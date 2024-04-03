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المحاميد: ضرورة دمج آثار التغير المناخي في جميع الإستراتيجيات والخطط الرئيسية للمياه

4/3/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - في ظل ارتفاع حدّة المخاوف إزاء التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية باعتبارها "معقدة وواسعة النطاق، ومترابطة مع تلك التي تؤثر على الأراضي والنظم الغذائية وتتفاقم بسبب أزمة المناخ"، تتماشى معظم المنهجيات الإستراتيجية لقطاع المياه الأردني مع المناهج الإستراتيجية المبينة في فصول أخرى عدة من الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.
وفيما تعاظمت دعوات دراسات علمية متخصصة في الشأن المائي نحو ضرورة تعزيز الإدارة الجيدة للموارد المائية، وتدعيم وسائل الحياة اليومية لمواجهة ندرة تلك الموارد، وفق مفهوم "النظر في المياه والغذاء والأرض معا"، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، أن الإستراتيجية المائية، تسلّط الضوء وتسعى جهدها للتأكيد على أهميتها المنفردة والمجتمعة في الاستجابة للتغير المناخي، بخاصة "دمج مخاطر المناخ في السياسات والإصلاحات المؤسسية في قطاع المياه".
وفي الوقت الذي اقترح فيه التقرير الذي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية مؤخرا، وحصلت "الغد" على نسخة منه، طرقا متعددة لتعزيز التقدم في إدارة المياه؛ وعلى رأسها أهمية مشاركة المجتمعات المحلية، قال المحاميد، في تصريحات لـ "الغد"، إنه "يتعين على قطاع المياه دمج آثار التغير المناخي والتكيف معه في جميع الإستراتيجيات والخطط الرئيسية، كما حدث في الخطة الرئيسية الوطنية الثالثة للمياه".
وأضاف، إن ذلك يشمل تعزيز الكفاءات البشرية والقدرات الفنية والإدارية الخاصة بوحدات التغير المناخي، في وزارة المياه والري والمؤسسات ذات الصلة.
وفي حين أكد التقرير الذي حمل عنوانه "كيفية تحقيق الوصول الآمن للجميع: العمل مع المجتمعات المحلية"، أهمية النظر بعين الأولوية في "صحّة" المسطحات المائية والنظم البيئية عند إدارة المياه، مشيرا لأهمية إشراك المجتمعات الأصلية والمحلية في إدارة المياه والتخطيط المناخي، وصولا لحصول الجميع على المياه الآمنة، أشار المحاميد لإجراءات وزارته بإعداد البرامج التوعوية بالمخاطر كأداة لتخطيط التكيف مع التغير المناخي.
وتابع المحاميد، إنه سيتم الجمع بين النهج التقليدي المتمثل بتقليص حجم نماذج المناخ العالمية (GCMs) مع النهج التصاعدي من الأسفل إلى الأعلى والمعتمد على مراقبة وتقييم الأنماط الفعلية، مما سيساهم بتطوير سيناريوهات لإدارة مصادر مياه مبنية على التغيير المناخي يمكن الاعتماد عليها، وتطوير وتحديث إشارات إيجابية تعزز عملية صنع القرار.
وبين المحاميد أن القطاع سيدعم قدرة جهات إدارة المياه والحوكمة على التكيف بفعالية مع الظروف المناخية المتغيرة، كما سيعزز من تنفيذ برامج التوعية والتواصل لضمان فهم مؤسسات ومستخدمي المياه، للمخاطر المناخية على المياه والاستجابة لها واعتماد التخطيط للأمن المائي وسلامة المياه للصمود في وجه التغير المناخي كأداة يمكن من خلالها تحديد التدابير اللازمة على مستوى مؤسسات المياه للتكيف مع التغير المناخي.
وأوضح أن هذا يشمل تطوير خارطة لتحديد المناطق الأكثر تعرضا لمخاطر التغيير المناخي؛ كالفيضانات والجفاف كأداة لتقييمها ولتوجيه اختيار مواقع البنية التحتية للقطاع، وبناء القدرة على الصمود والحد من مواضع الضعف.
وأشار لإستناد عملية إدارة مصادر المياه على تحديد مكامن ضعف توفر المياه السطحية وأحواض المياه الجوفية في مواجهة التغير المناخي، حيث يتم تطوير تدابير واستراتيجيات للتكيف معه بما يضمن حماية الأشخاص المعرضين للخطر.
وذلك إلى جانب تعزيز مأسسة وتشغيل الأنظمة القائمة أصلا للإنذار المبكر من الفيضانات والجفاف والتخطيط لآثار الجفاف المتوقعة والتحذير منها واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها.
وقال المحاميد "تشهد علوم المناخ تطورات سريعة في ظل مسارعة دول العالم لمجابهة أزمة التغير المناخي العالمية"، موصيا بأهمية توسيع نطاق الدراسات والتحليلات بالمملكة لضمان كفاءة وفاعلية نهج تكيف قطاع المياه مع التغير المناخي على المدى الطويل.
وشدد في السياق ذاته، على ضرورة منح الأولوية لمراقبة وتقييم بيانات المياه والمناخ، ووضع معايير لبروتوكولات نقل المعلومات والاتفاق عليها، وتنفيذها بتنسيق من خلال دائرة الأرصاد الجوية ووزارة المياه والري.
ولفت لقيام الوزارة بالعمل على تحسين كفاية المراقبة الجوية والبيئية والمائية والهيدروجيولوجية بشكل كبير والشروع في البحث بالفجوات والثغرات الموجودة في الفهم العلمي لهذه القضية، كدراسات التأثير على الترسيب، والمياه الجوفية، وسلامة السدود، والفيضانات، واستدامة البنية التحتية باستخدام أدوات الإستراتيجية الوطنية للمياه 2040-2023، فضلا عن ضرورة إجراء دراسات تأثير التغيير المناخي على أحواض المياه، مع مزيد من البحث لزيادة دقة نماذج التغير المناخي مستقبلا.
وفي الوقت نفسه، فإنه رغم التقدم الهائل في معالجة تحديات المياه بالأردن، إلا أنه ما تزال قضايا رئيسية موجودة قد تحد من قدرة الأردن على ضمان مستقبل آمن مائيا في ظل التغير المناخي، بحسبه.
ودعا المحاميد بهذا الخصوص لأهمية قيام قطاع المياه بإجراءات تشمل؛ تعميم الوعي والمعرفة بتأثيرات التغير المناخي فيما يتعلق بإدارة وتطوير الموارد المائية في جميع فعاليات الإعلام وحملات التوعية المتعلقة بالمياه، على المستويات المحلية والوطنية عبر الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والحملات الإعلامية.
كما أوصى بضرورة رفع القدرة على تطوير واستخدام نماذج المناخ وهطول الأمطار للتنبؤ بدقة أكبر باحتمالية وقوع السيناريوهات المختلفة محدودة للغاية، مؤكدا أهمية تطوير نظام إدارة بيانات لجمع ومشاركة البيانات حول موارد المياه وما يرتبط بها من قضايا التغير المناخي، والتي تعد مكونا حاسما لتعزيز قدرة جميع الأطراف المعنيين على التكيف والتخفيف من آثاره.
ودعا لأهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج والمشاريع والبحث والتطوير في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من حدته.
وعودة لتفاصيل التقرير، فإنه نوه لأن التعامل مع الأضرار البيئية وأوجه عدم المساواة الاجتماعية، يجب ان يتكافأ جنبا إلى جنب، مع معالجة الأسباب الجذرية التي تربط بين الاثنين من أجل مستقبل عادل ومستدام.
ولفت لارتباط العدالة المناخية بشكل وثيق بالعدالة المائية، سيما وأن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالأمن المائي من خلال تفاقم عدم القدرة على التنبؤ وشدة المخاطر، من الفيضانات والجفاف إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتلوث المياه.
وتابع أن "مثل هذه الأحداث هي الأكثر تضررا من المجتمعات المهمشة، إلا أن هذه المجموعات غالبا ما يتم استبعادها من عمليات التخطيط وصنع السياسات"، مشددا على أهمية العمل التعاوني بين المجتمعات المتضررة والناشطين والعلماء والصحفيين وصناع السياسات للتصدي في وجه تلك التحديات.
وكما يتضح من الصندوق الدولي للخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه العام الماضي لمساعدة البلدان الضعيفة على الاستجابة لأخطر الآثار الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ، فإن هذا الصندوق، وهو نتاج عقود من الجهود المتضافرة على مستوى العالم، يعطي الأولوية للتعويضات للبلدان ذات الدخل المنخفض، التي تساهم بأقل قدر في تغير المناخ ولكنها غالبا ما تتحمل العبء الأكبر من الكوارث.

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