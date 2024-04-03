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البحر الميت.. منشآت سياحية تعول على عطلة العيد لكسر الركود المتواصل

4/3/2024 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان البحر الميت - تعيش الحركة السياحية في منطقة البحر الميت حالة من الركود منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، إذ تدنت نسب الاشغال الفندقي إلى أقل من 10 %، في حين يعول معنيون على عطلة عيد الفطر للخروج من الوضع الحالي.
التراجع الذي بدأ مع بدء العدوان على غزة، طال جميع المنشآت السياحية، من مطاعم وفنادق ومرافق سياحية أخرى حتى المجانية منها برغم ما تتمتع به المنطقة من أجواء مناسبة تشجع على السياحة الشتوية.
ويؤكد عاملون بالقطاع السياحي أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة هي السبب الرئيس في تراجع النشاط السياحي في المملكة ومنطقة البحر الميت التي تعد قبلة للسياحة الأجنبية، موضحين أن غياب السياحة الأجنبية تزامن مع تراجع كبير بإقبال السياحة الداخلية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
ويبين المدير الإداري في فندق البحر الميت العلاجي محمد عربيات أن الحركة السياحية بدأت بالتراجع منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، واستمر تراجعها حتى وصلت إلى مستويات متدنية، مبينا أن نسبة الإشغال تراوحت بالفترة السابقة ما بين 5 – 10 % من عدد الغرف الفندقية.
ويشير إلى أن اقتراب عطلة عيد الفطر سيؤدي إلى انتعاشة حقيقية للقطاع بعد أشهر من التراجع الكبير، منوها إلى أن نسب الحجوزات لعطلة العيد بدأت ترتفع تدريجيا لتصل إلى 60 % مع توقعات بارتفاعها خلال الأيام القادمة.
ويشير إلى أن المنتجع يعمل جاهدا على استقطاب المزيد من السياح خلال هذه الفترة بتوفير البيئة الملائمة والمحفزة كالعروض التشجيعية وتوفير الخدمات النوعية والفريدة للزوار، آملا أن تعود الحركة السياحية في منطقة البحر الميت إلى ألقها لتعود كما كانت ركيزة للنهوض بالمجتمع المحلي والمنطقة ككل.
ويؤكد مديرو استقبال بعدد من الفنادق أن الحركة السياحية خلال أيام الشهر الفضيل عادة ما تكون ضعيفة جدا، متوقعين ان تعود الحركة إلى الانتعاش خلال أيام العيد وستبدأ الحجوزات بالارتفاع مع الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.
ويشير الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة إلى أن تراجع الحركة السياحية في منطقة البحر الميت لم يسبق لها مثيل سوى فترة جائحة كورونا، مبينا أن العدوان على غزة أثر بشكل كبير على السياحة الأجنبية التي عادة ما تشكل حجر الزاوية للنهوض بالقطاع السياحي بالمنطقة والتي تراجعت بنسبة زادت على 85 % مقارنة بالمواسم الماضية.
ويضيف أن الفترة الحالية تعد فترة ذروة الموسم السياحي الشتوي في منطقة الأغوار، إلا أن دخول شهر رمضان والأوضاع الاقتصادية التي القت بظلالها على تحديد أولويات الانفاق لدى المواطن الأردني ساهمت في غياب شبه تام للسياحة المحلية، لافتا إلى أن النشاط السياحي في المنطقة يقتصر على أيام العطل الرسمية فقط ويغيب باقي أيام الأسبوع.
من جانبه يوضح رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان أن الحركة السياحية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي والسياسي، فالأوضاع المادية الجيدة تتيح للأسر تخصيص جزء من ميزانيتها للتنزه والترفيه، في حين أن تردي الأوضاع الاقتصادية كما هو الحال سيقلل الخيارات المتاحة أمام رب الأسرة لتقتصر على توفير متطلبات العيش الرئيسة.
ويضيف أن النشاط السياحي في البحر الميت شهد عدة انتكاسات خلال السنوات الماضية، أولها التراجع الكبير الذي شهده بسبب الأحداث الاقليمية في المنطقة، تلاه التراجع الذي شهده نتيجة الازمة المالية العالمية وآخرها كان التراجع غير المسبوق نتيجة جائحة كورونا، لافتا إلى أن القطاع السياحي يعتمد بشكل أكبر على السياحة الاجنبية في تحقيق مكاسب تمكنه من الاستمرار وهو أمر رهن أي أحداث قد تحدث بالمنطقة كما هو الحال منذ بدء العدوان على غزة.
ويأمل العدوان أن يشهد النشاط السياحي الفترة المقبلة (خلال وما بعد عطلة العيد) انفراجا مع عودة السياحة المحلية وعودة الحركة الى سابق عهدها وان كان بشكل بطيء، لافتا إلى أن انتعاش القطاع السياحي سيكون له آثار ايجابية على الوضع الاقتصادي بالمنطقة ككل.
ويبين مدير متنزه الأمير حسين المهندس معن الصقور أن تراجع الحركة السياحية في البحر الميت خلال شهر رمضان المبارك أمر طبيعي، موضحا أن حركة السياحة الداخلية قبل دخول الشهر الفضيل كانت جيدة وهو أمر يدعو إلى التفاؤل بعودة النشاط إلى طبيعته بعد انتهاء شهر الصيام.

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