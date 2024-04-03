50 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدىآلاف المواطنين، اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجدالأقصى المبارك بالقدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 50 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.
وانتشرتقوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددامن الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة.
وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة. - وفا
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