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استحقاقات مؤجلة سيدفع ثمنها العالم

4/3/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منتصف هذا الأسبوع، أصدر البنك الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة تقريرا جديدا وصادما للغاية، يفيد بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بنحو 18 ونصف مليار دولار.
التقرير تحدث وبالأرقام عن تفاصيل الخراب والدمار في قطاع سكاني "الأكثر كثافة سكانية في العالم" والمحاصر والمغلق من كل الجهات و الذي يتعرض للضرب والقصف والعدوان منذ سنوات حتى كانت الحرب الأخيرة التي جعلته أكبر سجن مغلق على وجه الأرض.
وأنا أقرأ بالأرقام التي صادف ظهورها ذات اليوم الذي استطعت فيه أن أتحدث مع "زملاء" في غزة "في رفح تحديدا" كنت أترجم قراءتي للأرقام إلى ما سمعته وهم يتحدثون لي عن المأساة كما هي. هم آباء وأرباب أسر وأبناء وبشر مثلنا تماما كانت لهم أحلامهم وطموحاتهم في هذا العالم، وصار أقصى طموح لهم الحصول على "جردل ماء" للاستحمام والشرب.
الأكثر رعبا أنهم "وهم صحفيون معروفون بالشجاعة المهنية" غير قادرين على التصريح بأحوالهم؛ لأن حصارا داخليا من نوع آخر يطبق عليهم بالترهيب والتهديد، فأي حديث عن تفاصيل العيش المأساوي للعالم قد يفضي إلى كسر "الصمود" كما يقولون لي. والصمود فرض عين بالغصب على كل إنسان بقرار من حماس التي ما تزال قادرة على التهديد والعقاب!
فتخيل حجم الحصار وقسوته من كل جانب ومن الداخل أيضا.
التقرير الأممي يفصح "ويفضح" بالأرقام حجم الكارثة الإنسانية التي لها تداعياتها مؤجلة الدفع والاستحقاق كفاتورة باهظة سيدفعها العالم فيما بعد.
72 في المائة من التكلفة هي في المباني السكنية، وهذا رقم ضخم جدا ترجمته تعني "شعبا كاملا" على قارعة التشرد بلا مأوى، ويضيف التقرير المرعب "يجب أن يكون مرعبا للعالم كله" أن "الدمار خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها".
سنوات لإزالة المخلفات فقط.
وحسب التقرير الذي قام بالقياس ضمن إطار زمني بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024 فإن سكان غزة "العالقون في مصيدة الحصار والحبس والرعب أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير.
بالنسبة لي، فالأخطر ما أورده التقرير من نتيجة تقول أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا من الفئات الأكثر تأثرا بما دمرته الحرب من "آثار تراكمية كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم".
هؤلاء الأطفال "من سيكون محظوظا ليعيش منهم" هم المأساة الحقيقية إذا علمنا أنه وحسب التقرير الأممي نفسه فإن 100 بالمائة من الأطفال خارج المدارس. لا نظام تعليمي بالمطلق ولسنوات قادمة عديدة.
ولنا أن نتخيل أي جيل "أو جيلين" يمكن لنا أن نواجه في ظل انعدام كل مقومات الإنسانية وقد تدمر 84 بالمائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، بل صارت رمزا للقتل والإبادة في ذاكرة الغزيين بدلا من أن تكون ملجأ حماية وعلاج وأمان، مفهوم المدرسة في غزة – كما قال لي من تحدثت إليهم- صار رديفا عند هؤلاء الأطفال للمأوى والملجأ للنوم فقط.
حتى وقف إطلاق النار – وهو مطلب عاجل وغاية في الضرورة- لن ينهي المأساة، فمع تعطيل 92 بالمائة من الطرق الرئيسة وتدهور بنية الاتصالات بالكامل، فإن إيصال المساعدات لوحده سيكون صراعا جديدا مع التحديات الضخمة.

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