضل منظومة الفريق التي تعمل لخدمة النادي عبر تعاون بين الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، إضافة إلى الجماهير الأصيلة التي تقف خلف الفريق في مبارياته.
وعبر عارف عن اعتزازه بمسيرته مع فريق السلط قائلا: "الحمد لله تجربتي ناجحة ومميزة مع الرهيب، خصوصا بعد صعود الفريق لدوري المحترفين، حيث أثبت ونجومه حضورا مميزا، وشكل نقطة مضيئة في تاريخ منافسات الدوري، فسجل نتائج كبيرة وإيجابية، ونافس على لقب الدوري، ووصل للمباراة النهائية لبطولة الكأس، وشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ونجح في التأهل للدور الثاني. إنها مسيرة مميزة بكل المقاييس، وسط دعم واهتمام والتزام من إدارة النادي وجماهيره والأجهزة الفنية، وقام السلط بتعاقدات خلال المواسم الماضية، كما استقطب عددا من المدربين المحليين والعرب".
ويتذكر عارف المدير الفني السابق لفريق السلط، العراقي محمد تامر الذي له الفضل بصقل موهبته وتطويرها بشكل لافت، وأشرف على تدريبه العديد من المدربين مثل، أحمد الروابدة، خالد عبد الرحيم، جريس تادرس، والراحل خالد عوض، إبراهيم حلمي، أسامة قاسم، جمال أبو عابد، مصطفى عربيات، عثمان الحسنات، عماد خانكان.
وتطرق نجم فريق السلط، إلى إنجاز منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا، والنتائج المميزة والأداء الفني المتطور، متمنيا أن ينعكس ذلك على منظومة الكرة الأردنية وخصوصا الأندية، وأن يساهم الإنجاز غير المسبوق في تحقيق الإنجاز المنتظر وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الأردنية، من خلال التواجد بالمونديال للمرة الأولى في تاريخه.
وتابع: "المشوار لن يكون سهلا ويحتاج إلى التركيز والتخطيط واحترام المنتخبات المنافسة في مجموعة "النشامى" الحالية، وخصوصا منتخب طاجيكستان، حيث إن المنتخبات الآسيوية تتطورت كثيرا من الناحيتين الفنية والبدنية، وستكون المهمة أصعب في المرحلة الثالثة من التصفيات، لكن إمكانيات اللاعبين الحاليين وقدراتهم الفنية تجعل الآمال مشروعة".
وعن برنامجه في شهر رمضان الفضيل، قال عارف: "أقضي وقتي خلال الشهر الفضيل بقراءة القرآن وقيام الليل وأداء الصلوات، وممارسة التدريبات في الصالات والملاعب والتدريبات الفردية، كما أحرص على الزيارات والسهرات الرمضانية العائلية".

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