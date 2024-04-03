مؤسس المطبخ العالمي يهاجم نتنياهو: لن تربح الحرب بتجويع سكان غزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت الصحيفة إن وعد حكومة الاحتلال، بالتحقيق في المجزرة، ردا على حملة الشجب العالمي، حيث كان من بين القتلى بريطانيين واستراليين. وقال أندريس "في الظروف السيئة التي تستطيع تخيلها، بعد إعصار، زلزال انفجارات وإطلاق نار، فإن أفضل البشر يأتون، ليس مرة أو مرتين بل ودائما".وأضاف أن "السبعة أشخاص الذين قتلوا من من المطبخ المركزي العالمي في غزة يوم الإثنين كانوا من أفضل البشر، فهم ليسوا مجهولي الهوية وبلا وجوه، ولم يكونوا عمال إغاثة عاديين أو ضحايا جانبيين في الحرب".وذكر أسماء ضحايا الغارة: سيف الدين عصام وإياد أبو طه وجون تشامبان وجاكوب فليكنغر وزومي فرانكوم وجيمس هندرسون وجيمس كيربي وديميان سوبول والذين خاطروا بحياتهم من أجل عملية إنسانية أساسية، مشاركة الطعام مع الآخرين.وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص قدم معهم الطعام في أوكرانيا، تركيا، المغرب، البهاما، أندونيسيا والمكسيك وغزة وإسرائيل. وكانوا أكثر من كونهم أبطالا. وكان عملهم يقوم على اعتقاد بسيط وهو أن الطعام حق إنساني عالمي، ولا يقوم على كونك جيدا أو سيئا، فقيرا أم غنيا أو من اليمين أو اليسار ولا نسأل عن دينك، كل ما نسأله، كم عدد الوجبات التي تريدها".

وقال أندريس "منذ اليوم الأول اطعمنا الإسرائيليين والفلسطينيين في إسرائيل وقدمنا أكثر من 1.75 مليون وجبة ساخنة. وأطعمنا العائلات التي شردتها صواريخ حزب الله في الشمال وأطعمنا العائلات الثكلى من الجنوب وأوصلنا الوجبات إلى المستشفيات حيث التم شمل العائلات من الأسرى. وطالبنا وبشكل مستمر وعاطفي وثابت بالإفراج عن الأسرى".



و "في كل الأحيان، تواصلنا بشكل كبير مع الجيش الإسرائيلي والمسؤولين المدنيين. وفي نفس الوقت عملنا بشكل لصيق مع قادة المجتمع في غزة وكذا الدول العربية في المنطقة. ولم يكن متاحا جلب سفينة محملة بالمواد الغذائية بدون فعل هذا". و "بهذه الطريقة قمنا بتقديم أكثر من 43 مليون وجبة في غزة وحضرنا الطعام في 68 مطبخ محلي يقوم فيها الفلسطينيون بإطعام الفلسطينيين".



وأضاف أن على الاحتلال فتح مزيد من المعابر البرية للطعام والدواء "اليوم" و "عليها التوقف عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة، ويجب عليها اليوم البدء بالرحلة الطويلة نحو السلام".



وقال إنه في الظروف السيئة "لن تستطيع إنقاذ الأسرى بقصف كل بناية في غزة ولن تربح هذه الحرب عبر تجويع كل السكان".



ورحب أندريس بقرار الاحتلال التحقيق بكيفية ولماذا تم استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي و"لكن يجب أن يبدأ التحقيق من الأعلى وليس من الأسفل".



وعلق على تصريحات نتنياهو بأن مقتل الموظفين "هي أشياء تحدث في الحرب"، مع أن ما حدث هو "هجوم مباشر على عربات معلمة ويعرف الجيش الإسرائيلي تحركاتها وهو أيضا نتاج سياسة تقليص المساعدات الإنسانية لمستويات يائسة. وكان فريقنا في طريقه بعد تسليم 400 طنا من المساعدات عن طريق البحر. وهي الشحنة الثانية التي مولتها الإمارات العربية ودعمتها قبرص وحصلت على موافقة من الجيش الإسرائيلي".



وأضاف أن الفريق عرض حياته للخطر لأن المساعدات الغذائية نادرة وهناك حاجة ماسة إليها. وبحسب منظمة التنصيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي العالمي، فنصف السكان في غزة، 1.1 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة. و "لم يكن الفريق ليقوم بالرحلة لو كان هناك طعام كاف، وسافروا بالشاحنات برا لإطعام أهل غزة".