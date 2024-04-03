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الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

4/3/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعمة خورامي* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/3/29 قدرات المراقبة الحالية لطهران تركز بشكل أساسي على مراقبة المواطنين العاديين، بمن فيهم النشطاء السياسيون وشخصيات المعارضة. فيما يعترف المسؤولون بأهمية الأدوات السيبرانية والذكاء الاصطناعي في السياسة الخارجية، فإنهم يدركون تمامًا القيود المالية والعلمية في البلاد.
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تدور المناقشات والمناظرات المعنية باستخدام الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وأهميتهما في إيران بشكل أساسي حول منظورين رئيسيين، هما: اعتبارهما عناصر أساسية من استراتيجية الأمن القومي، وفهم القدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي كأدوات أساسية لحماية المصالح الوطنية. وفي سياق عقيدة الدفاع المتقدم التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق في طهران، من المنطقي أن نتوقع من طهران تطوير قدرات إلكترونية هجومية (بمساعدة الذكاء الاصطناعي) تسمح لها باختراق أنظمة خصومها وتنفيذ إجراءات استباقية ضد التهديدات الملموسة. ومن الشروط الأساسية الحاسمة للقيام بذلك تطوير قدرات مراقبة قوية من شأنها تنبيه المسؤولين إلى أي هجوم قادم محتمل. لكن الأدلة المتاحة تشير إلى نقص حاد في هذه القدرات، لا سيما بسبب تعرض البنية التحتية الحيوية لإيران لهجمات إلكترونية متكررة يُزعم أن مصدرها إسرائيل. والجدير بالذكر بشكل خاص هو أن قدرات المراقبة الحالية لطهران تركز بشكل أساسي على مراقبة المواطنين العاديين، بمن فيهم النشطاء السياسيون وشخصيات المعارضة. ويتجلى ذلك في مجموعة من التسريبات الأخيرة التي وثقها Intel471 وسلطت الضوء على تكتيكات المراقبة التي يتبعها النظام، ومدى تورط قوات الأمن الإيرانية في تطوير ونشر أدوات مصممة خصيصًا وبرامج ضارة لمراقبة الأفراد داخل إيران وخارجها. ومن الأمثلة على ذلك؛ نشر نظام المراقبة "آبي" الذي يعترض عمليات الإرسال عبر البلوتوث لمراقبة الناشطين السياسيين والمعارضين والمتظاهرين. ومن خلال وضعه على شاحنات صغيرة حول الجامعات ونقاط الاحتجاج الساخنة، يمثل "آبي" أحد أشكال المراقبة المنتشرة المستخدمة لقمع معارضة النظام. وعلى النحو نفسه، يوضح برنامج WinspySuite التزام النظام باستخراج المعلومات الحساسة من أجهزة مواطنيه. ولا تستهدف هذه البرامج الضارة الأفراد فحسب، بل تتسلل أيضًا إلى منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، ما يشير إلى جهد شامل لمراقبة الأنشطة والاتصالات عبر الإنترنت.
ويشكل هذا الأمر لغزًا مثيرًا للاهتمام. فتركيز طهران الحثيث على المراقبة الداخلية يشير إلى عدم الاتساق في هيكليتها العامة للأمن القومي، حيث إنها فشلت، حتى الآن على الأقل، في تكرار عقيدة الدفاع المتقدم لديها في استراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بها. وهذا لا يعني أنها لا تتمتع بأي قدرات سيبرانية هجومية، فبعضها موثق ومحلل بشكل جيد. لكن يبدو أنها كرست الكثير من جهودها ومواردها لتطوير قدرات المراقبة المناسبة للاستخدام المحلي، فحرمت نفسها بذلك من القدرة على كشف التهديدات السيبرانية وردعها بصورة مسبقة.
بالإجمال، ترتكز استراتيجية الأمن القومي الإيرانية على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي الاستفادة من ميزتها الجغرافية لبناء قدرة هجومية تتمحور حول صواريخ متوسطة وطويلة المدى قادرة على ضرب أهداف قريبة وبعيدة. أما الركيزة الثانية فتعتمد على تعزيز موقف الردع من خلال دعم الجماعات المتحالفة معها أيديولوجيا والمعادية للمصالح الأميركية والإسرائيلية في المناطق المجاورة لها. ويتوافق هذا الجانب الأخير مع هدف طهران المتمثل بممارسة النفوذ بدلا من السعي إلى السيطرة الكاملة على شؤون الدول المجاورة.
تخدم هذه المجموعات الوكيلة أغراضًا إيرانية متعددة. فهي توفر معلومات استخباراتية عن تحركات الخصوم، وتعرقل مصالحهم عند الضرورة، وتؤثر على التوجه السياسي للدول المجاورة. ومن خلال تقوية هذه الجماعات لتصبح جهات فاعلة مؤثرة في السياسة الإقليمية، تضمن إيران دعم الدول المجاورة لمصالحها، أو على الأقل امتناعها عن سن سياسات تتعارض بشكل مباشر مع مصالح طهران الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال إسناد الالتزامات العسكرية إلى جهات غير إيرانية، يخفف النظام الإيراني من مخاطر ردود الفعل المحلية التي ترتبط عادةً بالخسائر العسكرية.
وفي تناقض صارخ مع نهج النظام على الساحة الإقليمية، تلتزم أجندته المحلية بنمط استبدادي مشترك، وهو الحفاظ على السيطرة الكاملة على جميع جوانب الحياة العامة. فالسلطات الإيرانية مدركة لمواردها المحدودة، التي تشكل بدورها نتيجة مباشرة لأولويات سياستها الخارجية وأنظمة العقوبات اللاحقة التي يقودها الغرب، وبالتالي تنظر في الغالب إلى الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي كأدوات للتلاعب والمراقبة على المستوى المحلي، وهو نهج شرّعه البرلمان الإيراني في أواخر العام الماضي في قانون يطالب وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران بمشاركة جميع بيانات المستخدم ومعلوماته مع قوات الأمن من دون قيد أو شرط.
بعبارة أخرى، فيما يعترف المسؤولون بأهمية الأدوات السيبرانية والذكاء الاصطناعي في السياسة الخارجية، فإنهم يدركون تمامًا القيود المالية والعلمية في البلاد والتي تحد بشدة من استخدامهما بشكل كامل في هذه المجالات. وبالتالي، يُنظر إلى الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي بشكل أساسي كأدوات لتعزيز خطاب الحكومة، وتوجيه التصورات العامة ومساعدة الحكومة في الحفاظ على سيطرتها المطلقة على المجتمع. وفي مقابلة أجريت بتقنية "التزييف العميق" (deepfake)، تم بثها مؤخرًا مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ناقش التحديات المالية التي يواجهها، محاولًا على ما يبدو تطبيع الصراعات المتمثلة بإدارة نفقات الأسرة وتراجع قيمة الريال الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، وربما الأهم من ذلك هو أن الاستثمار في قدرات المراقبة السرية يوفر وسيلة أكثر سرية، وبالتالي أكثر فعالية لممارسة النفوذ على المجتمع وإبقاء القبضة على السلطة. يضاف إلى ذلك ما يسمى بإمكانية التصدير لبرامج وأنظمة المراقبة المنتجة محليا كمصدر دخل مربح للحكومة. على سبيل المثال، إن برنامج "آي سباي" (EyeSpy) الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، وهو شبكة افتراضية خاصة إيرانية الصنع ومزودة ببرامج تمكن النظام من مراقبة عمليات البحث والمحادثات عبر الإنترنت، سيكون خيارًا جذابًا للأنظمة الاستبدادية ذات موارد الميزانية المحدودة. فعزل إيران عن سلاسل التوريد العالمية اضطرها إلى إنشاء بنية تحتية تكنولوجية محلية لتلبية متطلباتها الأمنية والتجارية. ومع العوامل الإضافية المتمثلة بضعف العملة، وانخفاض تكاليف العمالة والإنتاج، وتساهل سياسات التصدير، والموقف الاستباقي لناحية الاستفادة من خبرتها لتحقيق المكاسب المالية والنفوذ، تعد طهران الآن في وضع مناسب للترويج لتكنولوجيتها كبديل أوفر عما يوفره نظراؤها الغربيون.
أخيرًا وليس آخرًا، تكمن فائدة مزدوجة في تطوير تقنيات المراقبة لأغراض محلية، إذ يمكن إعادة توظيفها لنشرها في أنظمة خصوم إيران وشبكاتهم. فتطوير قدرات هجومية متطورة قد يستحث التدقيق الدولي ويستجلب المزيد من العقوبات، ما قد يزيد من تصورات التهديد لدى جيران طهران. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تسريع سباق التسلح السيبراني المستمر في المنطقة من خلال دفع الدول المجاورة إلى تخصيص موارد كبيرة لمواجهة القدرات الإيرانية المتصورة. نظرًا لهذه الأولويات المتنافسة والقيود التي تحد من الموارد، ينظر النظام إلى الاستثمار في المراقبة المحلية كوسيلة فورية وأكثر فعالية من حيث التكلفة للإبقاء على سيطرته ونفوذه بينما يستمر بالاعتماد على وكلائه لأغراض الاستخبارات/ النفوذ الأجنبي.
بصورة عامة، يعكس نهج إيران تجاه الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ديناميات معقدة تتقاطع فيها استراتيجية الأمن القومي والسيطرة المحلية والقيود على الموارد. وفي حين تشير عقيدة الدفاع المتقدم للبلاد إلى الحاجة إلى قدرات إلكترونية هجومية قوية، دفع واقع الموارد المحدودة والسخط العام الواسع النطاق المسؤولين الإيرانيين إلى اعتبار الأدوات السيبرانية وسيلة منفصلة وفعالة التكلفة لتعزيز قبضتهم المحكمة أصلًا على المجتمع. وهذا التركيز على المراقبة، لا سيما استهداف المعارضين السياسيين، يسلط الضوء على ميول النظام الاستبدادية واعتماده على الابتكار التكنولوجي لغرض وحيد هو أمن النظام/ الأمن الداخلي.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إمكانية تجديد بعض تقنيات المراقبة لخدمة أهداف السيطرة الداخلية والسياسة الخارجية المحتملة تؤكد على درجة عالية من البراغماتية لدى الاستراتيجيين الإيرانيين الذين لم يترك لهم كفاحهم على مدى عقد من الزمن ضد العقوبات الغربية أي خيار سوى التفكير والتصرف بشكل مبتكر. من هذا المنطلق، ومن أجل فهم تطور واستخدام الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في إيران بشكل أفضل، لا بد من الإضاءة ليس فقط على الضرورات الاستراتيجية، بل أيضًا على الأجندة الاستبدادية الأوسع للنظام والقيود التي يواجهها على الساحة الدولية.

*نعمة خورامي: باحثة مشاركة في أكاديمية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيشكيك، وباحثة مشاركة في معهد القطب الشمالي في واشنطن العاصمة. تعمل خورامي حاليا على تأليف كتاب حول الدور المتطور للفضاء السيبراني والأمن السيبراني في سياق الثقافة الاستراتيجية لإيران.

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