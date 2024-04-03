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دعوة الأهلي.. فرصة لطي الخلاف بين اتحاد الكرة والأندية

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أكد رئيس النادي الأهلي عوني نغوي، أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن ردا من اتحاد الكرة، على الدعوة لحضور اجتماع رؤساء أندية دوري المحترفين، عند الساعة السادسة من مساء يوم الرابع عشر من شهر نيسان (أبريل) الحالي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالكرة الأردنية.
وقال رئيس النادي الأهلي في تصريح لـ"الغد": "إن الأندية تأمل في اجتماع مثمر بين الجانبين لما فيه خدمة منظومة الكرة الأردنية".
وتنتظر أندية المحترفين، ردا إيجابيا من اتحاد الكرة على الدعوة التي وجهها النادي الأهلي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالكرة الأردنية، خصوصا الأوضاع المالية الصعبة التي تعصف بالأندية.
ويرى الشارع الرياضي الأردني، أن الكرة حاليا في مرمى الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضي الجانبين، وزيادة الدعم المقدم للأندية خصوصا في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، معتبرا أن الإنجاز تحقق بفضل الأندية التي ضحت كثيرا من أجل المنتخبات الوطنية.
كما يطالب المهتمون اتحاد الكرة بالضغط على الحكومة لتشجيع رعاية الشركات الخاصة للأندية، والعمل على إعفاء الشركات التي تقدم الدعم والرعاية للأندية من الضريبة أو نسبة محددة من الضريبة، وهذا إذا ما تم تحقيقه يشكل مزيدا من الدعم المالي للأندية ويحقق لها عوائد مالية.
المتابعون لشأن الكرة الأردنية، يرون أن شعور الاتحاد بالوضع المالي الذي تعيشه الأندية والعمل على رفع الدعم المقدم إلى مليون دينار، سيعمل على حل عقدة الخلاف بين الطرفين، وبدء مرحلة جديدة لخدمة منظومة الكرة الأردنية، والبناء على إنجاز النشامى في البطولة القارية، وفتح آقاق جديدة، والعودة إلى طاولة الاجتماعات لرسم أماني وتطلعات الأندية، مع خلال طرح الأفكار الإيجابية عبر الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة.
وتهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات المقبلة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال عملية متسلسلة تتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري، بهدف تلبية تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية.
وأكد رئيس أحد أندية المحترفين فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه لـ"الغد": "الأندية منفتحة على الحوار مع اتحاد الكرة"، وهناك اتفاق بينها من خلال الخطاب الموحد والهادف إلى الحد من المشكلات التي تواجه الأندية خصوصا المالية، هذه الأندية التي بذلت كل ما لديها من إمكانيات في سبيل رعاية اللاعبين وصناعة أجيال متعاقبة ترفد المنتخب الوطني بأبطال استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات في تاريخ الكرة الأردنية. كان آخرها الوصول لنهائي كأس آسيا".
وجدد دعوة الأندية، إلى لقاء وطني تشارك فيه الأطراف كافة، ويتبنى مخرجاته الاتحاد الأردني لكرة القدم، وضرورة العمل على دعم الأندية بما يكفل الارتقاء بالكرة الأردنية على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية.
ويرى المتابع للكرة الأردنية الدكتور خالد الحيارى، أن مسؤولية حل الأزمة تقع على عاتق اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، من خلال إيجاد حل للأزمة المالية التي تعصف في الأندية، وذلك من خلال رفع الدعم المقدم خصوصا في ظل انتعاش الأمور المالية بالاتحاد، والاتفاق على خطة واضحة تخدم منظومة الكرة الأردنية.
وأردف: "على أعضاء المنظومة الرياضية كافة، العمل على استثمار الإنجاز الأردني غير المسبوق، خصوصا أن الأردن يحلم بالحصول على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية، هذا الحلم وغيره من أحلام النصر وإحراز البطولات الدولية يضع مسؤولية مشتركة أمام الاتحاد والأندية في الوصول لعلاقة مميزة".
وقال المشجع وابن المدرجات محمد السعود: "على أطراف المعادلة كافة، من الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى الحكومة مروراً بأندية المحترفين والقطاع الخاص، العمل على إنقاذ الكرة الأردنية من خلال دعم الأندية وزيادة الرقابة على آلية صرف المستحقات في الموسم المقبلة".
وأكد أن المسؤولية تقع على المنظومة، من أجل الجلوس على طاولة الحوار بفكر مختلف عن العقلية الحالية، للخروج بخطة وطنية شمولية تبين مواطن الخلل والتحديات، وتقدم التوصيات والمشاريع لمعالجتها.

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