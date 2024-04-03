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إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاصة إسرائيلية خلال اقتحام جنين

4/3/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيبت طفلة ليل الأربعاء - الخميس، في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.
 وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من شارعي نابلس-حيفا والناصرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تحديدا في حي البساتين ومنطقة دواري "البطيخة" و"الأحمدين"، ومدخل جنين الغربي.
وأضافت المصادر أن جرافات عسكرية رافقت آليات الاحتلال خلال الاقتحام، وشرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية والبسطات، خاصة في الشارع العسكري ودوار "البطيخة" وشارع الناصرة، ما أحدث دمارا واسعا في البنية التحتية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة في سماء المدينة.
ولاحقا، أعلنت مصادر طبية إصابة طفلة (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليد خلال اقتحام مدينة جنين.

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