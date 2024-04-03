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العالم صبره نفد

4/3/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس عاموس هرئيل 3/4/2024

بعد حوالي نصف سنة على اندلاع الحرب مع حماس، تقف إسرائيل أمام إمكانية حدوث عاصفة خطيرة على جبهتين. في قطاع غزة، هجوم جوي قتل فيه الجيش الإسرائيلي بالخطأ سبعة من عاملي الإغاثة في جمعية
أجنبية سيزيد الضغط الدولي حول الأزمة الإنسانية. في لبنان وفي سورية، إسرائيل تأمل بأن زيادة الضربات ضد حزب الله وإيران بالتحديد ستردعهما عن دخول حرب شاملة. في الجبهتين يصعب تشخيص سياسة واضحة وأهداف واضحة قابلة للتحقق.
كل ذلك يرافقه تدهور شديد في العلاقات مع الولايات المتحدة والتشكك المتزايد في الداخل في اعتبارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. مؤخرا، تسري إشاعات بخصوص وضع نتنياهو الصحي على خلفية علاج استثنائي اجتازه وظهور علني غريب قليلا. ولكن سياسته مقلقة أكثر: من الصعب فهم ما الذي يريد نتنياهو تحقيقه. حتى أتباعه الهستيريون بدأوا يتشككون في أعماقهم بأن النصر المطلق هو فقط شعار سيبقى منقوشا على القبعات، وأن توجه رئيس الحكومة بالتحديد هو نحو حرب أبدية، بحيث تؤجل الانتقاد الذاتي الوطني بخصوص المسؤولين عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر، وربما تؤخر الإجراءات في محاكمته الجنائية.
لقد مرت أقل من 24 ساعة والعنوان السابق الصاخب، اغتيال الجنرال الإيراني حسن مهداوي في دمشق والذي نسب لإسرائيل، أخلى المكان لدراما جديدة، قتل عاملي الإغاثة في غزة. أكثر من 30 ألف غزي، معظمهم من المدنيين، قتلوا حسب التقديرات في الحرب في القطاع. ولكن المس بالأجانب، أعضاء منظمة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي"، الذين وزعوا الوجبات في الحرب حتى للمحتاجين في إسرائيل، هو الذي سيثير الآن عاصفة شديدة. هذا الحادث يضاف إلى موت أكثر من 100 غزي في شمال القطاع في حادثة كانت حول قافلة مساعدات وصلت في 29 شباط، وأيضا عدة أحداث مشابهة أخرى تتعلق بإدخال المساعدات. يصعب جسر الفجوة بين المهنية الاستخبارية، كما تم التعبير عنها في الهجوم الدقيق في دمشق، وبين الضربة الخاطئة لسيارات الإغاثة في غزة (لا نريد التحدث عن إخفاقات الاستخبارات عشية هجوم حماس).
النتيجة المستخلصة من الأحداث الأخيرة أصبحت واضحة: الصبر ينفد، حتى لدى أصدقائنا في الغرب، تجاه استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، والمطالبة بزيادة المساعدات الإنسانية، أيضا إزاء التقارير المتزايدة عن مجاعة أو خطر مجاعة في أرجاء القطاع. إذا أملت إسرائيل بأن سيطرتها على إدخال المساعدات الإنسانية يمكن استخدامها كأداة ضغط لإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس، فإن هذه الورقة تم أخذها أخيرا من يدها.
في إسرائيل يقلقون من إمكانية أن الحادثة ستزيد الضغط الدولي لتطبيق وقف لإطلاق النار في القطاع من دون اتفاق مرضي في موضوع المخطوفين، ومن دون تفكيك سلطة حماس بالكامل في القطاع. مصادر أمنية اعترفت أن الحادثة لم تكن في فراغ. فالجيش الإسرائيلي ضرب في الأشهر الأخيرة مرات كثيرة مدنيين لا علاقة لهم، وفي بعض الحالات أيضا، ضرب قوافل مساعدات وعاملين فلسطينيين تابعين لمنظمات دولية وطواقم إعلام محلية. هذه الأخطاء حدثت أيضا نتيجة سياسة توسع أوامر فتح النار، حيث أولويتها الأولى هي تقليص تعريض الجنود للمخاطرة إلى الحد الأدنى. نقطة ضعف محتملة أخرى تتعلق بالتحديد بتقصير إجراءات المصادقة ("إغلاق الدائرة") بين القوات على الأرض، القيادات التي خلفها ومن يشغلون المسيرات في سلاح الجو. في الجيش الإسرائيلي، تفاخروا بتقليص الفترة الزمنية للمصادقة وعدد مستويات المصادقة المطلوبة بصورة حسنت وتيرة تقديم المساعدات للقوات العاملة. ولكن نتيجة جانبية محتملة هي أن رقابة أقل لاعتبارات القادة التي يحتمل أن تؤدي إلى ازدياد الأخطاء.
لكن الفرق بين نظرة إسرائيل والمجتمع الدولي لاستمرار القتال في القطاع برز أيضا في قضية العملية في مستشفى الشفاء في غزة. في يوم الاثنين، خرجت قوات الجيش الإسرائيلي من المكان بعد انتهاء نشاطات استمرت لأسبوعين، قتل فيها نحو 200 فلسطيني (حسب الجيش، جميعهم تقريبا من المقاتلين)، وتم اعتقال 500 عضو من حماس والجهاد الإسلامي. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن نجاح كبير: القدرة العملياتية للتنظيمات تضررت كثيرا، وتم استخراج معلومات استخبارية، وكان هناك حرص بعدم المس بالمرضى وأعضاء الطاقم الطبي. مستشفى الشفاء لا يوصف كمستشفى، بل كمركز اختبأ المقاتلون خلف المدنيين واستخدموهم كدروع بشرية.
الصورة التي رسمت في وسائل الإعلام العالمية مختلفة كليا. الصورة الإسرائيلية وكأن جميع القتلى والمعتقلين هم مقاتلون، استقبلت بتشكك. إضافة إلى ذلك، فإن ما تم التأكيد عليه هو التدمير الشديد للمنشأة الأكبر في المستشفى، التي تم تدميرها تقريبا بشكل كامل. تفسير المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأن المسلحين صمموا على مواصلة القتال من داخل المنشآت الطبية يقنع بالأساس الساحة الداخلية. مستهلكو الإعلام في الغرب، إذا كانوا ما يزالون يهتمون بالحرب، سيشاهدون الدمار وآثار الحرائق في مستشفى الشفاء، الذي ستكون تكلفة إعادة ترميمه باهظة جدا.
بالنسبة لهم وبالنسبة لمعظم الحكومات، فإن مذبحة 7 أكتوبر أصبحت حقيقة منسية. إلى جانب ذلك، فإن تجنب نتنياهو لإظهار أي مرونة في مسألة دمج السلطة الفلسطينية في ترتيبات اليوم التالي في القطاع يحبس إسرائيل في موقف الرافض الحازم الذي يفشل أي ترتيب بديل.

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