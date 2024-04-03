600 محام بريطاني لسوناك: أوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

600 محام بريطاني لسوناك: أوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
التاريخ
4/3/2024 11:28:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة الغارديان أن أكثر من 600 محام بريطاني طالبوا في رسالة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال المحامون لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن "استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل انتهاك للقانون الدولي".
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