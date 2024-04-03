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ماذا تريدون؟

4/3/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تابعت مثل بقية المواطنين التجمعات والمسيرات والتظاهرات التي نُظمت في وطني الأردن وفي عاصمته عمّان. وآثرت في البداية عدم الحديث لاعتقادي أنها بشكل عام تظاهرات احتجاجية يُعبر عنها دعاتها بطرق سلمية وبصورة حضارية مسؤولة تتسم بكل معاني الوطنية والمسؤولية. وأن بعض أصوات النشاز التي سمعناها حينها لا تستحق منا التوقف عندها والرد والتعليق.
ولكن للأسف، لمسنا في الأيام القليلة الماضية قد دخل عليها زمرة حاولت جاهدة أن تفلت عقال التظاهرات من خلال عدم الانضباط والسلبية في الطرح والاتهام وافتعال المشاكل حتى بدى واضحا أن الأمر مخطط له ومقصود. وقد طفح الكيل كثيرا وزاد العيار وانحرفت البوصلة تماما وبانت النوايا وتكشفت الأهداف. لهذا لا يصح التغاضي ولا السكوت.
قولوا لنا صراحة ماذا تريدون بالتحديد؟ أتريدون مثلا الدفع بالقوات المسلحة إلى الدخول في حرب مع العدو الصهيوني المُحتِل؟! إذا كان هذا فعلا ما تريدون. قولوا لنا من سيحمي الأردن الذي تعيشون فيه حينها من الشمال والشرق والغرب ومن أولئك المتربّصين؟ قطاع عزة أمامهم عدو أما نحن فأمامنا أعداء.
الأردني يدافع عن وطنه كما أهل غزة يدافعون وأنتم تعلمون المتربّصين والمتآمرين الذي لا يريدون الخير للأردن أبدا. ولا أبالغ إذا قلت أن خطورتهم لا تقل عن خطورة آل صهيون.
الذي يريد أن يجاهد منكم - كما تدّعون- فليذهب إلى تلك الدول التي بها تتغنون. لتروا حقيقتها عن قرب وما إذا كانوا لنصرة غزة صادقين وفاعلين. حينها ستدركون أنكم مخطؤون وستندمون.
وإذا ما آلت الحرب التي تودون جرنا إليها - لا قدر الله - إلى ما لا يحمد عقباه وإلى نتائج لا نرضاها فأين أنتم ونحن حينها ذاهبون؟
هل لكم توجيه دعوة إلى الدول الإسلامية الكبرى تحديدا التي تتغنون بها وبمواقفها وإقامة مثل هذه التظاهرات على أراضيها وتنفيذ ما تريدون؟
لا تنساقوا وراء دعوات لتخريب البلد الذي فيه تسكنون؟ وإلا أقول حينها لهؤلاء ولمن انساقوا خلفهم“فشرتم”. حينها أنتم أعداء مثل العدو الذي تطالبوننا بمحاربته.
أيتفق كل ما يحدث في هذه التجمعات والمسيرات التي تقيمونها في الأردن مع القيم والمبادىء التي تنادون بها؟ أتنسجم هذه التصرفات والتظاهرات وافتعال المشاكل والإساءة لكوادر الأمن مع الإسلام الذي به تؤمنون كما تدعون؟
الوطن وقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية وترابه الطهور خط أحمر. باختصار، سنحرق قلب من تحدّثه نفسه النيل منه أو الإساءة إليه.
ولهذا، أقول لهم خذوا على رؤوسها وحافظوا على الوطن أما أنتم أيها المجنسون والمقيمون من تلك الزمرة فأقول لهم احترموا الوطن الذي آواكم واحتضنكم وتقاسم أهله معكم الماء والزاد.
لا يحق لأي كان أن يزاود على مواقفنا السبّاقة مع قضايا الأمة العربية قاطبة والتاريخ شاهد على ما أقول.
الأردن لا ينتظر منكم ولا من غيركم التذكير فهو مبادر وسبّاق. لذا نصيحتي لكم“تعقلوا وافسحوا المجال للحكماء” فلا خير بمن لا يُحكّم العقل والمنطق والرشد في الأفعال.
وأخيرا، أقول لمن لا يعجبهم موقف الأردن أو الذين يحاولون تشويهه، اذهبوا إلى البلاد الذي تتغنون بها لعلكم تعيشون فيها حياة العبيد. واعلموا جيدا حينها أنكم في غير بلادنا على الأنفاس تحاسبون.

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