المساعفة بداية الألف ميل تبدأ بخطوة

MENAFN - Alghad Newspaper) صرح مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة اليوم الأربعاء، لـ "الغد" عن الأجرات التي يتخذها من اجل الظبط والالتزام بدوام المدارس والتي تهدف لرفع مستويات التعليميه لدى الطلبة .



وهي تفعيل دور الاقسام في المديرية بكامل طاقتها ، اولاً المتابعة من قبل رؤساء الأقسام للميدان ، والتي عمل عليها منذ توليه منصب مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، وتابع حديثه أن تكثيف المراقبة والمتابعة من اهم الخطى المتخذة ، والتي تأتي بتغذية راجعة ، تبين نقاط الضعف والقوة ، لتسهيل في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الطلبه، وأن الهدف الأساسي للحملة المستمرة ، هي للوصول إلى الهدف السامي لوزارة التربية والتعليم ، لتطبيق رؤية صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في تطوير وتحسين المنظومة التعليمية.



ثانيآ اتخاذ الحرمان دون تهاون ، للطلبه الذين تجاوزو عدد الغياب المسموح به.

واضاف المساعفة سنطبق القانون على الجميع دون استثناء ، مع استمرار المتابعة الميدانية للمدارس.



وأشار المساعفة ان بداية اي إصلاح ،ينطلق بالعزيمة والإرادة والإيمان المطلق ، واخلاص الفرد لوطنه (بداية الألف ميل تبدأ بخطوة).



واضاف قول (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا).