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صحيفة عبرية: إدارة بايدن تحاول إغراء الحوثيين لوقف هجماتهم البحرية

4/3/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة عبرية، إن الولايات المتحدة قدمت عرضا للحوثيين، من أجل إزالتهم من التصنيف "الإرهابي"، في حال أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن إدارة بايدن تدرس تحفيز الإجراءات الدبلوماسية في المنطقة، عبر دعوتهم لوقف الهجمات، مقابل تغيير تصنيفهم من منظمة إرهابية.

وقال تيم لاندركينغ، المبعوث الخاص لإدارة بايدن إلى اليمن: "آمل أن نتمكن من إيجاد طرق دبلوماسية".

وكانت إدارة بايدن أزالت الحوثيين من قوائمها للإرهاب، بعد مدة قصيرة من توليه الرئاسة عام 2021، بسبب مسار المفاوضات الذي دخلت فيها الأطراف في اليمن لإحلال السلام.

لكن الإدارة الأمريكية أعادت الحوثيين للقائمة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد بدء هجماتها ضد سفن الاحتلال والمتجهة لموانئه، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في خسائر كبيرة لاقتصاد الاحتلال، وتعرض ميناء إيلات لشلل شبه كامل، فضلا عن تسريح آلاف الموظفين بسبب توقف الأعمال، إضافة إلى تأثيرات عالمية، بعد توقف الكثير من شركات الشحن العملاقة عن المرور بالبحر الأحمر، وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح.

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