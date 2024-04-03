سايت تستحوذ على 10% من شركة آنلاب الكورية باستثمار يتجاوز 500 مليون ريال

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية استثمار مع شركة آنلاب (AhnLab Inc.) الكورية الرائدة في مجالات الأمن السيبراني، لتوطين وتطوير تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتيح الاتفاقية للشريكين نقل تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة، مثل: تقنية الاكتشاف والاستجابة الموسّعة
(Extended Detection and Response)، وجدران الحماية(Firewalls)، وأنظمة كشف الاختراقات (Intrusion Detection Systems)، وغيرها، إلى العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع مستهدفات سايت الوطنية والاستثمارية.
كما تضمنت الشراكة وضع الأساس لتنفيذ مبادرة بحثية وابتكارية مشتركة لتوطين القدرات والتقنيات السيبرانية المتطورة في المملكة، رغبةً في مواكبة التطورات المتسارعة في شتى مجالات الأمن السيبراني.
وتستحوذ سايت – من خلال شركتها "سايت للمشاريع" - على ما نسبته 10٪ في شركة آنلاب من خلال زيادة رأس المال، حيث سيمهد هذا الاستثمار المشترك الطريق للشريكين للتوسع في سبل التعاون الاستثماري والبحثي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد بن صالح العبودي: " إن لسايت دور إستراتيجي محوري في المملكة يشمل ضمن أهدافه تحفيز وتسريع الاستثمار والنمو في قطاع الأمن السيبراني وتوطين تقنياته المتطورة محليًّا" .
وأضاف "تعد شراكتنا من آنلاب الرائدة عالميًا في هذا المجال نتاج جهود إستراتيجية متواصلة وفق استراتيجية الشركة التوسعية، لتحقيق الريادة والسيادة التقنية محليًا ودوليًا وفق مستهدفات رؤية المملكة، وتغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، والحفاظ على أعلى معايير التميز لعملائنا من القطاعين العام والخاص".
MENAFN03042024000089011017ID1108056903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.