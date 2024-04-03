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عيد الفطر.. فرحة دينية واجتماعية منتظرة لإضفاء البهجة على القلوب

4/3/2024 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- "لا يليق بالعيد إلا الفرح"، بعد شهرٍ من الصيام والقيام والعبادات المكثفة، بهجة تنبع من القلب وتجمع العائلة والأحبة، وترسم البسمة على وجوه الصغار والكبار.
ولكن، وبسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة والحرب الدموية على غزة، طغت أجواء الحزن والغضب والقهر لما يعانيه الأهل في القطاع، ما قد يلقي بظلاله على الأجواء العامة قبل وخلال العيد.
مع كل تلك الأحزان والأوجاع التي طالت لأشهر، يحتاج الجميع فرحة مشروعة بالعيد، بعد صيام رمضان، وانتظار الأجر والثواب من الله عز وجلّ، فرح بأمس الحاجة إليه عائلات لكي تواصل الحياة بكل تحدياتها.
لمياء الجزراوي، أمٌ حريصة على أن تعكس أجواء العيد في بيتها وبين أطفالها. فالعيد بالنسبة لها هو بهجة ينتظرها أطفالها بفارغ الصبر، ويجمعون العيديات بعد صيام الشهر الفضيل.
لذلك، فإن استقبال بالعيد بالسرور هو أمر تلجأ إليه كل أسرة، خاصة عندما يكون لديهم أطفال، فهم من يصنعون تلك الفرحة بملابسهم الملونة وضحكاتهم التي تملأ البيوت. وتقول لمياء، ذلك لا يقلل من أوجاع مما يحدث في قطاع غزة وتلك الأحزان المستقرة في النفس.
ويستعين الناس في المجتمع الإسلامي بالكثير من الأحاديث القولية والفعلية، التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه فيها المسلمين، ومن ضمنها قوله لأهل المدنية عندما جاء إليها، وكان الناس آنذاك يحتفلون "كان لكم يومانِ تلعبونَ فيهما، وقد أبدلكم اللهُ بهما خيراً منهما، يوم الفطر، ويوم الأضحى"، وفي ذلك دلالة على أن الابتهاج بقدوم العيد وهو من السنن المحببة والتي ينتظرها الناس في كل عام.
ولما لها من فرحة منتظرة في كل عام، تقول نهلة غيث إن العيد بالرغم من أي ظروف قد يأتي بها، سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي، له "هالة فرح كبيرة تظهر في الأرجاء ويزيد من تلك الأجواء تكبيرات العيد والصلاة وتواصل الأرحام الذي يتجلى بأبهى صوره وتبادل العيديات بين الأخوة والأقارب".
ووفق نهلة تظهر البهجة في الكثير من طقوس العيد كما في زينة العيد وكعك العيد، وألعاب الأطفال التي إعتدنا عليه منذ الصغر، وما زالت في مختلف المجتمعات العربية والإسلامية.
ويمتاز عيد الفطر السعيد بكونه مناسبة اجتماعية عامة يتبادل فيها الناس السلام والمعايدة والدعاء بتقبل الصيام والقيام، وتبادل الزيارات كذلك. وهنا يقول الاستشاري وخبير علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان إن العيد شعيرة من شعائر الإسلام، ومظهر من مظاهر الدين وعبادة من العبادات ويحمل معنى الشكر على تمام العبادة.
ويبين سرحان أن العيد تتجلى فيه معاني التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، فالغني يتذكر إخوانه الفقراء ويقدم لهم من ماله سواء بإخراج الزكاة أو الصدقات وهو يتقرب إلى الله تعالى بالإنفاق، والفقير يشعر في العيد بعظمة الإسلام، ودين التكافل والتراحم.
والإنسان، كما يرى سرحان، يحرص على توفير الأسباب التي تؤدي إلى فرحه وسعادته، والفرح الحقيقي يكون برضا الله تعالى عن الإنسان، ومن السنة في العيد إدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال وأهل البيت، وأن يصل الشخص رحمه ويزور جيرانه وأقاربه وأصدقائه، يتبادل التهاني بالعيد معهم استشعارا من الجميع بأهمية هذا العيد وأنه فرصة للتواصل مع الجميع، وجمع الشمل وليكون رمزا للالتقاء والتوحد وتجاوز الخلافات والأحقاد وتجديد الروابط الاجتماعية لتكون قوية بالحب والأخوة، ففي العيد تظهر قوة النظام الاجتماعي الإسلامي.
ولا شك أن التحضير للعيد والقيام بالواجبات والحرص على إدخال الفرح إلى قلوب الأهل سيتبعه وسيرافقه متطلبات مالية، أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على غالبية الأسر، بالنظر إلى محدودية الدخل وارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة التقليد والتفاخر بين الناس، وخاصة عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، الذي تحول عند الكثيرين إلى شهر للإنفاق والإسراف، مما جعله بعيداً عن الحكمة التي أرادها الله تعالى من الصيام مما يرهق ميزانية الأسرة، واللجوء إلى الاستدانة وهذا سيؤثر على مصروفات وميزانية الأسرة في الأشهر القادمة.
والأسرة الناجحة هي التي تستطيع أن تضع لها ميزانية واقعية تراعي إمكانياتها ودخلها وتتناسب فيها المصروفات مع الدخل، وأن تأخذ الأسرة حين تضع الميزانية الخاصة بها بعين الاعتبار بنوداً للمناسبات ومنها الأعياد لتكون قادرة على التعامل مع متطلبات هذه المناسبات.
ويؤكد سرحان أن المطلوب هو التواصل مع الآخرين وليس شرطاً أن يصاحب الصلة نفقات مبالغ فيها، خاصة أن الكثير من الأشخاص أصبح يحدد علاقاته الاجتماعية أو يقطع بعضها بسبب ما يصاحبها من نفقات أصبح غير قادر على الإيفاء بها.
وينوه سرحان أن ما يشهده قطاع غزة الآن من حرب شرسة، يلزم علينا الاستمرار تقديم كل أشكال الدعم المتاحة لهم سواء الدعم النقدي أو العيني أو الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات، والاستمرار في الدعم المعنوي والتأييد والمؤازرة التي تؤكد التصاقنا في الأردن بفلسطين، فنحن الأقرب جسدا وروحا، ومن واجبنا مناصرة المظلوم.
لذا، قد يتطلب ذلك من أبناء المجتمعات العربية التي تحتفي بالعيد في هذه الأيام ألا يبالغوا بمظاهر الاحتفال بالعيد من حيث الشكل والإنفاق، فنقدم لغزة وأهلها جزءا من هذه النفقات، ويساهم الأبناء والأطفال في ذلك حتى يكون لهم دور فعلي في قضايا المجتمع، وأنهم سيكونون سبباً في إدخال السرور على قلوب أطفال غزة برغم من كل الظروف الصعبة، وهذا العيد مناسبة لتكون كل أحاديثنا في زياراتنا ولقاءاتنا حول غزة وأهلها ودورنا في مناصرتهم ودعمهم، والدعاء لهم في مجالسنا وطرقاتنا، وفي ليلة العيد، وهي من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، فعلينا أن نكثر من الدعاء لهم بالفرج والنصر القريب.
وينهي سرحان حديثه بالقول "هذا العيد مناسبة للفرح الحقيقي، كما أنه اختبار لنا كيف تكون قضايا الأمة حاضرة في قلوبنا وظاهرة على تصرفاتنا في كل الأوقات".

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