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على الدولة أن تتدخل فورا

4/3/2024 11:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نعم، يجب أن تتدخل الدولة فوراً لحماية حقوق المواطنين الدستورية في التظاهر والتعبير عن الرأي وفقا للقانون، كما فعلت منذ بداية العدوان على غزة، حيث إن الأمن العام يقوم بدور يرفع له العقال بالمحافظة على سلامة المتظاهرين وضمان استمرارية المرافق العامة.
يجب على الدولة أن تتدخل لتفعيل دور مؤسساتها بتطبيق القانون بحياد، بعيدا عن أي تصرف انفعالي - لا سمح الله - فالدولة تحتكر استخدام القوة لغايات تطبيق القانون وفي حدود ذلك!
على الدولة ان تتدخل فعلا، حتى لا توفر لأي انتهازي فرصة، وحتى تحول دون وضع رجل الأمن في مواجهة المواطن، وذلك بالاتفاق مع الاحزاب والقوى السياسية وقادة المجتمع المدني على الحد الأدنى من التفاهمات، التي تحافظ على أمن البلاد والعباد، وتضمن استمرار وحدة الجبهة الداخلية، فان منع اقتحام سفارة الكيان الغاشم ليس دفاعا عن تلك السفارة، بل دفاع عن التزامات الأردن الدولية والدبلوماسية، ولنتذكر أن أول تصريح لرئيس مصر الإخواني هو التزام بمعاهدات مصر، ومنها كامب ديفيد!
على الدولة أن تتدخل فعلا للاحتفاء وتدعيم ومساندة مواقف جلالة الملك، ومن بعده جلالة الملكة، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء، تلك المواقف التي عرت الموقف الصهيوني على المستوى الدولي، والتي قادت جهودا دولية في المحافل الدولية لإدانة العدوان، وإدخال المساعدات وفضح زيف موقفه الدولي، وقد قدمت في خطابها مفاهيم أصبحت مرجعيات على المستوى الدولي السياسي والإعلامي والثقافي مثل: ((حق الدفاع لا يكون للمحتل))، ومثل ((ان تاريخ الصراع لم يبدأ من 7 اكتوبر)) ومثل ان ((من يبتغي الأمن عليه ان يوقف الاحتلال.)).
الصراحة أنني قلقت من حالة التجاذب التي علا صريرها مؤخرا، ليأتي جمهور الفيصلي والوحدات ليعلم الجميع درسا مفاده؛ ان الشعب والدولة ونظام الحكم قالوا كلمتهم في نصرة أهل غزة في موقف يخضع لحسابات القيم، موقف قد يتجاوز قدرات الأردن بالمعنى المباشر، لكنه ينسجم مع تاريخ شعبه وإرادته وقيمه الوطنية العربية.
ان شباب وشعب الأردن ـ وان تأزمت الأمور ـ ؛ فان بوصلته واضحة وهي الوحدة الوطنية، ورفض اي محاولات لشق الصف. وبالتالي فان اي تجاوزات او خروج عن هذه البوصلة، كالاعتداء على رجل الأمن او على القانون عموما - هو امر مرفوض ومستنكر – وما هو الا الاستثناء الذي يثبت القاعدة.
ان حالة سياسية ناضجة تتبلور في الأفق، وان على الدولة استثمارها لتوسع تحالفاتها مع الاحزاب المدنية والديمقراطية والوسطى واليسارية، لخلق حالة توازن في الشارع السياسي، فالتيار الديمقراطي المدني القومي اليساري، يردد شعارات بعيدة عن خطه السياسي، وهذا ليس انحرافا في الشارع بقدر ما هو وضع دعم غزة ومقاومة الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني كأولوية، وموقف الشارع هذا وبأغلب أطيافه لا ولن يغير من ان دستورنا هو دستور 1952، ولن نهادن أمام أي محاولة للمس بالدستور والنظام والبلاد والعباد.
أيها الناس الساحة السياسة الأردنية لا تتأثر بما يوجّه لها من الخارج، بل تتأثر أكثر بردة فعلنا جميعا على ذلك، ولهذا لنتمسك بأهداب الأردن وشجاعته ومواقفه العربية الأصيلة، ولنثق بأنفسنا ولنتبادل الأدوار والمواقع حماية للأردن ودعما لموقفه وقدرته واستقلاله عن اي ارتباط قد يؤثر على قراره، ولنردد مع جمهور الفيصلي والوحدات ((هيك علمنا أبو حسين شعب واحد مش شعبين)) ! اسمع واطمن جنابك!!

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