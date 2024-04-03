50 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 50 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.



وانتشرتقوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددامن الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة.



وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة. - وفا

