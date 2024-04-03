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600 محام بريطاني لسوناك: أوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

4/3/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة الغارديان أن أكثر من 600 محام بريطاني طالبوا في رسالة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال المحامون لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن "استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل انتهاك للقانون الدولي".

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