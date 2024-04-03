Thursday, 04 April 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

4/3/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ستيفن سيلرز لافام* - (تقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط) 22/3/2024
مع تركيز الكثير من الاهتمام على غزة، من السهل جدا على وسائل الإعلام أن تتغاضى عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية المتزايدة وعنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يعيش أكثر من 700.000 مستوطن إسرائيلي في 279 مستوطنة غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة. ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني هناك.
في 18 آذار (مارس)، أقام "صالون الأفلام عبر الإنترنت"، التابع لمنظمة "أصوات من الأرض المقدسة"، بالاشتراك مع منظمتي "ماساتشوستس للعمل من أجل السلام" و"شبكة إنجيليين من أجل الشرق الأوسط"، منتدى تحدث فيه كل من: جوناثان كُتاب، المحامي والمؤلف، والمدير التنفيذي لـ"أصدقاء 'سبيل' أميركا الشمالية؛ وعمر الحرامي، مدير 'مركز سبيل المسكوني للاهوت التحرير في القدس؛ وطارق حثالين: الناشط الفلسطيني في تلال جنوب الخليل ومدرس اللغة الإنجليزية. وأدارت الجلسة أرييل غولد، المديرة التنفيذية لزمالة المصالحة بالولايات المتحدة الأميركية. وكان المنتدى تحت عنوان: "يحدث أيضًا: القمع والعنف في الضفة الغربية".
طارق حثالين واحد من بين ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. وهو مدرس للغة الإنجليزية وقائد مجتمعي في تلال جنوب الخليل، كان عضوًا في لجنة تحكيم "صالون الأفلام عبر الإنترنت" التابع لـ"أصوات من الأرض المقدسة" في 18 شباط (فبراير). وقريته، حيث هدمت إسرائيل أكثر من 80 مبنى، هي من بين أكثر من 30 قرية أخرى لا تعترف بها إسرائيل.
في العام 2000، هاجم حارس أمن من المستوطنة المجاورة شقيق حثالين الأكبر. ويقول عن ذلك: "أطلق هذا المستوطن النار على أخي ثم ضربه، وأمضى أخي عشرة أيام في غيبوبة واستيقظ وهو يعاني من تلف شديد في الدماغ وفقدان في الذاكرة". وليس هذا النوع من عنف المستوطنين عملاً معزولاً، بل هو جزء من استراتيجية الاحتلال والضم التي تطبقها إسرائيل وتقوم بمنح الإعانات والبنادق للمستوطنين.
وقال حثالين: "المستوطنون وجيش الاحتلال والشرطة -هم نفس الشيء. وغالبًا ما يشعر المستوطنون بأن بإمكانهم التصرف من دون عقاب. وقد هاجمت ميليشيا استيطانية سكان قرية "أم الخير" ليلة 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. واحتجزوا أكثر من 17 شخصًا، بينهم أطفال. تعرفتُ على المستوطنين من أصواتهم، على الرغم من أنهم جاؤوا ملثمين ويرتدون الزي العسكري. ووضع أحدهم مسدسًا في مؤخرة رأسي وحذرني مرتين من أنه سيطلق النار علي. ونطقت بالشهادتين، -الشيء الذي تفعله في الإسلام عندما تشعر أن هذه ستكون الثانية الأخيرة في حياتك".
سخر المتحدثون الثلاثة في الندوة من فرض إدارة بايدن عقوبات مالية وحظر تأشيرات دخول ضد أربعة مستوطنين فقط في الضفة الغربية اتهموا بمهاجمة الفلسطينيين -كما لو أن ذلك سيغير أي شيء وسط العنف واسع النطاق الذي تقره الدولة. (تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أنه سيتم الإعلان عن جولة ثانية من العقوبات ضد المستوطنين هذا الربيع).
غالبًا ما تكون القدس الشرقية أيضًا موقعًا لحوادث العنف بين الفلسطينيين والمستوطنين. وقال عضو اللجنة عمر الحرامي: "يعيش العديد من اليهود المتطرفين في القدس أو حولها ويذهبون دائمًا إلى المدينة لبدء المشاكل". وعمر عضو في "اللجنة التوجيهية لكايروس فلسطين"، ويصف نفسه بأنه "عربي وفلسطيني ومقدسي ومسيحي من أتباع العقيدة الأرثوذكسية اليونانية". ويعيش حوالي 400.000 فلسطيني في القدس الشرقية، "لكن إسرائيل تحاول تهويد المدينة بأكملها، وتكريس الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة لإنجاز هذا المشروع"، كما أشار.
واتفق المتحدثون على أن وقف إطلاق النار لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة هو شرط أساسي للحد من العنف في الضفة الغربية. وقال جوناثان كُتّاب، المؤسس المشارك لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق": "دعونا ننهي الحصار المفروض على غزة. دعونا نبدأ في رفع الاحتلال المرهق. ثم دعونا نبدأ محادثة جديدة تقوم على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان واحترام الإنسان. هناك حلول. ليس الأمر أنها لا توجد. يجب أن نكون منفتحين على إمكانيات جديدة".
وأضافت أرييل غولد، مديرة الصالون والمدير التنفيذي لزمالة المصالحة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى رسالة الأمل التي أطلقها كُتّاب. وقالت: "لم أعتقد أبدًا أنني سأرى مثل هذه الأعداد من الناس ينزلون إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم من أجل فلسطين. هذه أكبر الاحتجاجات المناهضة للحرب التي شهدناها منذ غزو الولايات المتحدة للعراق. إنه شيء استثنائي حقا. هؤلاء شباب من خلفيات عرقية وإثنية وثقافية مختلفة. وهم يرون في حركة التحرر الفلسطينية نضالهم الخاص، ونضالاً عالميًا ضد العنصرية والكراهية والقمع".
*ستيفن سيلير لافام Steven Seller Lapham: محرر ومؤلف ومعلم. يقوم بتحرير مطبوعة "المجلس الوطني للدراسات الاجتماعية". شارك في تأليف الكتاب المصور، "فيليب ريد ينقذ تمثال الحرية"، ومحاكاة الفصل الدراسي "رحلة بالحافلة عبر خط ماسون ديكسون خلال حقبة جيم كرو".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Also Happening: Oppression and Violence in the West Bank

MENAFN03042024000072011014ID1108056931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث