Thursday, 04 April 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف سترد إيران على الصفعة الإسرائيلية الموجعة في دمشق؟.. محللون يضعون سيناريوهات محتملة

4/3/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - في ظل تحول كيان الاحتلال من (حرب الظل) إلى الاستهداف المباشر والمكشوف لإيران"، بعد أن قام باغتيال 7 من قادة فيلق القدس في قصف على مبنى ملحق بالقنصلية الإيرانية بدمشق، بمن فيهم القائد البارز محمد رضا زاهدي، يرى محللون أن إيران مع هذا التحول ستكون ملزمة بالرد، سواء للحفاظ على صورتها، أمام حلفائها، أو في الداخل الإيراني.
إلا أن محللين يراوحون في شكل الرد، متسائلين، هل سيكون متساويا مع حجم الضربة الموجعة التي تلقتها في دمشق، وهل ستكون مباشرة أم عمر حلفائها في المنطقة، وأبرزهم حزب الله الذي تصاعدت وتيرة التوتر فيما بينه وبين كيان الاحتلال مؤخرا، والذي لمح أكثر من مرة أن معركة الشمال باتت حتمية، لوقف تهديد حزب الله وعودة المهجرين من كيان الاحتلال الى بيوتهم بعد إزالة التهديد، وفق ما صرح به أكثر من مسؤول وعلى رأسهم وزير الدفاع.
في الداخل الإيراني قلت وسائل إعلام رسمية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أول من أمس إن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، مضيفا أن طهران ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل"خرقا لكل المواثيق الدولية".
ولا يستبعد الخبيران العسكري السوري، أحمد رحال، ومحمود جابر المتخصص في الشؤون الإيرانية، أن يكون استهداف القنصلية الإيرانية "خطوة قد تؤدي لمزيد من الصراع في المنطقة".
ويضع الخبيران سيناريوهات للردود المحتملة من إيران في هذا السياق، بعضها سيكون باهتا ومكررا كما في السابق، وبعضها يحمل تصعيدا وتوسيعا لنطاق المعارك الدائرة منذ اندلاع حرب غزة:
ويرى خبراء أن التصعيد سيكون عبر حزب الله، فقد تدفع إيران الحزب في لبنان لإطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية أو تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، وقد يضاف لذلك تصعيد من جانب الميليشيات الموالية لطهران في سورية، عبر والتي قد تشنّ هجمات على مواقع عسكرية أميركية في العراق وسورية، خاصة في منطقة غرب الفرات.
ومن السيناريوهات التي ساقها المحللون أن طهران قد تختار أن ترد على تل أبيب مباشرة بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في المنطقة وخارجها، وليس داخل إسرائيل، كما حدث في استهداف مبنى في أربيل بإقليم كردستان في العراق بالصواريخ، كانون الأول (يناير) الماضي، بدعوى أنه مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، أو استهداف سفن تابعة لإسرائيل في البحار، وسفارات إسرائيلية في دول رخوة أمنيا.
من جانها رأت صحيفة هآرتس في الكيان المحتل، أن إسرائيل التي لطالما التزمت بالقواعد الضمنية وغير الرسمية لـ"حرب الظل" السرية غيرت إستراتيجيتها بهجومها المباشر على هذا المبنى في دمشق، محذرة من أن اختيار التوقيت لم يكن موفقا بالنظر إلى سياق وظروف الحرب المستمرة في غزة، وهو ما حول هذا الهجوم إلى "عمل متهور من التصعيد المتعمد الذي قد لا يقتصر على توسيع كبير للحرب فحسب، بل قد يشمل أيضا إقحام الولايات المتحدة، وهو ما يتوقف على نطاق الانتقام الإيراني وتوقيته.
ورأت الصحيفة أن هناك 4 سيناريوهات محتلمة للرد الإيراني وهي:
أولا، أن تلتزم إيران بسياستها القديمة المتمثلة في عدم الرد الفوري، بل الانتظار بصبر للانتقام في زمان ومكان وهدف يتم اختياره بعناية ويتناسب مع الضرر الرمزي والحقيقي الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي، الا أن الصحيفة تستدرك بأن الأهداف التي ضربتها إسرائيل ورمزيتها والاحتجاج السياسي في طهران الذي يطالب بالانتقام لاستعادة الشرف والردع، وسمعة إيران بين وكلائها، يجعل هذا خيارا صعبا ولكنه ما يزال ممكنا.
ثانيا، أن إيران لم يعد لديها خيار سوى الرد بسرعة وبشكل متناسب، وبالتالي تستهدف السفن والسفارات والأفراد الإسرائيليين في الخارج. ويعتمد هذا على المعلومات الاستخباراتية والفرصة السانحة، وهما عنصران من المرجح أن تكون إيران تمتلكهما، غير أن المشكلة في هذا الخيار هي أنه يطلق العنان لعملية من الخطوات التصعيدية المتبادلة.
أما الخيار الثالث، فهو التوجه نحو تصعيد كامل من خلال حزب الله في لبنان وإشراك إسرائيل في جبهة ثانية أكثر فتكا وتكلفة بكثير مما كانت عليه في غزة.
ويثير هذا الخيار، وفقا للصحيفة سؤالا حاسما فيما يتعلق بمستوى السيطرة والنفوذ الإيراني على حزب الله: هل تستطيع طهران فعلا إجبار الحزب على الانخراط في حرب من شأنها أن تعيث فسادا في لبنان؟
والرابع، هو سيناريو يوم القيامة، حيث تقوم إيران الغاضبة والتي تحس بالإهانة بهجمات لا تقتصر على أهداف إسرائيلية مهمة، بل تشمل أيضا أهدافا أميركية في الخليج العربي.
لكن الصحيفة (هارتس) تستبعد هذا الخيار بوصفه "غير معقول وغير عقلاني"، غير أنها قالت إن للتصعيد عادة خصوصياته، وما قد يكون غير مقصود في البداية يمكن أن يتحول بسرعة إلى صراع أوسع نطاقا.-(وكالات)

MENAFN03042024000072011014ID1108056939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث