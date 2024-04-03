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سايت تستحوذ على 10% من شركة آنلاب الكورية باستثمار يتجاوز 500 مليون ريال

4/3/2024 11:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية استثمار مع شركة آنلاب (AhnLab Inc.) الكورية الرائدة في مجالات الأمن السيبراني، لتوطين وتطوير تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتيح الاتفاقية للشريكين نقل تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة، مثل: تقنية الاكتشاف والاستجابة الموسّعة
(Extended Detection and Response)، وجدران الحماية(Firewalls)، وأنظمة كشف الاختراقات (Intrusion Detection Systems)، وغيرها، إلى العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع مستهدفات سايت الوطنية والاستثمارية.
كما تضمنت الشراكة وضع الأساس لتنفيذ مبادرة بحثية وابتكارية مشتركة لتوطين القدرات والتقنيات السيبرانية المتطورة في المملكة، رغبةً في مواكبة التطورات المتسارعة في شتى مجالات الأمن السيبراني.
وتستحوذ سايت – من خلال شركتها "سايت للمشاريع" - على ما نسبته 10٪ في شركة آنلاب من خلال زيادة رأس المال، حيث سيمهد هذا الاستثمار المشترك الطريق للشريكين للتوسع في سبل التعاون الاستثماري والبحثي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد بن صالح العبودي: " إن لسايت دور إستراتيجي محوري في المملكة يشمل ضمن أهدافه تحفيز وتسريع الاستثمار والنمو في قطاع الأمن السيبراني وتوطين تقنياته المتطورة محليًّا" .
وأضاف "تعد شراكتنا من آنلاب الرائدة عالميًا في هذا المجال نتاج جهود إستراتيجية متواصلة وفق استراتيجية الشركة التوسعية، لتحقيق الريادة والسيادة التقنية محليًا ودوليًا وفق مستهدفات رؤية المملكة، وتغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، والحفاظ على أعلى معايير التميز لعملائنا من القطاعين العام والخاص".

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