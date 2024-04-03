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الرمثا يستضيف السلط.. ومعان يتطلع لفك عقدته أمام شباب الأردن

4/3/2024 11:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يحل السلط ضيفا على نظيره الرمثا في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي تنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.
ويتطلع السلط، إلى تأكيد أفضليته التاريخية النسبية على مستضيفه، حيث تفوق عليه في 4 مرات ببطولة الدوري من أصل 9 مواجهات، وانتهت 3 مباريات لصالح الرمثا، وحضور التعادل في مناسبتين، إلى جانب تأكيد "الرهيب" صحوته التي تسببت في حصد 6 نقاط من آخر مباراتين، وتواجده في المركز السادس برصيد 16 نقطة.
ويسعى معان في اللقاء الثاني اليوم، إلى فك عقدته أمام شباب الأردن، ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية في الفترة الماضية، بعد غياب الفوز في أي مواجهة تاريخية سابقة على منافسه، إذ فاز "أسود غمدان" في 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل، علما بأن المواجهة ستقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتستكمل منافسات الجولة غدا من خلال إقامة 3 مباريات بتوقيت واحد، وتبرز منهم مواجهة القمة بين متصدر الترتيب فريق الحسين إربد برصيد 43 نقطة، بصاحب المركز الثالث فريق الوحدات صاحب الـ31 نقطة، في الموقعة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي.
ويرحل الفيصلي صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 36 نقطة إلى جنوب المملكة، لملاقاة شباب العقبة صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، في المواجهة التي ستقام على ملعب تطوير العقبة.
ويحتضن ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب مواجهة الأهلي صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، ومغير السرحان ثامن الترتيب برصيد 14 نقطة.
وتختتم الجولة بعد غد بلقاء وحيد على ستاد عمان، يجمع صاحب المركز الثاني عشر والأخير فريق سحاب برصيد 9 نقاط، مع الجليل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، علما بأن جميع المباريات تقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
وتتوقف عجلة دوري المحترفين مجددا بعد نهاية الجولة الحالية، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق البطولة في 15 من الشهر الحالي وتمتد حتى 2 أيار (مايو) المقبل، حيث تستكمل المنافسات بعد توقف مشوار المنتخب بالبطولة.
الرمثا × السلط
يرنو فريق الرمثا من مواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز المميز الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على شباب الأردن خارج الديار، ليستقر في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ما جعل الفريق يطمح إلى الثبات في هذا المركز من جهة، ومواصلة تجربة أكبر عدد من اللاعبين من جهة أخرى، للتحضير لبطولة الكأس.
ويعول الرمثا تحت قيادة المدرب وسيم البزور على الكوكبة الشابة المتميزة التي أثبتت حضورها في المباريات الماضية، وجعلت من الفريق اسما صعبا رغم قلة الخبرة عند هؤلاء اللاعبين، ومن المتوقع الدفع بصفة أساسية بكل من: مالك شلبية، أحمد المغربي، عبد الرحمن الدرايسة، عامر أبو هضيب، خالد أبو عاقولة، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، بشار الذيابات، مجد الزعبي، هاشم الخالدي والهادي سالم.
ويأمل السلط مع المدرب عمار الزريقي، في إثبات تفوق "الرهيب" بالآونة الأخيرة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد أن سجل الفريق انتصارين متتاليين مهمين مؤخرا، وضعا الفريق بالمركز السادس برصيد 16 نقطة.
ويعول الزريقي في خياراته الفنية على كل من: قتيبة دعسان، عصام سميري، محمد زريقات، محمد مصطفى، يزن عبد العال، عميد صوافطة، خالد العسولي، محمد غانم، محمود موافي، عبد الله ذيب وعدي القرا.
معان × شباب الأردن
يدخل فريق معان مواجهة الليلة وعينه على إيقاف الهدير النقطي الذي يواصل ضرب الفريق في المرحلة الماضية، ما تسبب في تغيير الجهاز الفني وقدوم المدرب عامر عقل لإكمال المهمة، علما بأن الفريق تراجع كثيرا مؤخرا بعد خسارته في 3 مباريات متتالية، وحلوله في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
ويضم معان في صفوفه عددا من اللاعبين أبرزهم، رشيد رفيد، عبد الرحمن مرعي، أيسر صباح، محمد فال، إياد طمليه، عون المحارمة، يوسف الرواشدة، عبد الملك مفتاحي، وليد عثماني، مهدي علامة ومالك علان.
في المقابل، يعيش شباب الأردن ظروفا متشابهة بعد الخسارة في آخر مباراتين، تسببت في فقدان عدد من لاعبي الفريق الشاب الثقة بأنفسهم، والذي تسبب بتراجع الفريق للمركز السابع برصيد 17 نقطة، مع بقائه في دائرة الخطر بالمنافسة على الهبوط برفقة 6 فرق أخرى.
ويعول المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد في خياراته على كل من: سلامة سلمان، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، حسن حلوة، محمد طه، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد أبو طه، خالد أبو رياش، حمزة النعيم وأيهم هشام.

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