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ساعة الإفطار بإربد.. إرباك وفوضى مرورية تعم الشوارع

4/3/2024 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي إربد- يتجنب محمد سمارة الخروج من منزله عند اقتراب موعد الإفطار بساعتين، لاعتباره بان هذا هو وقت "المجازفة"، في ظل ما تشهده الشوارع من اختناقات وأزمات مرورية من جهة، وسرعات جنونية يمارسها البعض والتي قد تتسبب بحوادث سير قاتلة من جهة أخرى.
يقول سمارة إن الوقت الذي يسبق أذان المغرب بساعة أو ساعتين، يعتبر عادة من أكثر الأوقات التي تشهد ازدحاما مروريا في شوارع إربد، إذ يكون جميع الصائمون في الشوارع، بين من ذاهب لتسوق مستلزمات الإفطار، وآخر يسابق الزمن للوصول إلى منزله والإفطار مع أسرته قبل موعد أذان المغرب.
ويضيف عادة ما تغص شوارع إربد قبل الأذان بالسيارات، وتجد ذروة الازدحام عند محلات بيع الحلويات والمأكولات والمشروبات الرمضانية، لافتا الى وقوع بعض المشادات الكلامية بين المواطنين، ما دفعه إلى تجنب الخروج في مثل هذا الوقت، وتفضيل البقاء في المنزل.
ويقول رياض العمري إن بعض الشوارع تتحول إلى ميدان سباق قبل موعد الإفطار، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ينهون أعمالهم قبل موعد الإفطار بقليل، إذ تجدهم مسرعون يزاحمون المركبات من أجل ضمان الوصول إلى مائدة الإفطار قبل أذان المغرب والاجتماع مع الأسرة لتناول طعام الإفطار في موعده.
ويشاركه بالرأي علي المومني الذي أشار إلى أنه كان مضطرا الى الخروج من المنزل قبل موعد الإفطار بساعة من أجل شراء الخبز، مبينا أن المعاناة بدأت عند وصوله المخبز واضطراره الوقوف في طابور الدور لأكثر من نصف ساعة ومن ثم الدخول بعد ذلك في أزمة سير خانقة.
ويتابع أنه واجه أزمة سير لم يعهد مثلها سابقا، فالكل يريد أن يصل في الوقت المحدد، وأغلب السائقون لا يرفعون أيديهم عن "زامور" المركبة، حتى يملأ الضجيج المكان، كما تشاهد البعض وكأنه يريد ان يخترق بمركبته طابور سير المركبات المتوقف أصلا، مشهد يقود إلى التوتر وحدوث المشادات بين المواطنين، معتبرا أن الخروج من المنزل بالمركبة قبل الافطار بمثابة مغامرة قد تنتهي بمشكلة الشخص بغنى عنها.
"ما بطلع بهذا الوقت"، قرار يتمسك به خالد جرادات رغم أنه يعمل سائق تكسي، مؤكدا أنه يحاول أن ينهي كافة أعماله قبل موعد أذان المغرب بساعتين، لافتا إلى أنه يقضي تلك الساعتين قبل موعد الافطار بقراءة القرآن والعبادة والجلوس مع الأسرة بعيدا عن أجواء السوق التي تعكر مزاجه وترهق أعصابه.
ويشير الجرادات إلى أنه وقبل الإفطار تكون غالبية الأشخاص في حالة عصبية، فالكل يريد إنجاز أعماله وشراء احتياجاته قبل ساعات الإفطار، وعادة ما تحدث مشاجرات ومشادات كلامية، ناهيك عن الاختناقات المرورية التي تسبق موعد الإفطار وحوادث السير.
وتابع أن الساقين ينتهزون فرصة خلو معظم الشوارع من رجال السير خاصة في الدقائق العشرين التي تسبق موعد الإفطار، ويرتكبون كل أنواع المخالفات، من حيث القيادة بسرعة جنونية، والانتقال من مسرب إلى آخر دون الالتزام بقواعد السير، وإطلاق أبواق السيارات وعدم مراعاة التوقف عند الانتقال من شارع فرعي إلى شارع رئيس، في مشهد يعكس فوضى مرورية عارمة تشكل خطورة على حياة المواطنين.
وأطلق العديد من الشباب مبادرات "افطر في سيارتك" للحد من حوادث السير القاتلة التي تحدث قبل ساعات الإفطار، حيث ينتشر العديد من الشبان على الإشارات الضوئية يقومون بتوزيع المياه والتمور على السائقين قبل الإفطار بربع ساعة من أجل تجنب السرعات العالية للوصول إلى المنزل.
وكان الحزن خيم على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين، في حادث سير مؤسف وقع قبل أسبوع في مدينة إربد قبل موعد الإفطار بدقائق.
من جانبه، أكد مصدر في الدفاع المدني أن شهر رمضان يشهد أحيانا ارتفاعا في معدل الحوادث، مشيرا إلى أن كوادر الإسعاف والطوارئ بمختلف المديريات والأقسام جاهزة دائما لتقديم خدماتها على مدار الساعة، لافتا إلى أنه يتم التعامل يوميا مع عشرات الحوادث المتفرقة قبل ساعات الأذان.
ودعا المصدر المواطنين الى تجنب الخروج من المنازل قبل ساعات الإفطار إلا في الحالات الضرورية، لما تشهده هذه الفترة من اختناقات مرورية وأيضا من شأنها إعاقة وصول كوادر الدفاع المدني لموقع الحادث، مؤكدا أن كوادر الدفاع المدني دائما على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حادث.
وكشفت إدارة السير في مديرية الأمن العام، أن 80 % من الحوادث المرورية خلال شهر رمضان، سجلت خلال ساعات ما قبل الإفطار.
وقالت في تصريحات لها، إن حركة السير ما قبل ساعات الإفطار هي الأخطر، وتسجل حوادثها إصابات بالغة بسبب تجاوز السرعات المقررة وعدم التقيد بقواعد المرور.
وأضافت، أن خطة السير لشهر رمضان، تنقسم إلى 4 حركات مرورية؛ حركة صباحية وحركة الظهيرة/ التسوق وحركة ما قبل الإفطار والحركة المسائية.
وتشير الأرقام والاحصائيات الى ارتفاع عدد حوادث السير والاصطدام وحتى الدهس خلال الساعة الأخيرة من موعد الإفطار مباشرة حتى أن المواطن لم يعد آمنا على نفسه في هذه الفترة.

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