حزب الله يستهدف موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبنانيإن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
ودوت صفارات الإنذارفي مناطق زرعيت ونطوع وفسوطة شوميرا وشتولا في الجليل الأعلى 3 مرات منذ الصباح.
وأفادت القناة "12"العبرية بأن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.
وقصفت القواتالإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وكانت الطائراتالإسرائيلية شنت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 غارات على بلدات بليدا وعيناتاوعيترون ويارين. (الجزيرة نت)
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