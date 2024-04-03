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تسجيل 218 قضية اعتداء على الثروة الحرجية في 2023

4/3/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – سجلت الإدارة الملكية لحماية البيئة 218 قضية اعتداء على الثروة الحرجية، و140 حالة أخرى تتعلق بصيد الأحياء البرية خلال العام الماضي، كما سجلت خلال ذات الفترة حوالي 12 قضية صيد للأحياء البحرية، وفق ما أكده وفق الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.
وعلى صعيد الاعتداءات التي شهدتها المحميات الطبيعية في المملكة، فإن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة سجلت 112 ضبطا موزعة على ضبوطات حرجية ورعي، وصيد، بحسب مدير المحميات عامر الرفوع.
وأكد الرفوع، في تصريحات لـ"الغد"، أن الجمعية سجلت 104 اعتداءات حرجية على المحميات، وحوالي خمسة ضبوطات ذات علاقة بالرعي داخل حدودها، وثلاثة تتعلق بالصيد غير القانوني.
وتأتي هذه الضبوطات، عقب 19893 جولة ميدانية تفتيشية نفذتها الجمعية، وبالتعاون مع الإدارة الملكيه لحماية البيئة، وقسم الحراج في وزارة الزراعة.
وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة أطلقت الجمعية طائرة الدرونز في المحميات الطبيعية، والتي أسفرت عن تسجيل ذلك العدد من الضبوطات، وفق الرفوع.
وتوجد في الأردن حوالي 13 محمية، من بينها 10 تشرف على إدارتها وحمايتها الجمعية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4656 كيلومترا مربعا، أي ما بنسبته 5.2 % من مساحة المملكة.
ولفت إلى أن الجمعية قامت في الفترة الأخيرة بمراجعة خطط التفتيش في المحميات الطبيعية، وبالاعتماد على عمليه شمولية لها، وصولاً لإعادة بناء النظام التفتيشي فيها، وفي المناطق الآمنة كذلك.
وجاءت تلك الخطوة عبر تطبيق أعلى المعاير العالمية في خطط التفتيش، والمبنية على الحساسية البيئية، والتي ينبغي أن تكون متكاملة لتشمل المناطق الآمنة، بحسبه.
وشدد الرفوع على أن "عمليـة التفتيـش تعد من أهـم النشـاطات التـي تنقـل الصــورة عــن الواقــع الميدانــي بشــكل واضــح ودقيـق، ما يساعد في عملية إدارة المحمية، وإجـراء أي تعديـلات ضرورية فـي البرامج التفتيشية.
وتساعد تلك البرامج في التأكد والمساهمة في تطبيق خطط المحمية ميدانياً، وعلى أرض الواقع، مع المحافظة على سلامتها، والأحياء البرية فيها، مع تطبيق قوانين الزراعة، والبيئة، مثل تلك المتعلقة بالصيد في المحميات الطبيعة ومحيطها، كما ذكر.
وأوضح أن من بين الأدوار الهامة لبرامج التفتيش، نقل الصورة الميدانية للمحمية، بهدف العمل على إدارتها ووحداتها من ناحية أمنية و بيئية، في وقت يعتبر التفتيش في المحميات الوسيلة العملية والمباشرة الوحيدة للمحافظة
على الطبيعة.

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