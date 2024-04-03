MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

آلان بن عامي 3/4/2024

في منتصف الليل نهضت من كابوس. وكانت في الكابوس دراجة طائرة تهبط في وسط حفلة الفصح في بيري وفي داخلها مقاتل جاء ليخطفنا. استيقظت بفزغ، وبعد ذلك لم أتمكن من العودة إلى النوم، فغرقت في أفكاري.

تذكرت حديثا لي مع الاختصاصية النفسية قبل 7 أكتوبر والذي قلت لها فيه إني أخاف من تسلل مقاتلين، وإن هذا هو كابوسي الأكبر.

في جوابها، حاولت أن تبدد مخاوفي بكمية الدفاعات التي توجد حول كيبوتسي. ولاحقا أوصاني خبراء لأن أتناول الأدوية ضد القلق، سيفرلكس كي أتوقف عن القلق.

بعد وقت قصير من ذلك وقع الكابوس الأفظع -تسلل هجوم جماعي. في تلك اللحظات في الغرفة الأمنية، تحت التهديد الصادم الذي كان علي في كيبوتس بيري لم أخف للحظة. خوفي على نفسي شُل. وانصب همي بقلق شديد على والدي.

بعد الإنقاذ، بعد أن هاجمني ثلاثة مقاتلين ورأيت الكثير من الجثث والأشلاء، جلست خارج بوابة الكيبوتس على الأرض وانتظرت والدي. انتظرت أربع ساعات، فهمت أنه رغم أني رأيت صورة أبي يختطف -نحن نعيش في دولة إسرائيل، دولة قوية ستعطينا ظهرا وهي لن تسمح بهذا أن يستمر لأكثر من بضعة أيام وليالٍ.

بعد أربع ساعات جاء مقاتل إلى هناك أيضا وأطلق النار علينا. عندها فهمت بأن علي أن أذهب لأنتظر والدي في مكان أكثر أمنا. كان هذا أصعب قرار أتخذه في حياتي. حتى اليوم لم أرَ أبي مرة أخرى منذ نصف سنة الآن. تحدثت في البداية عن قلقي الأكبر، وخلاصة الحديث سأروي عن قلقي الأكبر الجديد -الخوف الأفظع.

أخاف ألا أنجح في إنقاذ أبي حيا، بسبب الزمن الذي يمر سأفوت هذه الفرصة. أخاف أن تبقى الذكرى الأخيرة لي منه هي صورته الرهيبة بالملابس الداخلية فزع يقتاده مهاجمون إلى غزة.

مرت نصف سنة منذ تلك الصورة، 180 يوما. أنا أكتب الرقم لكني لا أصدقه. يجب إعادتهم إلى الديار. الآن. الأحياء والأموات إلى الدفن في دولة إسرائيل. أنا أصرخ هنا رجاء افعلوا كل شيء وانهوا معاناتهم.

الشهادات تصرخ: "أنقذوهم الآن". اليوم كنت مرة أخرى في الكنيست، هذه المرة مع عائلات المخطوفين في نقاش في لجنة تطوير مكانة المرأة. قلبي مع البنات وعائلاتهن. أفهم تماما ما يمر عليهن لأن أمي كانت في الأسر أيضا ولحظنا عادت. مهم لي أن أذكر الجميع وأتأكد ألا ينسوا المخطوفين، ألا ينسوا أبي.