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تصاعد التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى وإسقاط حكومة نتنياهو في الكيان المحتل

4/3/2024 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - مع تنامي التظاهرات والاحتجاجات في عدد من الأماكن بينها القدس المحتلة وبالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر مسؤولون في الكيان المحتل أمس أن تلك التظاهرات تجاوزت الخطوط الحمراء، فيما قال المتظاهرون إن الاحتجاج على حكومة تدمر إسرائيل هو حقهم، وفق تعبيرهم.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) قوله إن الاحتجاجات قرب منزل نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء، مؤكدا أنه أبلغ مسؤولين بالشرطة أن الاحتجاجات كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق نار على المتظاهرين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار، قوله إن مظاهرات الليلة قبل الماضية تسير نحو اتجاه مثير للقلق، وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها.
وأضاف أن هناك خطا واضحا بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني الذي قد يضر بالأمن العام، بحسب كلامه.
وأدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ما سماها "أعمال العنف" قرب مقر رئيس الوزراء، قائلا إن هذه مظاهر خطيرة في أي وقت، ولا سيما في زمن الحرب.
واعتبر غالانت أن المظاهرات تعطل مهام ضباط الشرطة وأفراد الشاباك، وذلك ما يعرض أمن إسرائيل ووحدتها للخطر، على حد وصفه.
في المقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المتظاهرين قالوا في بيان إن من حقهم الاحتجاج على حكومة تدمر إسرائيل.
وأردف البيان أن تواجد المتظاهرين في الشوارع هو السبيل للتعبير عن ألمهم "النازف"، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن الصراخ والمطالبة بالانتخابات في مواجهة حكومة "لا ترى مواطنيها".
وأكد المتظاهرون أن أساليبهم بالتظاهر ليست عنيفة ولن تكون كذلك أبدا، وفق تعبيرهم.
ومنذ أيام، يشهد كيان الاحتلال احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، كما فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، بإعادة الأسرى والقضاء على حماس. ويرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر.-(وكالات)

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