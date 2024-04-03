إسرائيل ملزمة بتوفير الغذاء للغزيين

ايال غروس وتمار لوستر 3/4/2024



تقرير مبادرة "آي.بي.سي" (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، الذي نشر في 18 آذار الماضي وتناول عدم الأمن الغذائي والجوع في غزة، أثار أصداء كبيرة. 95 في المائة من السكان في القطاع يعانون من عدم الأمن الغذائي الشديد. وحسب التقرير فإن دمج عدم الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية الشديد في الشمال، يصل إلى حافة المجاعة. التقرير أشار أيضا إلى اضرار الحرب لمنظومات الغذاء، ضمن ذلك الاضرار بالأراضي الزراعية والبنى التحتية للزراعة والمزارع وبنى تحتية حيوية لانتاج الغذاء. واشار التقرير اضافة الى ذلك، الى أن الصعوبة في ادخال المساعدات الانسانية هي عامل آخر لهذا الوضع.

التقرير يصف كيف أن المس بسلسلة توفير الغذاء أدى إلى خلق سوق غير رسمية للغذاء، وكيف أن الصعوبة في الحصول على الغذاء أدت الى ارتفاع الاسعار، الامر الذي يقلص القوة الشرائية للسكان. ايضا انهيار النظام العام يضر بالقدرة على توفير الغذاء للمجموعات السكانية الاكثر ضعفا.

القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية في لاهاي اعتمد على هذا التقرير وعلى منشورات أخرى، واستنتاجاته هي أن الفلسطينيين لا يتعرضون فقط لخطر الجوع، حيث أنه يوجد هناك جوع حقيقي. على خلفية ذلك تم اعطاء الأمر، الذي انضم إليه أيضا القاضي الإسرائيلي اهارون براك، الذي يأمر إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الحيوية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الغذاء. المعطيات عن وضع الجوع في غزة توجد أيضا في أساس الالتماس الذي ستتم مناقشته في هذا الأسبوع أمام قاض في المحكمة العليا في إسرائيل، والذي يريد أيضا الزام إسرائيل بالسماح بالانتقال الحر والسريع للمساعدات الإنسانية الحيوية وأن توفرها هي نفسها.

ردا على هذه الادعاءات تدعي إسرائيل، ضمن ذلك في التقرير الذي نشره منذ فترة غير بعيدة مكتب منسق نشاطات الحكومة في المناطق، بأنها تسمح بدخول الغذاء بدون قيود وأن عدد شاحنات المواد الغذائية التي تدخل للقطاع كبير. ولكن عمليا توجد تقارير كثيرة عن اختناقات وجدت في منطقة دخول شاحنات المواد الغذائية بسبب الفحوصات الأمنية وأمور بيروقراطية اخرى. في كل الحالات فإنه بدون حسم الخلاف الوقائعي في هذه القضية يجدر التأكيد على أن مسألة كمية المواد الغذائية التي تدخل إلى القطاع ليست المقياس الوحيد لفحص الوضع الغذائي هناك. نقاش معمق حول عدم الأمن الغذائي والجوع في غزة يجب أن يتحرر من التأطير المقيد لمسألة كمية الغذاء في غزة في كل لحظة معطاة.

رجل الأعمال المعروف، الحاصل على جائزة نوبل عن أطروحته في مجال الجوع العام، امارتيا سن، أكد قبل بضع سنوات على حقيقة أن الجوع وعدم الأمن الغذائي ليسا في الأساس نتيجة لتوفير أو نقص الغذاء. وحسب قوله فإن "الجوع هو أحد صفات حقيقة أنه يوجد أشخاص ليس لديهم ما يكفي من الطعام ليأكلوه". الجوع هو نتاج العلاقة بين الناس والغذاء، وليس حقيقة عدم وجود ما يكفي من الغذاء.

في نفس الوقت فإن التعريفات الدولية للحق في الغذاء والأمن الغذائي تذكر بالحاجة إلى "وجود" غذاء بكمية كافية، لكن أيضا توجد ضرورة لقدرة الناس على الوصول إلى الغذاء. في حالات الحرب مثلما في غزة يتبين أن مسألة وجود كمية كافية من الغذاء هي مسألة حيوية ولكنها بعيدة عن أن تكون كل القصة. إن عدم قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء يمكن أن ينبع من أسباب جسدية أو مالية. يبدو أنه في موضوع غزة العاملان موجودان. لا يدخل بما فيه الكفاية من الغذاء، والغذاء الذي يدخل أيضا هو ليس في متناول أيدي السكان بسبب غياب آليات توزيع يمكنها القيام بعملها. الوضع على الأرض، بما في ذلك انهيار النظام الاجتماعي يحول الغذاء إلى شيء غير قابل للوصول إليه ماديا لجزء من السكان. ارتفاع أسعار الغذاء، إضافة إلى نقص الأموال النقدية، يحوله أيضا إلى أقل قدرة على الوصول إليه من ناحية مالية.

من هنا فإن قياس كمية الغذاء التي تدخل إلى القطاع، مهما كانت أهميتها حقا توجد أهمية لأن يدخل إلى هناك الغذاء بدون قيود، بعيدا عن أن يحكي كل القصة. إضافة إلى قضية الكميات التي تدخل والوصول إلى الغذاء، يجب ذكر أن هناك أهمية ليس فقط للكمية، بل أيضا نوعية الغذاء مهمة. عدد السعرات المطلوبة للشخص لا يعتبر مؤشر على وجود الأمن الغذائي. المعطيات تشير إلى أن التغذية في غزة سيئة جدا. الجمهور لا يحصل على المركبات الغذائية الحيوية من أجل الصحة السليمة. أيضا النقص الكبير في المساعدات يمنع تحقيق الأمن الغذائي. ففي يوم يوجد غذاء وفي يوم يمكن أن يختفي، كما يتبين من إعلان "المطبخ المركزي العالمي"، أنه سيوقف نشاطاته في غزة بعد قتل عامليه هناك بهجوم للجيش الإسرائيلي.