Thursday, 04 April 2024 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (3)

4/3/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أنى نظر ((الغوي)) (غير اليهودي) إلى الملامح العامة للشخصية اليهودية، فسوف يجد فكرة ((الاختيار)) في أساس هذه الشخصية. وقد شكل مفهوم ((الشعب المختار)) الذي يعتقده اليهود في أنفسهم محور اللاهوت والهوية اليهودية، حيث يستحضر اليهود أينما ومتى احتاجوا فكرة أن للشعب اليهودي، دون غيره من البشر، علاقة عهد خاصة مع الله. وجاءت هذه الفكرة في أصل العقيدة اليهودية، من التوراة نفسها، حيث يوصف عهد الله مع إبراهيم ونسله في سفر التكوين، وتكررت في مختلف المصادر اللاهوتية اليهودية.
جاء في سفر التكوين 12: 1-3: (وقالَ الرّبُّ لأبرامَ: إرحَلْ مِنْ أرضِكَ وعَشيرَتِكَ وبَيتِ أبيكَ إلى الأرضِ الّتي أُريكَ، فأجعَلَكَ أُمَّةً عظيمةً وأُبارِكَكَ وأُعَظِّمَ اسمَكَ وتكونَ بَركَةً، وأُبارِكُ مُبارِكيكَ وأَلعنُ لاعنيكَ، ويتَبارَكُ بِكَ جميعُ عَشائِرِ الأرضِ((.
تجلب هذه الآيات إلى الذهن للوهلة الأولى تساؤلا ربما أجيب عنه: إذا كان اليهود يستشهدون بآيات لادعاء الاستثنائية تذكر إبراهيم (أبرام)، ألا يُفترض أن يتشارك أتباع الديانات الإبراهيمية المنتسبة إلى نفس المصدر بميزة ((الاختيار)) في التحصيل الأخير؟ لا أعرف في هذه اللحظة بالضبط، لكن أتباع اليهودية وجدوا على الأغلب أسبابا لتكفير ((الإبراهيميين)) الآخرين وإخراجهم من الملة، و))الاختيار)). مع ذلك، يجري اللعب على ما يستحضرونه ليكون المشترك عندما يُسمون علاقات التطبيع مع العرب المسلمين ((اتفاقات إبراهام))، على اعتبار أنهم ((أبناء عم)) بحكم النسب إلى إبراهيم. ولكن، لن تخدمهم بالتأكيد فكرة استدعاء سام بن نحو ليكون أصلا مشتركا مع العرب، على أساس أن ((معاداة السامية)) هي شيء خاص باليهود وحدهم، يمارسه العرب (الساميون) أنفسهم. وهكذا، سيجعل الله إبراهيم أمة عظيمة، وإنما من دون الإبراهيميين المسيحيين والمسلمين.
جاء في سفر التثنية، 7: 6-8: (لأنَّكَ أَنْتَ شَعْبٌ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. إِيَّاكَ قَدِ اخْتَارَ الرَّبُّ إِلهُكَ لِتَكُونَ لَهُ شَعْبًا أَخَصَّ مِنْ جَمِيعِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ. لَيْسَ مِنْ كَوْنِكُمْ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ الشُّعُوبِ، الْتَصَقَ الرَّبُّ بِكُمْ وَاخْتَارَكُمْ، لأَنَّكُمْ أَقَلُّ مِنْ سَائِرِ الشُّعُوبِ. بَلْ مِنْ مَحَبَّةِ الرَّبِّ إِيَّاكُمْ، وَحِفْظِهِ الْقَسَمَ الَّذِي أَقْسَمَ لآبَائِكُمْ، أَخْرَجَكُمُ الرَّبُّ بِيَدٍ شَدِيدَةٍ وَفَدَاكُمْ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ يَدِ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ).
ويتكرر عهد الاختيار لبني إسرائيل في الكثير من المواضع الأخرى في التوراة: سفر التثنية: الإصحاح 8، الآيتان 19 و20؛ سفر الخروج: الإصحاح 19، الآيتان 5 و6؛ سفر التثنية: الإصحاج 11، الآيتان 26 و28؛ من بين الكثير.
