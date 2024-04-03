Thursday, 04 April 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الالتزام بالقانون في إطار حرية التعبير

4/3/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي
نص الدستور الأردني على حرية الرأي والتعبير في الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها ((تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون)).
ومن هنا نلاحظ، أن نصوص الدستور الأردني ربطت هذه الحرية وقيدتها بعدم تجاوز حدود القانون وعدم الخروج عليها؛ بمعنى أن المشرع الأردني أراد تنظيم هذا الحق بموجب قوانين تصدرها السلطة التشريعية؛ حيث يخلق إطلاق حرية الرأي والتعبير وتركها دون تقييدها بالقانون حالة من الفوضى وينذر بانهيار الدولة، فمتى أبيح لشخص التعبير عن رأيه دون التقيد بقانون فقد يدفعه ذلك إلى التعبير عن رأيه بأسلوب يخرج فيه عن القانون، وبما يخلق حالة من الفوضى يمكن أن تهدد كيان الدولة.. أي دولة.
على أي حال، لمواجهة هذا التخريب الذي يمكن أن يخلقه إطلاق الحرية بدون قيد أو شرط، فلا بد من أن يكون القانون هو الحد الفاصل في الموازنة ما بين الحرية والمسؤولية حماية للنظام العام في الدولة، والحفاظ على المجتمع كذلك، ويلاحظ أن تنظيم الحقوق والحريات بموجب الدستور الأردني، الذي نص في الفصل الثاني من المواد (5 ــ 23) على الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأردنيين وواجباتهم، جاء تنظيما شاملاً وواضحاً ودقيقاً وقرر لها الضمانات والكفالات التي تحقق ممارستها.
وهو أمر لا يقتصر فقط على الدستور الأردني؛ فهو ما قررته كذلك العديد من الدساتير حول العالم؛ فقد كرس الحق في حرية الرأي والتعبير أيضا الدستور الأميركي؛ الذي جاء متقدما في هذا المجال؛ إذ يعد التعبير السياسي أحد أبرز وأهم أشكال التعبير عن الرأي في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يمكن أن يقوم به أفراد أو جماعات على شكل تظاهرات سلمية في مواقع مختلفة من البلاد بما في ذلك أمام البيت الأبيض أو الكونغرس أو غيرها من المواقع الرسمية والحساسة من دون أن يمنع ذلك من حرية الكلام أو التعبير عن الرأي، لكنه قيده أيضاً بحدود حماية الدولة وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة.
أما في المملكة المتحدة، فقد جاء الوضع مختلفاً نوعاً ما؛ حيث تتألف المملكة المتحدة من كل من ((إنجلترا وإيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا)) ودستور البلاد ليس وثيقة محددة كما هو الحال في الأردن وغيرها من الدول العربية وحتى الولايات المتحدة الأميركية، بل هو مجموعة من القواعد المستخلصة من مجموعة متعددة من المصادر سواء المكتوبة أو غير المكتوبة.
وتشمل المصادر المكتوبة تشريعات المملكة المتحدة وتشريعات الجماعة الأوروبية، وأحكام محكمة العدل الأوروبية، والمؤلفات الأكاديمية، أما المصادر غير المكتوبة فتشمل الاتفاقيات الدستورية وقانون البرلمان وأعرافه؛ حيث تكفل المملكة المتحدة من خلال هذه المصادر حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة ومنع الاعتداء على حق الغير في خصوصيته وكلها تصب في حماية حقوق الإنسان، ومن المعروف أن الاتفاقيات الدولية بحد ذاتها تحمي حرية التعبير لكنها في ذات الوقت تقيدها بضرورة الالتزام بالقانون.
ومن هنا لزاماً علينا ونحن نمارس حريتنا في التعبير عن آرائنا أن نضع وطننا بين أعيننا، ونلتزم بحدود القانون، فالدولة الأردنية كانت وما تزال تعمل على تكريس حرية التعبير بشرط عدم التجاوز على القانون الذي يمثل كارثة يمكن أن تلقي بظلالها النظام العام، لذا فإن وطننا غال والالتزام بالقانون أولوية، والله من وراء القصد.

MENAFN03042024000072011014ID1108056951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث