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جمعيات طبية: لا تراجع عن لائحة الأجور والمطلوب سرعة إقرارها

4/3/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - أكد رؤساء جمعيات اختصاص طبية، أن لائحة الأجور لسنة 2021 هي مطلب جماعي لن يتم التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.
وقالوا في تصريحات لـ"الغد"، إن "الطبيب هو مواطن، وتترتب عليه نفقات عالية في ظل حالة التضخّم الاقتصادي"، داعين إلى سرعة إقرار اللائحة وإرسالها إلى رئاسة الوزراء.
وكانت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء أقرّت شباط (فبراير) الماضي بطريقة غير مباشرة بأن صلاحية إقرار لائحة الأجور تعود لنقابة الأطباء، وأنه ليس لأي جهة أخرى الحق في ذلك، وأن هذا ضمن قانونها وأحد حقوقها.
وقالت رئيسة جمعية اختصاصي أمراض الروماتيزم في نقابة الأطباء الدكتورة وفاء مدانات إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا تعود إلى العام 2008، وهي لائحة مضى عليها نحو 16 عاما، ولم تعد تُلبي احتياجات الطبيب.
وأكدت مدانات في تصريح لـ"الغد"، أن "الطبيب هو مواطن أيضا، وبالتالي فإن ما يلحق بالمواطن من نفقات يلحقه أيضا، كارتفاع الإيجارات والغذاء والدواء والبنزين وكل شيء".
وأوضحت أن الطبيب "يجب أن يشعر بالمواطن، إلا أنه مواطن أيضا، وتجب مراعاة الحالة الاقتصادية التي وصل إليها الأطباء أيضا خصوصا في القطاع الخاص نظرا للمسؤوليات المترتبة عليهم".
وأضافت: "صحيح أن الطبيب يجب أن يكون إنسانيا في مهنته وتعاطيه مع المرضى، إلا أن هذه المهنة الإنسانية لا تعني ألا يأخذ الطبيب حقه الطبيعي، شأنه شأن باقي البشر".
وأكدت أن الأطباء لا يريدون أن تكون هناك مغالاة في الأجور، لكن لا يجوز الحطّ من قيمة هذه الخدمة التي يقدمها الطبيب، مشيرة إلى أن أي طبيب لم يصل إلى ما هو عليه إلا بتكاليف مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن الطبيب يواكب العلم الحديث عبر الدورات والمؤتمرات العلمية التي لا تكون بالمجان بطبيعة الحال.
وقالت مدانات إن العلم يتطوّر كل لحظة، إذ إنه في العام 2008 لم تكن هناك إجراءات طبية كالتي توجد حاليا، خصوصا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، كما أن شركات التأمين باتت تشترط على الأطباء استخدام التكنولوجيا من أجهزة كمبيوتر وأخرى لوحية وغير ذلك، والطبيب يدفع ثمنها.
وتابعت قائلة: "كل ما يريده الأطباء من اللائحة الجديدة هو إحقاق العدالة فقط".
وأوضحت مدانات أنه "لا يجوز لشركات التأمين أن تعامل الطبيب والأخصائي على أنه مجرّد فني"، معتبرة أن مهنة الطب لها احترامها.
وأكدت أنه "مثلما قامت شركات التأمين برفع رسومها على المشتركين، فإن ذلك يمنح الأطباء الحق بالحصول على لائحة أجور جديدة تحقق العدالة لهم في ظل التضخّم الحاصل على مدار 16 عاما".
وشددت على أن "عدم منح الطبيب حقه، سيؤدي بالتالي إلى هجرة الكفاءات، وهو ما يشكّل إضرارا بالقطاع الطبي الأردني، وبموقع الأردن المميز الذي بُني بسواعد الأطباء على مدار العقود الماضية".
بدوره، قال رئيس جمعية أخصائي الأمراض الداخلية الدكتور نايف العبداللات إن الجمعية التقت بمجلس النقابة ووضعت ملاحظات على لائحة الأجور المتفق عليها، وضمن اتفاق بين نقابة الأطباء والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد العبداللات لـ"الغد"، أن الجمعية وضعت التسعيرة الخاصة بها، وهي في انتظار نشرها وإقرارها.
وحول التأخير الحاصل في إقرار لائحة الأجور لسنة 2021، أوضح أن هناك لقاءات مع الجمعيات الطبية تباعا، وهي ما قد تتسبب بالتأخير، خصوصا في ظل تباين بعض وجهات النظر التي تجب دراستها ومناقشتها.
وبين أن هناك حالة من التريّث من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول لائحة الأجور، لافتا إلى أن الضرورة تقضي بحساب الفروقات المالية بين اللائحتين لعام 2008 و2021 مع الجهات ذات العلاقة.
وقال إن هناك العديد من الأطباء في الجمعية لهم تخصصات فرعية مرتبطة، مثل الباطنية وغيرها، منوها بأن هؤلاء يدرسون التسعيرة وبما تكون متوافقة مع كلا التخصصين.
وأوضح العبداللات أن الجمعية حاولت توثيق الإجراءات الطبية وتسعيرها، مؤكدا أنه يجري بحث التوافق على زيادة بنسب محددة لمدة 3 سنوات متتالية، وصولا إلى تثبيت نسبة الزيادة في النهاية، وبما يراعي التضخم الحاصل في الاقتصاد.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة، إنه كان من المتفق عليه أن تكون بداية العمل بلائحة الأجور الجديدة مطلع آذار (مارس) الماضي.
وأوضح أن اللجنة المصغّرة لأطباء القطاع الخاص ما زالت تبحث اللائحة على الرغم من تأخرها، مبينا أنه حين الانتهاء من المناقشات سيتم الإعلان عنها.
وأكد الجلامدة أن الخلاف على الخصومات هو أحد أسباب التأخير، وهو ما يمكن أن ينسحب على الإجراءات الطبية التي لم ترد في لائحة 2008، مبينا أن هناك إجراءات جديدة تم ضمّها للائحة 2021، لم تكن موجودة في لائحة 2008.
وفي النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وافق مجلس النقابة على زيادة لائحة الأجور لسنة 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.
واتخذ أطباء القطاع الخاص قرارا العام الماضي بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية، والمنشور في الجريدة الرسمية عام 2018، والمصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019، إلى أن عادوا عن قرارهم بعد طلب مهلة من أجل حل الإشكالية.
ويطالب الأطباء بتفعيل نظام الصندوق التعاوني، المتمثل بإعفاء الأطباء من الخصومات التعاقدية التي كانت تفرضها شركات التأمين عليهم، والتي كانت تصل إلى ما يقارب 35 %.
ووفق مجلس الصندوق، فإن هذا الإجراء سيسهّل تحصيل أموال الأطباء من شركات التأمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأجور الطبية، من خلال التزام شركات التأمين بالحد الأدنى للأجور دون نقصان.

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