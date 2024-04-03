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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

4/3/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطينيان على الأقل، مساء الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة 15 آخرين، في غارات شنها طيران الاحتلال على مخيم المغازي.
كما قصف طيران الاحتلال منزلا في حي السلطان غرب رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعيته مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة البركة، جنوب دير البلح.
كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال لفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم.
وأصيب عدد من النازحين برصاص جيش الاحتلال، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء الأطفال، وآخرين جرحى، وأنقذت طفلا على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل عائلة كوارع شمال شرق رفح جنوب القطاع، بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر الخميس.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75577، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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