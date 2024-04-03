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دعسان علامة فارقة في التصدي لـالجزاء.. ومغير السرحان الأكثر حصولا عليها

4/3/2024 11:29:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- شهدت 15 جولة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، احتساب 10 ركلات جزاء، حيث نجح 7 لاعبين في ترجمة تلك الركلات إلى أهداف، فيما فشل 3 لاعبين بتسجيلها، ما يعكس مدى غياب فاعلية حراس المرمى بالتصدي للركلات.
وكان فريق مغير السرحان الأكثر حصولا على ركلات الجزاء بواقع 5 مرات وسجلها جميعا، وكانوا أمام معان بالجولة الثانية عبر اللاعب السابق للفريق والحالي بالفيصلي صهيب أبو هشهش، وفي الجولة الرابعة انبرى قصي طنوس لتنفيذها بنجاح بمرمى شباب العقبة، وزميله المهاجم السوري سامر خانكان سجل بمرمى السلط بالجولة الحادية عشرة، وتسجيل اللاعب مجاهد الزواهرة بمرمى الرمثا بالجولة الثانية عشرة، وأخيرا في الجولة الخامسة عشرة للاعب زيد أبو الريش بمرمى شباب العقبة.
وتعد فرق السلط ومعان ومغير السرحان الأكثر تعرضا لركلات الجزاء، باحتساب الحكام على لاعبي الفريق 3 ركلات جزاء خلال الجولات الماضية، فيما لم تحتسب أي ركلة جزاء في مواجهة يكون أحد طرفيها الجليل أو الأهلي.
ونجح كل من، لاعب الفيصلي أمين الشناينة بالتسجيل في مرمى معان، ولاعب شباب الأردن فضل هيكل بالتسجيل بالفريق ذاته، ولاعب الحسين إربد فرناندو ناثان بزيارة شباك الوحدات، ولاعب سحاب أحمد العيساوي بإحراز هدف من علامة الجزاء بمرمى مغير السرحان، ومجددا فرناندو ناثان بمرمى شباب الأردن، ولاعب الرمثا محمد وائل الزعبي سجل بشباك مغير السرحان، ومهاجم شباب العقبة كريستيان فارجاس زار شباك مغير السرحان.
ولفت حارس مرمى السلط قتيبة دعسان الأنظار إليه في ركلات الجزاء، حيث تصدى لركلتي جزاء خلال البطولة، واحدة في الجولة الأولى بتصديه للركلة التي نفذها لاعب الفيصلي إحسان حداد، فيما تصدى بمرحلة الإياب أمام الفريق نفسه ولكن من اللاعب عارف الحاج، ليكون الحارس الوحيد في البطولة الذي ينجح بهذه المهمة، فيما كانت الركلة الثالثة المهدورة بالبطولة عبر اللاعب النيجيري لفريق الحسين إربد عبد الجليل أجاغون أمام الوحدات بالجولة الخامسة.
وتثبت الأرقام المذكورة، أن حراس مرمى دوري المحترفين يجدون صعوبة في التصدي لركلات الجزاء، حيث كان دعسان الحارس الوحيد الذي يقف بوجه لاعبي الفريق المنافس ويقرأ أفكارهم، علما بأنه أيضا تصدى لركلتي ترجيح من أصل 4 في مباراة فريقه أمام الجزيرة بثمن نهائي كأس الأردن، فيما تم تسجيل هدف وحيد بفريقه من "الجزاء" بدوري المحترفين، وكان وقتها على مقاعد البدلاء.
ويؤكد دعسان في حديثه لـ"الغد"، أن تصدياته لركلات الجزاء من أسرار تفوقه في مركز حراسة المرمى، وأنه يعمل باستمرار على تحسين نفسه في هذا الجانب وغيره، مفيدا بأن لمدرب حراس المرمى بفريقه أنيس شفيق دور كبير في تطور مستواه بالفترة الماضية.
وأضاف: "كنت أطمح إلى أن أساعد فريقي في جلب النقاط عندما تصديت لركلة الجزاء أمام الفيصلي ذهابا، وأخرى في مباراة الإياب، لكن طموح المنافس وإمكانياته الكبيرة منعتنا من ذلك، وأنهينا المباريات الصعبة بمرحلة الإياب ونتطلع إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط بالفترة المقبلة للوصول للمربع الذهبي". ويأمل دعسان البالغ من العمر 29 عاما، في مواصلة التألق بين الخشبات الثلاث في الموسم الحالي، أملا بتمثيل صفوف المنتخب الوطني لاحقا، موضحا أن الأردن تمتلك العديد من المواهب في مركز حراسة المرمى ويستحقون الدعم.
من جهته، يشير المحاضر الآسيوي خلدون إرشيدات، إلى أن ركلات الجزاء الثابتة تختلف ظروفها بالنسبة للحارس مقارنة بركلات الترجيح في نهاية المباراة، وهو ما يتسبب في تألق الحراس أو عكس ذلك بحسب الأمور النفسية المحيطة به ونتيجة المباراة وغيرها.
ويبين إرشيدات لـ"الغد"، أن التصدي لركلات الجزاء أمر يعود لموهبة الحارس في قراءة اللاعب المنافس أثناء التنفيذ بالمقام الأول، إضافة إلى تركيزه الكامل على الكرة وتحركها أثناء تنفيذها من اللاعب.
وتابع: "القانون الجديد في كرة القدم أثناء تنفيذ ركلات الجزاء يجبر الحراس على لمس جزء من الخط أو الوقوف وعدم التحرك عن الخط، وهو أمر يجب أن يتدرب عليه حراس المرمى في التدريبات مع المدربين، وأصعب شيء على حارس المرمى هو رمي جسده قبل قدوم اللاعب المسدد وتوجيه الكرة، نظرا لقدرة اللاعب على تغيير قراره أثناء وقوع الحارس بجهة معينة، ونسبة التصدي للركلة هنا قد تكون معدومة غالبا".

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