Thursday, 04 April 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يستهدف موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال

4/3/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبنانيإن قواته استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
ودوت صفارات الإنذارفي مناطق زرعيت ونطوع وفسوطة شوميرا وشتولا في الجليل الأعلى 3 مرات منذ الصباح.

وأفادت القناة "12"العبرية بأن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.

وقصفت القواتالإسرائيلية بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكانت الطائراتالإسرائيلية شنت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 غارات على بلدات بليدا وعيناتاوعيترون ويارين. (الجزيرة نت)

MENAFN03042024000072011014ID1108056945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث