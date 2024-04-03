سوناك لنتنياهو: بريطانيا مضطرة لإعلان إسرائيل بلد ينتهك القانون الدولي

ووصفت الصحيفة الأمر بأنه "تهديد دراماتيكي" من جانب لندن، باعتبار إسرائيل بلدا ينتهك القانون الدولي، ناقلة عن مصادر سياسية في تل أبيب أن هناك مخاوف من تداعيات الإعلان البريطاني المزمع.



القناة أوضحت أن الاتصال بين سوناك ونتنياهو جاء على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".



ونقلت القناة عن مصادر سياسية مطلعة، من دون كشف هويتها، أن تلك الخطوة يتعين أن تثير قلق تل أبيب، لا سيما وأنها تحمل انعكاسات محتملة على صادرات السلاح البريطاني لإسرائيل، ضمن عقوبات سيتعين على لندن إقرارها.



وأبلغ سوناك نتنياهو، وفق القناة، بأن قتل عمال الإغاثة أمر لا يحتمل، وقال: "أتفهم أن سياساتك قائمة على تمكين دخول المساعدات الإنسانية كلما تطلب الأمر، ولكن من النواحي العملية هذه السياسات لا تُطبَّق على الأرض".

وأضاف أن بلاده "تؤيد تصفية حركة حماس، ولكن يتعين ألا يكون الثمن حدوث كارثة إنسانية"، وأضاف سوناك: "من دون زيادة المساعدات، سنضطر لإعلان إسرائيل بلدًا ينتهك القانون الدولي الإنساني".



وردَّ نتنياهو على محدثه قائلًا إنه يعتزم زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وأضاف: "في الأيام القادمة سيكون من الممكن رؤية زيادة المساعدات الإنسانية، نحن نعمل من أجل إدخال المساعدات على نطاق واسع".



وناشد سوناك محدثه الإسرائيلي بأن يُمكِّن البريطانيين من التيقن من وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



مكتب نتنياهو يعلق



وهنا رد عليه رئيس وزراء إسرائيل بقوله: "هناك صعوبة في تمكينكم من زيارتهم طالما يعاني أسرانا من فظائع، ولكن سأدرس هذا الموضوع".



القناة توجهت إلى مكتب نتنياهو للحصول على تعليق، فأبلغها أن "رئيس الوزراء أعرب أمام سوناك عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، ولكنه أبدى تمسكه بتحقيق المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".



وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" قد أشارت، أمس الثلاثاء، إلى أن تل أبيب تضغط من وراء الكواليس؛ من أجل تقويض نشر وثيقة بريطانية تدين الجيش الإسرائيلي، بشأن انتهاكه للقوانين الدولية في غزة.



ونقلت عن خبراء أن نوعين من الضرر سيقعان على إسرائيل لو نُشرت الوثيقة، الأول أنها ستُعد أساسًا قانونيًا لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل، والثاني تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.