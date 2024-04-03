Thursday, 04 April 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التايكواندو يلتقي منتخبات أوزبكستان وبلاروسيا وروسيا

4/3/2024 11:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يواصل المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكره التدريبي المستمر حاليا في أوزبكستان، لقاءات ودية مع منتخبات روسيا وبلاروسيا وأوزبكستان، في إطار التحضيرات لبطولة آسيا التي تقام في فيتنام خلال أيار (مايو) المقبل.
ويسعى المنتخب الوطني لاكتساب خبرات واسعة في المعسكر التدريبي الذي يختتم يوم الإثنين المقبل، ويشارك فيه اللاعبون، صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة واللاعبة راما أبو الرب.
ويشرف عليه المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدرب محمد البخيت، والمعالج لؤي مرايات، والإدارية والمعالجة لانا جوردن، واختصاصي المساج محمود بني صخر.
ووفقا للاعبي المنتخب الوطني يعد المعسكر التدريبي في أوزبكستان، واحدا من أهم المعسكرات للطبيعة الخلابة ويقام في منطقة جبلية تساعد اللاعبين على استنشاق الهواء النقي بعيدا عن المدينة.
وقال صالح الشرباتي لـ"الغد": "يعد المعسكر التدريبي في أوزبكستان فرصة كبيرة للاعبين لإجراء لقاءات ودية مع لاعبين المنتخبات المشاركة في المعسكر التدريبي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، منها البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل".
وأضاف: "علينا الاستعداد جيدا بعد تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية".
وأشار: "باتت المدرسة الأردنية للتايكواندو معروفة على المستويين العالمي والإقليمي، وهو أمر يؤكد مكانة التايكواندو الأردنية عالميا".
وأضاف: "تسيطر الأجواء الأسرية والأخوية على المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكره التدريبي، ويخضع المنتخب الوطني لبرنامج متدرج، ويشتمل على الجانبين البدني والمهاري، مع عدم إغفال الجانبين الذهني والنفسي للاعب، وفقا لطرق التدريب وأساليب الإعداد المتطور وعدم الاكتفاء بالتدريبات الاعتيادية، بل يشمل المعسكر التدريبي الدولي، كما تشمل تدريبات المنتخب الوطني، إقامة مباريات للكرة الشاطيئة على شواطئ أوزبكستان من أجل رفع اللياقة البدنية، وللركض والجري على مضمار ألعاب القوى".

MENAFN03042024000072011014ID1108056960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث