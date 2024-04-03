Thursday, 04 April 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


50 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

4/3/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدىآلاف المواطنين، اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجدالأقصى المبارك بالقدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 50 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.


وانتشرتقوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددامن الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة.


وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة. - وفا

MENAFN03042024000072011014ID1108056940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث