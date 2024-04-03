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الأغذية العالمي: تخفيض عدد مستفيدي المساعدات من اللاجئين بالأردن

4/3/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان- ينوي برنامج الأغذية العالمي، تخفيض عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدم للاجئين والفئات المستضعفة في الأردن، مع نهاية الشهر الحالي، وذلك كخطوة ثانية بعد أن كان البرنامج قد خفض سابقا ومنذ تموز (يوليو) العام الماضي قيمة المساعدات النقدية، للتعامل مع انخفاض تمويل البرنامج.
وقال التقرير، إن البرنامج واصل في شباط (فبراير) تقديم مساعدات غذائية لنحو 410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة. ونظرا لنقص التمويل، ما يزال المستفيدون يتلقون قيمة تحويل مخفضة (15 دينارا= 21 دولارا) للشخص الواحد شهريا منذ تموز (يوليو) العام الماضي. مؤكدا أن هذه المساعدات "المخفضة" ستقدّم حتى نهاية نيسان (إبريل) فقط.
وأضاف، انه "إذا لم يتلق أموالا أخرى قريبا، فسيضطر لخفض عدد المستفيدين من المساعدات". موضحا أنّه وخلال شباط (فبراير) جرت مساعدة 715 ألفا، بحيث قدمت تحويلات نقدية بقيمة 8.6 مليون دولار.
ويقدّر البرنامج صافي متطلبات التمويل للاستجابة لبرامجه في الاردن بـ99.9 مليون دولار خلال الفترة بين آذار (مارس) وآب (أغسطس) المقبل.
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، إذ أن هناك 640 ألف لاجئ سوري و74 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية، مشيرا الى أن هذا العدد الكبير من اللاجئين، يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية، وبنيته التحتية وسوق العمل، مشيراً إلى أن الأردن ربط تحقيق أهدافه الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين.
وأظهرت نتائج الرصد التي أجراها البرنامج للربع الرابع في العام الماضي (بعد تخفيض المساعدة)، أن انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين المستفيدين، زاد بشكل كبير مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه (قبل التخفيض).
وارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 5 % إلى 22 % بين المستفيدين في المجتمع، ومن 1 % إلى 7 % بين المقيمين في المخيمات، ويلجأ اللاجئون على نطاق واسع إلى إستراتيجيات التكيف الضارة، كما تضاعف انسحاب الأطفال من المدارس 12 %، وتضاعفت عمالة الأطفال 4 أضعاف (8 %)، وتضاعف قبول وظائف ذات ظروف عمل غير عادلة 40 %.
ويواصل البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية (2023-2027)، تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. ويعيد تركيز أنشطته التعليمية والتغذوية، ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وكان البرنامج أشار في وقت سابق، الى أنّ "كل تخفيض 1 % في المساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة".
وذكر في تقرير بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي"، أنه في وقت تعتبر فيه مساعدات البرنامج بمنزلة "شريان حياة حيوياً" للأسر، وغالباً ما تكون تلك المساعدات "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة"، لكن البرنامج سعى لخفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي.
وحذر التقرير من أن "ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة 50 % عن المستوى الحالي".
وذكر أن أكثر من 40 مليونا في 51 دولة، سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي، وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش- ارتفاعًا من 29 مليونا في عام 2019.
وقال التقرير: "يوجد حاليّا 345 مليونا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم، منهم 40 مليونا في مستويات الجوع الطارئة"، وهم ممن يضطرون لاتخاذ تدابير يائسة للبقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.
ويكافح البرنامج لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزاً بالتمويل يزيد على 60 % لهذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً. وأكد التقرير أنّه "وللمرة الأولى على الإطلاق، شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات، بينما زادت الاحتياجات بشكل مطرد".
وحذر من حدوث "حلقة هلاك" إنسانية، اذ يضطر البرنامج لإنقاذ الاكثر جوعاً فقط، وقد نفذت بالفعل تخفيضات هائلة في نحو نصف عمليات البرنامج، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في النقاط الساخنة، مثل أفغانستان وبنغلاديش والكونغو الديمقراطية وهايتي والأردن وفلسطين وجنوب السودان والصومال وسورية.
وقال إنّ الآثار المترتبة على هذه التخفيضات في المساعدات المنقذة للحياة، ستؤدي لارتفاع مستويات الجوع الطارئة.

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