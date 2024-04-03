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حسان يحصد جائزة أفضل مدرب في سباير

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- حصد المدرب الأردني ناصر حسان، جائزة أفضل مدرب في أكاديمية سباير القطرية العالمية، للربع الأول من العام الحالي، في إنجاز جديد يسجل للمدرب شخصيا وللمدرب الأردني بشكل عام.
وتسلم ناصر حسان هذه الجائزة يوم أمس، وسط إشادة كبيرة بعمله وبصماته الواضحة خلال فترة عمله في أكاديمية سباير، التي تضم نخبة من المدربين من مختلف الجنسيات.
وجاءت هذه الجائزة، بعد إبداع حسان في عمله كمدرب ومشرف في الأكاديمية، حيث أشرف خلال العمل على العديد من الدورات التي ضمت مدربين أجانب وعرب، حيث أظهر المدرب الأردني ثقافة رياضية تدريبية مميزة، ما دفع القائمين على الجائزة لاختياره للفوز بها.
ويعتبر ناصر حسان الذي يحمل شهادة "البرو" في عالم التدريب، من المدربين المتميزين في أكاديمية سباير القطرية، حيث سبق له وأن خاض تجارب تدريبية عدة في الأردن، قبل أن ينتقل إلى العمل في قطر، ليظهر إبداعاته وبصماته التي دفعت أكاديمية سباير للتمسك به، خاصة وأنه يحظى بثقافة رياضية واسعة، ويحظى أيضا باحترام وتقدير الجميع.

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