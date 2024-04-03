Thursday, 04 April 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوقفوا الحرب الصغيرة كي ننتصر في الكبيرة

4/3/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت عوفر شيلح 3/4/2024

في الساحة السياسية والإعلامية يدور نقاش في مسألة هل "انتهت الحرب". بالنسبة للسياسيين من المعارضة يستخدم القول "نعم" لأجل العودة إلى جدول الأعمال قبل 7 أكتوبر، الذي في مركزه خلاف الهويات وانعدام شرعية الحكومة الحالية. بالمقابل يقف بنيامين نتنياهو، الذي الحرب بالنسبة له لن تنتهي قبل "النصر المطلق" – أي ستستمر على مدى اشهر فوق اشهر، في ظل نقاش عقيم عن "الحملة في رفح"، المهم ألا يعود الخطاب إلى المسؤولية وإلى الانتخابات الأمر الذي يعرض استمرار ولايته للخطر.
السؤال هو عن أي حرب نتحدث. العملية العسكرية في قطاع غزة تطول حتى انعدام المعنى؛ حملة عسكرية ناجحة بحد ذاتها مثلما في مستشفى الشفاء هي فقط تجفيف البحر بملعقة في ظل تجاهل الضرر الدولي المتعاظم والمراوحة التي تخلق تجسيدا بأنه حتى في الأماكن التي قمنا باحتلاها قبل أشهر تعود حماس لتسيطر فيها.
لكن الحرب الحقيقية لم تكن أبدا في قطاع غزة فقط، ولا حتى في غزة وفي الشمال؛ هي إقليمية، بل وبمعان معينة حتى عالمية. ورفض نتنياهو العلم بموجب ذلك، بإسناد جهاز الأمن، يضع إسرائيل في خطر هزيمة إستراتيجية في كل الجبهات.
ماديا، يجري تبادل للنار من اليمن والعراق عبر سورية ولبنان وحتى الضفة وغزة. تشارك فيها جهات تبعث بها إيران، من الحوثيين حتى حماس ضد إسرائيل (قبل كل شيء) ولكن أيضا ضد الولايات المتحدة، الدول الغربية وحتى مصر التي تعاني أكثر من الجميع من الضرر في النقليات البحرية في قناة السويس.
فكريا، الولايات المتحدة أطرت القتال كمواجهة إقليمية من اليوم الأول، في ظل تدخل غير مسبوق وعرض هدف أكبر بكثير: تأسيس ائتلاف إقليمي بدعمها، يضم دولا تتطلع إلى الاستقرار وهي عرضة لتهديدات "محور المقاومة" الذي تقوده إيران (إسرائيل، السعودية، الإمارات، مصر). وهذا سيوقع ضربة قاضية على الحرب الإيرانية بالوكالة في القطاع (حماس)، يدفع إلى الوراء عنصر المحور في لبنان (حزب الله) يهدد مصالح إيران ويوضح للمحور بانه يوجد قبالته وزن مضاد عظيم القوة بإسناد من قوة عظمى عالمية.
هذا بالضبط التأطير الذي يخافه نتنياهو، لأن شرطا ضروريا لوجود هذا الائتلاف هو قول إسرائيلي صريح في أنه في نهاية الأمر سيكون كيانا فلسطينيا واحدا – السلطة التي اجتازت إصلاحات، بالتعبير الأميركي – التي تدير إسرائيل معها مسيرة سياسية. هذا تهديد مباشر على سلامة ائتلافه. من ناحيته، الحرب الصغيرة هي الغاية: أربعة الكتائب في رفح والحاجة لتفكيكها – الأمر سيستغرق زمنا طويلا، وبعده سيتطلب منه زمنا آخر لـ "قص العشب"، بالضبط مثلما عدنا إلى الشفاء. وبعد ذلك مسألة تكتيكية أخرى وبعدها مسألة أخرى مثلها. هذا الزمن الدائري، الساعة التي تتقدم لكنها لا تسير إلى أي مكان، هو عنصر وجود الحكومة الحالية.
يوجد لهذا معنى صعب ليس فقط في الجانب الإستراتيجي بل وأيضا في موضوعين إسرائيليين : المخطوفون والنازحون. الشرط الحقيقي لصفقة المخطوفين ليس العبور من الجنوب إلى الشمال في القطاع أو عدد السجناء بل استعداد إسرائيل لأن يكون في نهاية المسيرة، حين يتحرر المخطوف الأخير، وقف للقتال الحالي في القطاع. حتى ذلك الحين، لا يمكن أن تتحقق أيضا عودة 80 ألف نازح من شمالي البلاد إذ إنه رغم أن حزب الله لا يريد حربا واسعة، إلا أنه أوضح منذ الآن بأن النار ستستمر طالما كانت ما تزال نارا في غزة.
توافق كهذا لن يكون نهاية النزاع مع حماس أو مع الفلسطينيين. العكس هو الصحيح: إذا استغلينا الزمن لبلورة البنيان الإقليمي حيال الحرب الإقليمية، فإننا لن نثبت فقط وزنا ضد التهديد الحقيقي بل ونتلقى أيضا شرعية لعمل مستقبلي يمنع عن حماس النمو من جديد. ومن يعتقد أن هذه نظرة متفائلة أكثر مما ينبغي يجدر به أن يفكر بالبديل المتحقق كل يوم: الشركاء، والولايات المتحدة على رأسهم سيتوجهون إلى شؤون أخرى. إسرائيل ستبقى مع مشكلة غزة على التداعيات الدولية القاسية فيها، والتي معناها السياسي والاقتصادي هدام، وبالأساس، تقف وحدها أمام محور المقاومة الإيراني. هذا سيكون تحقق للرؤيا الظلامية التي سعى يحيى السنوار لأن يطلقها في 7 أكتوبر. نحن سُنهزم إستراتيجيا في ألف انتصار تكتيكي، هو (حي أم ميت) سينتصر بينما ينهزم في كل معركة.
هذا هو الخيار الحقيقي لإسرائيل الآن: الموافقة على وقف القتال الحالي في غزة، بما في ذلك الانتشار على خطوط دفاع ووقف نار طويل، لأجل الانتصار انتصارا سياسيا في الحرب الإقليمية والوقوف في وضع أفضل من موقفنا في 6 أكتوبر، لإعادة المخطوفين إلينا ونازحي الشمال إلى بيوتهم. أو المواصلة مثلما تفعل في هذه اللحظة الحكومة والجيش في الحرب الصغيرة والعابثة لتفكيك كتيبة أخرى وصيد إيراني آخر في دمشق وموقع مضاد للطائرات في لبنان حتى "النصر المطلق" – هزيمة في الحرب الكبرى التي هي ليست أقل من خطر وجودي.

MENAFN03042024000072011014ID1108056941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث