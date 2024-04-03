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6 اختبارات دم ضرورية تكشف أسرار صحتك

4/3/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حدد تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، فحوصات الدم الضرورية، التي تساعدك على كشف الكثير عن حالتك الصحية. وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية"
إليك ما يجب معرفته عن 6 اختبارات دم يجب على الجميع إجراؤها، والتي قد تكشف الكثير عن صحتك:
فحص دم شامل
هذا الفحص يقيس تعداد الدم الكامل (CBC) في الجسم، خلايا الدم الحمراء والبيضاء وكذلك الصفائح الدموية. يمكن أن يساعد في تحديد الالتهابات وحالات مثل فقر الدم وحتى سرطان الدم. يقول ستيفن كوبيكي، طبيب القلب في مايو كلينيك في روتشستر بولاية مينيسوتا، إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، "فإجراء هذا الفحص كل سنتين إلى ثلاث سنوات أمر جيد".
فحص التمثيل الغذائي
يستخدم فحص التمثيل الغذائي الأساسي لتقييم مستويات الغلوكوز وفحص مرض السكري. يقول كوبيكي: إن الاختبار "يبحث أيضا في وظائف الكلى والكبد، ووظيفة الغدة الدرقية، والكهارل مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم".
فحص الدهون
يقوم فحص الدهون، والذي قد يتطلب الصيام مسبقا، بقياس مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. يمكن أن تشير النتائج العالية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
اختبار A1C
يقيس اختبار A1C متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ويمكن أن يكون أداة مفيدة لتشخيص مرض السكري. يشير كوبيكي إلى أن الأمر لا يتطلب الصيام.
اختبار الغدة الدرقية
يمكن لاختبار TSH (الهرمون المحفز للغدة الدرقية) أن يشير إلى خلل في الغدة الدرقية، إما فرط النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو قلة النشاط (قصور الغدة الدرقية)، كما يقول سي. نويل بايري ميرز، مدير مركز باربرا سترايسند لقلب النساء في سيدارز سيناء في لوس أنجلوس.
على الرغم من أن خلل الغدة الدرقية قابل للعلاج ونادرا ما يهدد الحياة، إلا أنه "يؤثر تقريبا على كل أجهزة الجسم"، كما يقول بيري ميرز، مما قد يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك تغيرات الوزن والتعب ومشاكل النوم.
فيتامين د
اختبار فيتامين د مثير للجدل إلى حد ما. ويقول المؤيدون، بما في ذلك كوبيكي، إنه يمكن أن يكون مفيدا في تحديد النقوصات في الجسم. ويشير النقاد، ومن بينهم بايري ميرز، إلى أن تجارب عديدة أثارت تساؤلات حول حقيقة الفوائد الصحية لتناول مكملات فيتامين د.

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