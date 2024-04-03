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الإسلام وقرن من التشويه الغربي

4/3/2024 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة أندرو هاموند* - (ميدل إيست آي) 24/3/2024
من استخدامه كحصن ضد اليسار السوفياتي، إلى إخباره بأن معارضة القتل الجماعي الإسرائيلي في غزة هي شأن خاطئ، ما يزال تسليح الإسلام لخدمة أغراض سياسية غربية مستمرا.
* * *
عندما يعظ السياسيون الغربيون بشأن الإسلام، كما يفعلون في كثير من الأحيان، فإنه يمكن أن يُغفر للمسلمين عدم قدرتهم على تمييز أنفسهم.
إن تأطير الإسلام، كما أظهر إدوارد سعيد في أطروحته الشهيرة، هو لعبة قديمة. لكن مدى الراديكالية التي تمت متابعتها لكي تعرِّف الإسلام، والتي هي في الواقع نتاج للتلاعب الغربي، ما تزال في حاجة إلى فهم وتقييم كاملين.
طوال القرن التاسع عشر، عندما وجدت الدول الغربية أنها اكتسبت قدرة غير مسبوقة على تنظيم العالم، بدأ المفكرون الإمبرياليون في تأطير الإسلام كدين بالٍ عفا عليه الزمن، غير عقلاني وعنيف -خاصة لأنه كان يمتلك القدرة على إلهام مقاومة القهر الأجنبي.
وكان هذا الخطاب طاغيًا وواسع الانتشار لدرجة أن القيصر الألماني جعل المفتي العثماني يصدر فتوى في العام 1914 تعلن الجهاد ضد قوى الحلفاء، على أمل خافت في أن يثير ذلك عواطف الجماهير المستعمرة ضد أسيادها البريطانيين والفرنسيين.
وتعاونت الحكومتان، العثمانية والألمانية، في برنامج سري للدعاية في زمن الحرب، والذي سافر بموجبه علماء الدين والمثقفون العرب والأتراك إلى ألمانيا، وكتبوا كتيبات وحاولوا تحويل أسرى الحرب المسلمين ضد الإمبراطوريات. في الحقيقة، كانت الانتفاضة الإسلامية الكبرى من نسج الخيال الاستشراقي. ولكن، عندما اندلعت الثورة الروسية في العام 1917، لمعت الفكرة لأول مرة في العقل الإمبراطوري البريطاني بأن الإسلام، مهما كان تعريفه، يمكن أن يكون مفيدًا كحصن ضد اليسار السوفياتي.
تسليح الإسلام
كما أظهرت بريا ساتيا**، فإن المؤرخين مثل أرنولد توينبي*** الذين يعملون مع المخابرات البريطانية طوروا اهتمامًا مفاجئًا بالاتجاه السياسي لتركيا ما بعد الحرب، خوفًا من وقوعها تحت جاذبية روسيا السوفياتية قبل أن يأخذ أتاتورك البلاد إلى طريق العلمانية الراديكالية وتنضم تركيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وكانت هذه "بروفة" مهمة للحرب الباردة، عندما وصل تسليح الإسلام ضد اليسار ذرى جديدة.
في أوائل خمسينيات القرن العشرين، بدأت الإدارات الأميركية في التواصل مع الحركات الإسلامية الناشئة، وقامت بدعوة وفد من العلماء والدبلوماسيين المسلمين، معظمهم من العرب، إلى مؤتمر عقدته في العام 1954 حول الثقافة الإسلامية، والذي انتهى باجتماع المشاركين في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي آنذاك، أيزنهاور.
وكانت إثارة "الحرب المقدسة" حاضرة في ذهن أيزنهاور عندما أصدر عقيدته الشهيرة في العام 1957، التي وعد فيها بمساعدة أي دولة شرق أوسطية تواجه تهديدًا من "المادية الإلحادية"، كما أسماها، التي يعتنقها السوفيات. وأصبحت أهم دولة إسلامية شرق-أوسطية رأس جسر هذه الحملة للتلاعب بدين عالمي، حيث قامت بتطوير سياستها الخارجية الإسلامية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.
وتم إنشاء هيئات وروابط إسلامية جديدة من أجل القيام بتنقيح وتلميع المنشورات المناهضة للشيوعية التي تقوم بكتابتها وكالة المخابرات المركزية، ودعي علماء الدين الذين يدافعون عن أيديولوجية "السلفية" الجديدة، مثل ناصر الدين الألباني، إلى تولي مناصب التدريس في الجامعات الإسلامية، وتدفق التمويل لسحق الحركات القومية العربية واليسارية المناهضة للاستعمار في جميع أنحاء المنطقة.
وهكذا، عندما قالت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر للمجاهدين الأفغان في العام 1981 "إن قلوب العالم الحر معكم"، فإنها كانت تبني على عقود من استغلال الإسلام وإساءة استخدامه لخدمة أغراض سياسية غربية.
والقصة من هناك فصاعدًا معروفة للغاية. في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، دفعت الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا لتدخلها في السياسات الدينية للآخرين. ومع ذلك، الآن بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على أحداث 9/11، يبدو الأمر كما لو أن شيئًا لم يتغير.
منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، غُمرت الساحة العامة في الغرب بخطاب الإسلاموفوبيا على نطاق غير مسبوق تقريبًا. في إحدى المحطات، تصرخ مذيعة تلفزيونية بريطانية في وجه السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي باتهامات استخرجتها من العدم بكراهية النساء، بينما تعلن شخصيات معروفة معادية للمسلمين، مثل دوغلاس موراي Douglas Murray، أن إسرائيل هي خط المواجهة الرئيسي ضد التهديد البربري الذي يستهدف الحضارة الغربية.
مشهد استثنائي
كان التفسير الوحيد المسموح بتداوله لتحدي الفلسطينيين للاحتلال والقمع هو التعصب الديني. وتذهب الحكومات الغربية إلى أبعد الحدود لتشويه سمعة المسلمين من أجل تبرير سياساتها المختارة لدعم القتل الجماعي في غزة.
في 1 آذار (مارس)، كان لدينا مشهد غير عادي لرئيس وزراء بريطاني وهو يصعد إلى المنصة في "داونينغ ستريت" للتنديد بفوز مرشح المعارضة البريطانية في الانتخابات الفرعية، لأنه كان قد خاطب غضب المسلمين من سياسة الحكومة البريطانية بشأن غزة.
ووفقًا لريشي سوناك، فقد ناشد جورج غالاوي "الأيديولوجية السياسية المتطرفة للإسلاموية". لكن سوناك لم يستطع في سعيه إلى تعريف هذه الإسلاموية سوى أن يستحضر الحشو القائل بأنها تنشر "التطرف"، في حين أن الإسلام كعقيدة، كما قال، "يمارسه الملايين بسلام".
لم يكن المعنى الضمني هو أن المسلمين لا ينبغي أن يحتجوا فحسب، بل إن أي علامة على إسلامية المرء أو الشيء هي بحكم الواقع رجعية ومعادية للحداثة.
حتى أن سوناك ربط هذه الإسلاموية بالنقد القائم منذ أمد طويل للاستعمار، مدعيًا أن الإسلاميين "يريدوننا أن نقبل بتكافؤ أخلاقي بين بريطانيا وبعض الأنظمة الأكثر دناءة في العالم".
سوف يكون خبرًا جديدًا للعديد من المؤرخين أنهم ينتمون إلى الإسلام السياسي.
في أعقاب ذلك، كشفت الحكومة النقاب عن تعريفات جديدة للتطرف تشمل الإسلاموية باعتبارها "أيديولوجية شمولية" تدعو إلى "دولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية". هذا هو ما يُتهَم به المسلمون وغيرهم ممن يحشدون الرأي العام حول غزة.
تتحدث الثقافة السياسية الصينية عن "قرن الإذلال" الذي شهدته الصين -100 عام من التدخل الغربي والقهر، من "حروب الأفيون" إلى الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية.
لكن ما عانى منه المسلمون بالمقارنة كان 100 عام من التشويه، ليس فقط بفعل الدراسات الإمبريالية ولكن أيضًا على يد الحكومات الغربية ووكالات استخباراتها -الذي يستهدف عقيدتهم وممارساتهم -والآن حياتهم وحقهم في التعبير عن معارضتهم للسياسة الخارجية الشائنة واللاإنسانية.
*أندرو هاموند Andrew Hammond: يقوم حاليا بتدريس التاريخ التركي في جامعة أكسفورد البريطانية. وهو مؤلف كتاب "الثقافة الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، و"وهم الإصلاح في المملكة العربية السعودية"، وله العديد من المقالات الأكاديمية حول الفكر الإسلامي الحديث. عمل سابقا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية و"بي بي سي" العربية، و"رويترز" في مصر والمملكة العربية السعودية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Islam and a century of western distortion
هوامش:
**ريموند أ. سبروانس Raymond A. Spruance: أستاذة التاريخ الدولي في قسم التاريخ، جامعة ستانفورد، متخصصة في تاريخ الإمبراطورية البريطانية والبريطانية الحديثة. وهي مؤرخة ثقافية للبنية التحتية المادية والفكرية للعالم الحديث في عصر الإمبراطورية. يدرس عملها أصول مؤسسات الدولة والتقنيات العسكرية وأفكار وممارسات التنمية والاستجابات المناهضة للاستعمار لفهم كيف شكل الماضي الإمبراطوري الحاضر وكيف تم فهم المعضلات الأخلاقية التي يطرحها وإدارتها.
***أرنولد جوزف توينبي Arnold J. Toynbee: مؤرخ بريطاني ولد في 14 نيسان (أبريل) 1889 في لندن وتوفي في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1975. يعد أحدث وأهم مؤرخ بحث في مسألة الحضارات بشكل مفصل وشامل، ولا سيما في موسوعته التاريخية المعنونة "دراسة للتاريخ" التي تتألف من 12 مجلدًا أنفق في تأليفها 41 عاما. وخلافا لمعظم المؤرخين الذين يعتبرون الأمم أو الدول القومية مجالاً لدراسة التاريخ، يرى توينبي أن المجتمعات (أو الحضارات) الأكثر اتساعا زمانا ومكانا هي المجالات المعقولة للدراسة التاريخية.

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