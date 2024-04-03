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الصفدي يهنىء الزنداني بتعيينه بتعيينه وزيراً لخارجية اليمن

4/3/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتمنى له التوفيق في خدمة مصالح اليمن الشقيق.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار.

وأكد الصفدي حرصه للعمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة حل الأزمة اليمنية.

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