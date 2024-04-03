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التمارين الرياضية هل ترتبط بانخفاض الأرق؟

4/3/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- كشفت دراسة جديدة عن أن أفضل ما يمكنك القيام به لتفادي ليالي الأرق، يتمثل بممارسة بعض التمارين الرياضية.
وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة إرلا بيورنسدوتير، خبيرة النوم والمعلمة والباحثة بدوام جزئي في جامعة ريكيافيك، إنّ "الأشخاص الذين يمارسون نشاطا بدنيا هم أقل عرضة لخطر الإصابة بأعراض الأرق ومدة النوم المتطرفة، سواء طويلة أم قصيرة"، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية". ونظرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "BMJ Open"، في بيانات أكثر من 4300 شخص تتراوح أعمارهم بين 39 و67 عاما، على مدى 10 سنوات.
تعتمد بيورنسدوتير على تطبيق نوم يتعقب النوم، تم استطلاع آراء المشاركين في تسع دول أوروبية حول تكرار النشاط البدني، وكثافته، ومدته، بالإضافة إلى أعراض الأرق، وكمية النوم كل ليلة، والشعور بالنعاس أثناء النهار.
وبحسب ما ذكرته الدراسة، فإن الأشخاص الذين تمتعوا بالنشاط على نحو مستمر كانوا أكثر عرضة بنسبة 55 % للنوم الطبيعي، بين 6 و9 ساعات في الليلة، وأولئك الذين أصبحوا نشطين خلال فترة زمنية محددة كانوا أكثر عرضة للنوم بشكل طبيعي بنسبة 21 % - بعد التعديل بحسب العمر، والجنس، والحالة الصحية، ومؤشر كتلة الجسم، وتاريخ التدخين.
وقال الدكتور ديفيد نيوباور، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بكلية الطب في جامعة جونز هوبكنز، غير المشارك في الدراسة، إن النتائج قوية في حد ذاتها، لكنها مدعومة أيضا بمجموعة من المؤلفات الموجودة.
وأشارت بيورنسدوتير في حديثها مع CNN إلى أن "نتائجنا تتوافق مع الدراسات السابقة التي أظهرت تأثيرا مفيدا للنشاط البدني على أعراض الأرق، لكن الدراسة الحالية تُظهر أيضا أهمية الاتساق في ممارسة الرياضة مع مرور الوقت. لذلك من المهم أن تكون نشيطا بدنيا طوال حياتك من أجل تقليل خطر الأرق وقصر مدة النوم".
ولفتت الدكتورة شاليني باروثي، الأستاذة المساعدة بكلية الطب في جامعة سانت لويس، والمتحدثة باسم الأكاديمية الأميركية لطب النوم، إلى أنّ الدراسة قد تمنح المتخصصين في الرعاية الصحية أداة أخرى بالتوازي مع الأدوية والعلاج.
هناك الكثير من الأسباب التي تجعل النشاط البدني يساعد في الحصول على راحة جيدة أثناء الليل. وأوضحت بيورنسدوتير أنه "قد ثَبُت أنّ التمارين الرياضية تعمل على تحسين نوعية النوم ومدته من خلال تعزيز الاسترخاء، وتقليل التوتر، وتحسين الحالة المزاجية. ويُساعد النشاط البدني على تنظيم الساعة الداخلية للجسم، ويعزّز النوم الأعمق والأكثر تجديدا".
من جهته رأى نويباور، أنّ هذه الدراسة لا تظهر من تلقاء نفسها أن إضافة التمارين الرياضية ستقلّل من أعراض الأرق، لأنها لم تحصل على خط أساس واضح لجودة النوم قبل إضافة النشاط. ومع ذلك، ما تزال هناك أدلة جيدة.
وقال: "هناك بعض الأدبيات التي تشير إلى أن الأشخاص الذين قرروا البدء بأن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا ويمارسون المزيد من التمارين، لديهم ميل إلى تحسين النوم أثناء الليل من حيث إجمالي الوقت والقدرة على النوم". وأضافت باروثي أنه من المهم ملاحظة أن الأشخاص الذين عانوا منذ فترة طويلة من مشاكل الأرق لن يجدوا على الأرجح أن التمارين الرياضية تشفي حالتهم تماما بمفردها.
وقالت إن الأمر سيختلف على نحو فردي، إذ إن بعض الأشخاص سيرون نتائج مذهلة، فيما سيرى البعض الآخر نتائج معتدلة، وقد لا ترى مجموعة من الأشخاص أي تحسن.
وأوضحت باروثي أن العلاج السلوكي المعرفي للأرق هو الأداة الأكثر فعالية لعلاج الأرق، لذلك قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نوم أكثر حدة، بالبحث عن ذلك أيضا.
رأى الخبراء أنه ليس عليك البدء بالمشاركة في سباقات الماراثون للحصول على الفائدة، إنما عليك فقط الشروع بممارسة النشاط البدني.
وأشار نيوباور إلى أنه إذا كنت تريد أن تجعل نشاطك أكثر فائدة لإيقاع الساعة البيولوجية لديك، فيمكنك الخروج خلال ضوء النهار، موضحا أن "التواجد في الهواء الطلق وممارسة النشاط البدني قد ينعكس إيجابا على إيقاع الساعة البيولوجية لديك. ويعزز إيقاعنا اليومي النوم ليلا واليقظة أثناء النهار".
وخلص إلى أنّ "الدرجة التي يستطيع بها الناس تعديل أنماط حياتهم لتعزيز النشاط والبقاء في الهواء الطلق والحصول على مزيد من الضوء، قد تتمتع بتأثير إيجابي على النوم ليلا".

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