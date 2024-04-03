إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاصة إسرائيلية خلال اقتحام جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيبت طفلة ليل الأربعاء - الخميس، في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من شارعي نابلس-حيفا والناصرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تحديدا في حي البساتين ومنطقة دواري "البطيخة" و"الأحمدين"، ومدخل جنين الغربي.
وأضافت المصادر أن جرافات عسكرية رافقت آليات الاحتلال خلال الاقتحام، وشرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية والبسطات، خاصة في الشارع العسكري ودوار "البطيخة" وشارع الناصرة، ما أحدث دمارا واسعا في البنية التحتية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة في سماء المدينة.
ولاحقا، أعلنت مصادر طبية إصابة طفلة (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليد خلال اقتحام مدينة جنين.
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