جماعات الهيكل تستعد لـذبح البقرات الحمراء قبالة الأقصى

MENAFN - Alghad Newspaper) نادية سعد الدين

عمان- لم تكتف "جماعات الهيكل"، المزعوم، بتدنيس المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، بل تحشد أنصارها المتطرفين للاستعداد "لذبح البقرات الحمراء" المزعومة قبالة "الأقصى" تمهيدا لما يدعونه بإقامة "الهيكل"، في واحدة من أكثر طقوسهم الدينية تطرفا لتهويد المسجد والسيطرة عليه.

وتكتمل المزاعم المتطرفة بعزم "جماعات الهيكل"، المزعوم، بالتحضير لإقامة طقوس ذبح "البقرات الخمس" التي جلبها الكيان المحتل العام الماضي من ولاية تكساس الأميركية وبعد أن أتمت "سنها الشرعي" (ألا يقل عن عامين وشهرين) الذي يسمح بذبحها ونثر رمادها قبالة "الأقصى"، وفق معتقداتهم المزعومة، وذلك بالأسبوع المقبل بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وتخطط "جماعات الهيكل" المتطرفة لأن يؤدي إقامة الطقوس الدينية إلى اقتحام مئات آلاف المستوطنين، من اليهود المتدنيين، للمسجد الأقصى، حيث تقتضي تعاليمهم المزعومة حرق "البقرة الحمراء" في منطقة جبل الزيتون بطقوس وأدوات معينة ومن ثم نثر رمادها قبالة "الأقصى"، إيذانا ببدء طقوس إقامة "الهيكل الثالث"، المزعوم، والتجهيز لاقتحام اليهود للمسجد.

وعقد ما يسمى "معبد الهيكل"، المزعوم، مؤتمرا خاصا، قبل أيام، لمناقشة التحضيرات الدينية لإقامة طقوس ذبح "البقرة الحمراء" لتأمين أكبر اقتحام مركزي للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى، لاسيما في العاشر من شهر نيسان (إبريل) المقبل، والذي يتزامن مع عيد الفطر المبارك.

ومن شأن تنفيذ "جماعات الهيكل"، المزعوم، مخططهم التهويدي الخطير أن يضاعف الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى وأعداد المقتحمين بحيث سيصبح لكل اليهود الحق المزعوم في اقتحام "الأقصى" وأداء طقوسهم التلمودية المزعومة داخله، بما سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في القدس المحتلة.

ومن المتوقع أن تأمين قوات الاحتلال لحماية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى سيصاحبه فرض قيود وتضييقات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إليه، ومنع دخوله تماما في أوقات الاقتحامات، ما يمهد لمساعي تقسيمه زمانيا ومكانيا وتهويده والسيطرة عليه.

في غضون ذلك؛ يصر الاحتلال على المضي في خطته العدوانية باجتياح رفح، جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية، وبالرغم من فشل اجتماعاته مع واشنطن للتوصل إلى صيغة مشتركة لحماية المدنيين، في ظل خلافات كبيرة مع الإدارة الأميركية التي رفضت الخطة الإسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين من رفح.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فقد ناقش مسؤولون أميركيون، بينهم وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" ومستشار الأمن القومي "جيك سوليفان"، مؤخرا، مع الجانب الإسرائيلي المقترحات البديلة للإدارة الأميركية للعمل العسكري الإسرائيلي في رفح، ضمن مكالمة فيديو.

واعتبرت الإدارة الأميركية أن "خطة الإخلاء" التي قدمتها حكومة الاحتلال غير قابلة للتطبيق، وستكون مسؤولة عن أزمة مجاعة في القرن الحادي والعشرين، وهذا ليس مقبولا"، مبينة أن وتيرة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية، وفق الخطة الإسرائيلية، سيستغرق 4 أشهر لإخلاء رفح.

بينما أكد وزراء في حكومة الاحتلال، من بينهم المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، بأنهم عازمون على اجتياح مدينة رفح بموافقة الولايات المتحدة أو بدونها من أجل القضاء على حركة "حماس"، وفق مزاعمهم.

وقد حذرت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، من قيام الاحتلال بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني، فيما أكدت واشنطن مرارا في الأسابيع الأخيرة، بأن حكومة الاحتلال لم تقدم أي خطة موثوقة بشأن إخلاء المدنيين من رفح.

في حين ما تزال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى متعثرة، بسبب مماطلة الاحتلال وتعنته "لكسب الوقت"، وفق الناطق باسم حركة "حماس"، جهاد طه، بما "يبرهن على عدم الجدية والحرص على استمرار العدوان لغايات شخصية وسياسية خاصة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".

وأكد طه، في تصريح له أمس إن "حماس" منفتحة على كل المبادرات والمقترحات ودراستها، والتي ترتكز على المبادئ التي ذكرت مع ضمانات والتزامات دولية في ذلك، وتتمثل بوقف إطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب وإدخال القوافل الإغاثية لجميع أرجاء القطاع.

وأضاف أن "الجهود المصرية القطرية مستمرة للوصول إلى إبرام اتفاق بين الجانبين، حيث يحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر ومعالجة كل القضايا الخلافية".

وكان مكتب "نتنياهو" زعم إنه في "إطار المحادثات في القاهرة قام الوسطاء بصياغة مقترح جديد (بانتظار) رد حركة حماس"، دون الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد المزعوم، مدعيا أن حكومة الاحتلال تواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الأسرى من قبضة حماس وإعادتهم.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، أن جرائم الاحتلال المستمرة لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على الصمود حتى وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال أبو محفوظ، في تصريح له أمس، إن مجزرة الاحتلال المروعة في مجمع الشفاء الطبي، تعكس طبيعته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف تدمير مختلف أشكال الحياة بغزة، لاسيما القطاع الصحي الذي يمثل شريان الحياة لسكان القطاع ويقدم لهم الرعاية الطبية في ظل حرب الإبادة الاحتلالية المتواصلة.

ودعا أبو محفوظ المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى العمل بشكل جاد لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتحقيق محاسبة دولية لقادة الاحتلال على هذه الجرائم المروعة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الاخير بوقف العدوان.

كما دعت "محكمة العدل الدولية إلى إلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الصادرة عنها، وخاصة السماح بإدخال المساعدات التي يحتاجها سكان قطاع غزة والى مختلف المناطق".

بينما يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 5 مجازر وحشية أسفرت عن استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مما أدى لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و75577 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت "الصحة الفلسطينية" أنه ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حيث لا تستطيع طواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







