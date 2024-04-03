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المجالي: الدراما البدوية مليئة بالحكايا والقصص ويجب تقديمها بثوبها الحقيقي

4/3/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يسجل الفنان الأردني حضورا لافتا في السباق الدرامي الرمضاني، بمشاركته في ثلاثة أعمال فنية متنوعة تعرض في رمضان، هي المسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر"، والمسلسل البدوي "قضايا من البادية"، والمسلسل البدوي "حرائر من البادية" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني والعديد من المحطات العربية والمنصات الاجتماعية.
ويظهر المجالي في مسلسل " الدوار العاشر" بشخصية ضابط وهو الرجل الثاني في إدارة مكافحة المخدرات يدعى "خلدون" ويحبط عمليات كثيرة لمهربي المخدرات، إذ يشكل رعبا للعصابات من صانعي المخدرات، رافضا الغوص في الخوض في تأدية شخصيته في المسلسل، تاركا للمشاهد متابعة أحداثه المشوقة.
ويتناول العمل الدرامي الاجتماعي "الدوار العاشر"، الذي ألفه الدكتور محمد البطوش وأخرجه الأردني محمد لطفي وأخرجه التلفزيون الأردني، العديد من القضايا السلبية المعقدة والتي يلمسها المواطن مثل: "تجارة المخدرات وغسيل الأموال وغيرها من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الأردني والذي استطاع مخرج العمل بمجهوده أن يقدم مستوى عال بصورة بصرية جميلة بأحدث التقنيات.
واعتبر المجالي في سياق حديثه لـ "الغد"، أن العمل الدرامي الاجتماعي الدوار العاشر أعطى دفعة نحو التركيز على الأعمال الدرامية الاجتماعية المعاصرة وإبرازها حيز الوجود، لكن بحسب قوله: "لا نريد قلة في إنتاج الأعمال الدرامية الأردنية في السنة وإنما نريد أعمال درامية أكثر تعرض على المحطات العربية، بدلا من عمل أو عملين فقط لإيجاد دراما أردنية توازي الدراما المصرية والسورية واللبنانية والخليجية"، داعيا إلى ضرورة "النهوض بقطاع الإنتاج ودعمه، ليكون قادرا على أن يضع العائد الأدبي قبل العائد المالي في اعتباره". ووفق براهمة، فإن إنتاج الأعمال التي تحمل قيما أخلاقية واجتماعية وتكون ذات رسالة مجتمعية، سيؤثر إيجابا على الجيل وقيمه وفكره وثقافته، لذا يتعين علينا النهوض بقطاع الإنتاج ودعمه من قبل الدولة، فالدراما تربية فكرية وقيمية للأجيال الصاعدة.
ويشارك براهمة بالمسلسلين البدويين "قضايا من البادية" ويتكون من ثلاثين حلقة، ويتناول العديد من القضايا البدوية برؤية واقعية من ناحية القصة والمضمون والشكل الدرامي، وتستند حكاياتها إلى تراث البادية الحقيقي الزاخر بالقصص والحكايات.
والمسلسل من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، تأليف الكاتبة نورا الدعجة، وإخراج: سائد بشير هواري وعلاء ربابعة وسامر خضر وحمزة التاجي وأشرف العبادي وهاني العقرباوي، والذي يعرض على قناة الإمارات وبينونة ومنصة ADtv، و"حرائر من البادية" يتكون من ثلاثين حلقة تتحدث عن المجتمع البدوي من خلال القيم الرفيعة مثل "العدالة والشجاعة"، وفي كل حلقة يعرض نزاع بين طرفين يحكم بينهما شيخ القبيلة، وهو من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، وتأليف نورا الدعجة من إخراج المخرجين الأردنيين علاء ربابعة وليث حجاوي.
وعن دوره في العملين البدويين "قضايا من البادية" وحرائر البادية "وهما (منفصل متصل)، فأشار المحالي إلى أنه يقدم شخصيات مختلفة، لأن كل ثلاث حلقات تعرض بها قضية منفردة في أسلوب درامي يشهد نقلة نوعية بنقل البداوة من خلال تأدية اللهجة وإدخال العادات والتقاليد البدوية الأصيلة والمناسبات والتعاليل والسمر والفرح والحزن والترح، وكل هذه المكونات الأساسية وهذا ما يتم نقله بأمانة، إضافة إلى الأحداث الدراماتيكية المتسلسلة.
ويقول إن الدراما البدوية لن تموت، وستبقى حاضرة في سباقات المسلسلات التلفزيونية الدرامية التي تبث في مواسم الرمضانية كإحدى الأعمال التي تلاقي رواجا بين الجمهور العربي على مدى مساحته، لأن البيئة البدوية مليئة بالأحداث وتعد أرضا خصبة للأعمال الفنية الدرامية.
ويؤكد أنه في العادة لا يشترك بعمل لا يكون له فيه دور مثير، وأن يكون النص واقعيا ومتقن الحبكة، وتأثير الدور ومساحة تتناسب مع الهدف الذي يرمي إليه، وهو تقديم الدراما البدوية في ثوبها الحقيقي، دون إدخال أشياء عارية عن الصحة، وما يهمه بالدرجة إتقان اللهجة البدوية بأسلوب صحيح وإظهار العادات والتقاليد على أصولها، وكل هذه التفاصيل أدقق فيها دون العبث في قيمتها.
ويتسم أداء المجالي بحرفية التمثيل، لأنه لا يسعى للمبالغة في الأداء، إذ يلخص الحالة العامة للشخصية التي يجسدها، ما أدى ذلك إلى تميزه طيلة انخراطه في عالم الدراما بأدائه الرشيق من خلال تقديمه في كل عمل شخصية مختلفة عن الأخرى، لينال ثقة الجمهور في اختياراته لأعماله، ومنها شخصيات درامية مختلفة ومركبة، وفق ما قال: "الفنان الحقيقي هو الذي يتقن جميع الأدوار والشخصيات".
وعن طقوسه في شهر رمضان المبارك، فقد أكد المجالي أنه أمضى أغلب أيام الشهر الفضيل يصور مشاهده في مسلسل "الدوار العاشر"، ويحافظ على بعض الرمضانية التي تربى عليها، وهي قراءة القرآن الكريم، وقضاء ليالي رمضان مع الأهل والأصدقاء، ويقوم بمتابعة بعض الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات، وفق ما ذكره في ختام حديثه، مشيرا إلى أن الدراما الأردنية بحاجة إلى ممثلين جدد ملائمين للأعمال الاجتماعية والبدوية على حد سواء، ليكونوا امتدادا للنجوم الرواد الكبار ومساندين لهم.

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