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مربي الأبقار: تشديد الرقابة على مصانع تستخدم حليب البودرة في منتجاتها

4/3/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- طالبت جمعيات مربي الأبقار وائتلاف مربي الأبقار والسلام التعاونية والزراعية لتسويق الحليب، المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات الرقابية، بتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب بودرة بتصنيع منتجاتها.
وقالوا في بيان حصلت الـ"الغد" على نسخه منه، رفع إلى وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن قطاع مربي الابقار يعاني منذ أكثر من 3 أشهر من امتناع مصانع ألبان وأجبان عن استلام كميات الحليب المتفق عليها مع المزارعين، بحجة: ضعف القوة الشرائية وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في الإنتاج، ووجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان، تنافس المنتج المحلي.
وطالبوا وزير الزراعة والجهات الرقابية ممثلة بمؤسسة الغذاء، الإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم، ليستمر الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي.
هذا وكان رئيس الجمعية ليث الحاج بين لـ"الغد" في تصريح سابق، أن هناك عزوفا من المصانع عن طلب حليب الأبقار من المزارعين، مشيرًا إلى أن حليب "البودرة" يمنع استخدامه في مصانع الألبان ضمن المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأوضح أن هناك استخداما لحليب البودرة من بعض المصانع، مبينا أن استخدامه يسبب ركودا لكميات الحليب الطازج، ما يؤدي لوقف الإنتاج وخروج مزارعين من القطاع في ظل الوضع الصعب.
من جهته، أكد رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن قطاع الحليب الطازج والمزارعين، ما يزالون يعانون من معضلة استخدام مصانع الألبان للحليب المجفف. وقال صوالحة لـ"الغد"، إن قطاع الحليب الطازج تراجع بنسبة 30 %، بالإضافة إلى عدم تسجيل مزارع جديدة لإنتاج حليب منذ 6 سنوات، بسبب المنافس غير الشرعي "الحليب المجفف".

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