لكنّ المصدر الذي رسخ في اليهود فكرة أنهم شعب الله المختار وغرس فيهم فكرة التعالي على بقية الناس واحتقارهم كان التلمود. وجاء في كتاب ((المشناه)): ((بنو إسرائيل أحباء الرب لأنهم يُدعَون أبناءه [....] والله نفسه قد سماهم بهذا الاسم في قوله في التوراة: أنتم أولاد الرب إلهكم)). وقد ميز التلمود اليهود عن بقية أتباع التوراة وزودهم بالتفاسير والشرائع والطقوس والعادات، بحيث اتصل بالسلوك أكثر من العقيدة –وإنما على أساس تأويل العقيدة. ومع أن التلمود ليس كتابًا ((منزلًا)) وإنما كتبه الحاخامات، فإنه أصبح الشريعة المدونة التي لا تقل قداسة عن شرائع التوراة نفسها. بل إن التلمود الأكثر قابلية للتأويل هو الذي أكد على كل أشكال الانفصال بين اليهود وبقية الأمم، ومن باب التعالي والازدراء للأغيار.
يحيل مفكرون وباحثان فكرة ((الغيتو)) إلى عقيدة الاختيار. وهناك أدبيات كثيرة عن العلاقة بين ((الاختيار)) و))عقلية الأسوار)) التي تتجسد في إحاطة اليهود أنفسهم بأسوار مادية وذهنية. وثمة أصول لاهوتية في أكثر من مكان من التوراة توصي اليهود ببناء أسوار لحماية أنفسهم، لكنّ الأسوار –بعد الغيتو- تجد أضل تجسد لها في فلسطين، باعتبارها ((دولة اليهود)) التي ينبغي أن تمثل روح اليهودية وتحقق الفكرة المقدسة، كما يعتقدون. هناك سوف نرى التجلي المطلق لرغبة الانفصال مقرونة بضرورة ((تنقية)) الأرض ((الموعودة)) من أي عناصر غير يهودية لتتحقق اليوتوبيا اليهودية؛ الجزيرة التي يتجمع فيها ((المختارون)) في معزل عن ((الوحوش)) و))النجسين)).
لا جدال في أن الاعتقاد بـ))الاختيار)) الإلهي سيعني الإحساس بالاستثنائية. ويمكن أن يغطي تعزيز هذا الاعتقاد كل مسائل القصور في الشخصية الفردية والجمعية. في نهاية المطاف، اختار الله هؤلاء الناس لأنهم متفوقين، ولهم مكانة فريدة في نظره. وليس من الصعب تصور تداعيات هذا الإيمان بالاستثنائية المقدسة عندما يتعلق الأمر بتفاعلات اليهود مع الآخرين، من خارج المجموعة ((ألمختارة)). ومن السهل أن تُستخدم هذه الاستثنائية كتبرير مرخَّص من الله والحق في الحصول على الامتيازات أو الموارد أو الأراضي على حساب الآخرين. ولماذا لا يتحدى الأخلاق المقبولة أو القوانين المفروضة عندما يتصرف المرء وفقا لإرادة إلهه وعمل بتفويض إلهي؟ إن أي آخرين هم كائنات أقل شأنا وغير جديرين.
بطبيعة الحال، وظفت الحركة الصهيونية فكرة ((الشعب المختار)) بطريقة عبقرية لتعبئة اليهود في جميع أنحاء العالم وتبرير استعمار فلسطين. وصاغ الصهاينة ((العودة إلى صهيون)) وإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين على أنها تحقيق لنبوءة الكتاب المقدس وتحقيق قدر الشعب اليهودي كشعب مختار. وكانت قضيتهم هي أن الشعب اليهودي، بعد قرون من الاضطهاد والنفي، يحق له استعادة وطن أجداده وممارسة السيادة عليه. وكتب تيودور هرتزل، أبو الصهيونية السياسية الحديثة، في كتابه التأسيسي، ((الدولة اليهودية))، أن إقامة دولة يهودية لم يكن مجرد مشروع سياسي، بل مهمة إلهية رسمها الله.
ربما تكون المشكلة مع اليهود كمستعمرين استيطانيين في فلسطين، هي أن العلمانيين والمتدينين ومعظم الأطياف ترتكز –في وعيها ولا وعيها- على هذه الاستثنائية التي أصبحت جينية بطريقة ما. والتجلي هو عدم شعور هؤلاء بأن هناك مشكلة في السكن في بيتك واستغلال حقلك وامتلاك حيزك الجسدي والتاريخي. إنهم –إذا عزت تبريرات هذا الاستيلاء- ((شعب الله المختار)).

MENAFN03042024000072011014ID1108056919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث